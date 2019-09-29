Çin, Rusya ve İran'a karşı sıkışan ABD'nin özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik manevra alanı giderek daralıyor.

2017'den sonra Suriye'de devreye soktuğu inisiyatifini daha da derinleştiren Türkiye, Fırat'ın doğusunda beklenen hamlesini gerçekleştirmek üzere.

Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge'ye dair son günlerde yaptığı açıklamalar bu sürecin geri dönülemez bir aşamaya geldiğinin açık göstergesi.

ABD ne kadar dirense de gelişmeler en nihayetinde Türkiye'nin belirlediği noktaya doğru ilerliyor.

Son olarak Rusya'dan gelen açıklama Türkiye düşmanlarında stratejik kedere yol açtı.

ABD'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Güvenli bölgeye ilişkin olarak Ankara isteğinde çok haklı. Çünkü Ankara şu an ABD kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor" dedi.

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Rusya'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona destek vermesi Türkiye'nin kararlılığından vekaynaklanıyor.iç sorun ve kamplaşmalardandolayı Beyaz Saray başınıkaldıramaz halde.Bunun en somut örneği,ülkesinindış düşmanlarına tehdit savurduğuBM'deki konuşmasından hemensonraile karşılaşmasıdır.Bu kapsamda Türkiye aslında bölgemizdehayata geçirecekgiriyor.Ziraher geçen günoluşan yeni bloğa karşıNitekim Türkiye'nin Fırat'ın doğusu, İdlib ve mültecilere dair çıkışlarından sonrabaşladı.AB ülkelerinin olası birdile getirenmilyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapançağrısında bulundu.iseiçin ilk üst düzey ziyaretin3-4 Ekim'de yapılacağıaçıklandı.ABD ve Avrupa'nın paniklemesinin bir nedeni dedaha da artacak olması.DolayısıylasonraTürkiye'ningörüşmeyebaşlaması haliyledaha da artırmış durumda.Geldiğimiz aşamada Suriye politikasında1980'lerdeilebütün kirli tezgâhlarını teker teker bozdu.Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın ABD dönüşü gazetecilere yaptığışeklindekitarihi açıklamasını, bir bakımaolarak okumak lazım.