Çin, Rusya ve İran'a karşı sıkışan ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik manevra alanı giderek daralıyor.***
2017'den sonra Suriye'de devreye soktuğu inisiyatifini daha da derinleştiren Türkiye, Fırat'ın doğusunda beklenen hamlesini gerçekleştirmek üzere.
Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge'ye dair son günlerde yaptığı açıklamalar bu sürecin geri dönülemez bir aşamaya geldiğinin açık göstergesi.
ABD ne kadar dirense de gelişmeler en nihayetinde Türkiye'nin belirlediği noktaya doğru ilerliyor.
Son olarak Rusya'dan gelen açıklama Türkiye düşmanlarında stratejik kedere yol açtı.
ABD'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Güvenli bölgeye ilişkin olarak Ankara isteğinde çok haklı. Çünkü Ankara şu an ABD kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi.
Rusya'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek vermesi Türkiye'nin kararlılığından ve her tür tehdide pabuç bırakmamasından
kaynaklanıyor.
Küreselcilerle ulusalcıların savaş cephesine dönüşen Washington'da
iç sorun ve kamplaşmalardan
dolayı Beyaz Saray başını
kaldıramaz halde.
Bunun en somut örneği, ABD Başkanı Donald Trump'ın
ülkesinin
dış düşmanlarına tehdit savurduğu
BM'deki konuşmasından hemen
sonra içerideki düşmanlarının başlattığı 'azil sürprizi'
ile karşılaşmasıdır.
Bu kapsamda Türkiye aslında bölgemizde temel stratejilerini
hayata geçirecek çok avantajlı bir döneme
giriyor.
Zira ABD liderliğindeki Atlantik İttifakı
her geçen gün Türkiye, Rusya, İran, Çin ve Katar'dan
oluşan yeni bloğa karşı irtifa kaybediyor.
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Nitekim Türkiye'nin Fırat'ın doğusu, İdlib ve mültecilere dair çıkışlarından sonra Avrupa da alttan almaya
başladı.
AB ülkelerinin olası bir göçmen akını endişesini
dile getiren Lüksemburg,
milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye daha fazla mali destek
çağrısında bulundu.
Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan
ise mülteci mutabakatı
için ilk üst düzey ziyaretin
3-4 Ekim'de yapılacağı
açıklandı.
ABD ve Avrupa'nın paniklemesinin bir nedeni de Suriye'deki talepleri göz ardı edilen Türkiye'nin Rusya ve İran ile yakınlaşmasının
daha da artacak olması.
Dolayısıyla nükleer santral anlaşması, Türk akımı projesi ve S-400 teslimatından
sonra
Türkiye'nin Rusya'dan SU-35 uçaklarının alımını da
görüşmeye
başlaması haliyle ABD'deki korkuyu
daha da artırmış durumda.
Geldiğimiz aşamada Suriye politikasında siyah kuğu işlevi gören Türkiye
1980'lerde 'Carter Doktrini'
ile Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz'i 'Amerikan Gölü' ilan edenlerin
bütün kirli tezgâhlarını teker teker bozdu.
Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın ABD dönüşü gazetecilere yaptığı "Güvenli bölge için ABD'ye verilen iki haftalık süre işliyor. Türkiye oyalanacak ülke değil. Gerekli tedbirler alındı. Türk jetleri bölgede boşuna uçmaz"
şeklindeki
tarihi açıklamasını, bir bakıma Suriye'deki yeni dönemin manifestosu
olarak okumak lazım.