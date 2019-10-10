Sadece Suriye'de değil Ortadoğu'da ve küresel düzeyde de güç dengelerini değiştirecek mahiyetteki Barış Pınarı Harekatı start aldı. Başkan Erdoğan'ın emriyle Türk jetleri dün öğleden sonra Fırat'ın doğusunda Resulayn'daki hedefleri vurmaya başladı. Beklenen bu operasyon öncesi sadece Batı'da değil ülkemizde de inanılmaz bir manipülasyon stratejisi izlendi.

Özellikle son operasyon üzerinden kinlerini kusan kimi 'ilerici' ve solcu yerli mandacılarımızın kendilerini sömürgeci karşıtı güçler diye pazarlamaya çalışması trajikomik kaçıyor.

İyi biliyoruz ki bu kesimlerin şizofrenik ve mutsuz bilinç dünyası, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bir asır önce yarıda kalan Misak-ı Milli projesini ABD'ye rağmen tamamlamaya yönelik bu tarihi hamlesini bir türlü hazmedemiyor.

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Örneğinalternatifidiye hazır kıta bekletilenkulaktan dolma bilgilerleAtlantik'in ezberlerini tekrarlamışyine. Bol keseden sallamasıyetmezmiş gibiherkesibir güzelda çekmiş. Deyim yerindeyse lafla peynir gemisi yürütmeye kalkmış.gibiMilli Mücadele dönemi önderlerinindediklerini sistemli birşekilde perdeleyen birvar karşımızda. Daha 1918'lerdegeçen sınırları ve Fırat'ındoğusunudiye ilan edendeğil miydi?Şimdibusormak lazım...imzalandığındaSuriye'deki Osmanlı ordularıkimin komutasındaydı veneredeydi? Bu savunma hatlarıMondros ateşkesine rağmendaha sonra neden terk edildi.ve hatta TBMM'nin1921'deki oturumlarındabile haritalarımıziçinde gösterilenMünbiç, Halep,Azez, Han Şeyhun,Cerablus, İdlib veTel Rifat'tan nedenile vazgeçildi?

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Üstelik Fransızlarla imzalanangöre Türkiye-Suriye sınırı Menbic'in kuzeyinden ve Cerablus'u da içine alangeçiyordu. Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu Komutanı iken ısrarlı bir şekilde savunma hatlarımızın Han Şeyhun'un güneyinden başlayıp Cerablus köprüsünden geçtiğini vurgulamıştı.3 Kasım 1918'de 2. ve 7. Ordulara gönderdiği talimatta Mustafa Kemal,demişti.Meclis'teyaptığı konuşmada "Düşmankuvvetlerini Antep önlerindendağıtmak için Rakka, Münbiç veEl Bab taraflarından Halep'indoğu ve batı yönlerine kadarolan bölgeyi kontrol altına aldık"açıklamasında bulunmuştu.Şimdiyeniden başladı.bu mücadelenin birercephesidir.Sayın Erdoğan'ın devreye soktuğu strateji her açıdanedilmesidir.Ancak 'bu direniş ruhunu herfırsatta yaftalamayı modernlikaddediyor. Oysa BaşkanErdoğan'ı sigaya çekmeye kalkanhadsiz mandacıların öncegerekir ki Misak-ı Milli dersindengeçebilsinler.Ama ne mümkün!