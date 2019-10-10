Sadece Suriye'de değil Ortadoğu'da ve küresel düzeyde de güç dengelerini değiştirecek mahiyetteki Barış Pınarı Harekatı start aldı. Başkan Erdoğan'ın emriyle Türk jetleri dün öğleden sonra Fırat'ın doğusunda Resulayn'daki hedefleri vurmaya başladı. Beklenen bu operasyon öncesi sadece Batı'da değil ülkemizde de inanılmaz bir manipülasyon stratejisi izlendi.
Özellikle son operasyon üzerinden kinlerini kusan kimi 'ilerici' ve solcu yerli mandacılarımızın kendilerini sömürgeci karşıtı güçler diye pazarlamaya çalışması trajikomik kaçıyor.
İyi biliyoruz ki bu kesimlerin şizofrenik ve mutsuz bilinç dünyası, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bir asır önce yarıda kalan Misak-ı Milli projesini ABD'ye rağmen tamamlamaya yönelik bu tarihi hamlesini bir türlü hazmedemiyor.
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Örneğin liberal emperyal muhayyilenin
alternatifi
diye hazır kıta bekletilen sol tandanslı 'son-er'lerden biri
kulaktan dolma bilgilerle
Atlantik'in ezberlerini tekrarlamış
yine. Bol keseden sallaması
yetmezmiş gibi Molla Kasımlığa özenip
herkesi
bir güzel sigaya
da çekmiş. Deyim yerindeyse lafla peynir gemisi yürütmeye kalkmış.
Mustafa Kemal ve Mareşal Fevzi Çakmak
gibi
Milli Mücadele dönemi önderlerinin
dediklerini sistemli bir
şekilde perdeleyen bir emperyal bilinç
var karşımızda. Daha 1918'lerde Lazkiye, Han Şeyhun, Halep, Tel Rifat, Azez, El Bab, Cerablus ve Münbiç'ten
geçen sınırları ve Fırat'ın
doğusunu 'milli savunma hattı'
diye ilan eden 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa
değil miydi?
Şimdi Sayın Erdoğan'a okuma listesi öneren
bu Lozancı mandacılara
sormak lazım... 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi
imzalandığında
Suriye'deki Osmanlı orduları
kimin komutasındaydı ve
neredeydi? Bu savunma hatları
Mondros ateşkesine rağmen
daha sonra neden terk edildi. 28 Ocak 1920'de ilan edilen Misak-ı Milli'de, 18 Ocak 1919'daki Paris Barış Konferansı'nda
ve hatta TBMM'nin
1921'deki oturumlarında
bile haritalarımız
içinde gösterilen
Münbiç, Halep,
Azez, Han Şeyhun,
Cerablus, İdlib ve
Tel Rifat'tan neden 23 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması
ile vazgeçildi?
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Üstelik Fransızlarla imzalanan 20 Ekim 1921'deki Ankara İtilafnamesi'ne
göre Türkiye-Suriye sınırı Menbic'in kuzeyinden ve Cerablus'u da içine alan Sacur Nehri'nden
geçiyordu. Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu Komutanı iken ısrarlı bir şekilde savunma hatlarımızın Han Şeyhun'un güneyinden başlayıp Cerablus köprüsünden geçtiğini vurgulamıştı.
3 Kasım 1918'de 2. ve 7. Ordulara gönderdiği talimatta Mustafa Kemal, "Suriye hududu Lazkiye'nin kuzeyinden başlayıp Han Şeyhun'un güneyinden geçerek doğuya doğru uzayıp gitmektedir"
demişti.
Fevzi Çakmak Paşa da 14 Mayıs 1921'de
Meclis'te
yaptığı konuşmada "Düşman
kuvvetlerini Antep önlerinden
dağıtmak için Rakka, Münbiç ve
El Bab taraflarından Halep'in
doğu ve batı yönlerine kadar
olan bölgeyi kontrol altına aldık"
açıklamasında bulunmuştu.
Şimdi Lozan parantezine alınan emperyal güçlerle mücadele
yeniden başladı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekâtı
bu mücadelenin birer
cephesidir.
Sayın Erdoğan'ın devreye soktuğu strateji her açıdan 99 yıl önce Fransız ve İngilizlere terk edilen Misak-ı Milli sınırları içindeki savunma hatlarının yeniden tahkim
edilmesidir.
Ancak 'ilerici mandacılarımız'
bu direniş ruhunu her
fırsatta yaftalamayı modernlik
addediyor. Oysa Başkan
Erdoğan'ı sigaya çekmeye kalkan
hadsiz mandacıların önce maval okumayı kesmesi
gerekir ki Misak-ı Milli dersinden
geçebilsinler.
Ama ne mümkün!