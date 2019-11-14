Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi sancılı bir süreçten geçen Türk-Amerikan ilişkileri sisli havaya rağmen öyle veya böyle rayına oturacak. Çünkü sorunların bir sonuca ulaştırılması kaçınılmaz görünüyor.

Bu anlamda Okyanus Ötesi, Avrupa, Ortadoğu ve ülkemizde yuvalanmış muhalif odakların ekonomik, bürokratik ve siyasi sabotajlarına rağmen Sayın Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, pek çok konuda şimdiye kadar ciddi mesafeler kat etti.

Dünkü zirve öyle görünüyor ki bundan sonra ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni yol haritası işlevi görecek.

Türkiye için en öncelikli konu elbette Suriye'nin kuzeyindeki terör devleti riskinin tamamen ortadan kalkmasıdır.

Bu bağlamda özellikle güvenlik konusunda yeni bir anlayışın başlaması çok önemli.

Diğer dosyalara gelince...

FETÖ, PKK/YPG, F-35, S-400, ekonomik yaptırımlar ve Doğu Akdeniz gibi başlıkların ise yeni dönemde daha otonom ve rekabetçi kodlarla ele alınacağı anlaşılıyor. Zira Erdoğan ve Trump arasındaki zirve bir 'tamam mı devam mı' görüşmesi değildi. Dolayısıyla Türkiye düşmanlarının bekledikleri bir kopuş gerçekleşmeyecek ve ABD ile güven bunalımının derinleşmesinden medet umanlar istediklerini bulamayacak.

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Sanıldığı gibi Türkiye ve ABD'den ziyade içinde yaşadığımızbulunuyor.kuruluyor.Bu nedenle Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere belli başlı konularda iki ülkeninda ABD'nin küresel ve bölgesel çaptaçok yüksek.Bu stratejik realite, ABD'nin Türkiye'ye karşı daha soğukkanlı bir siyaset izlemesine yol açıyor. Haliyle Türkiye'yi kazanmaya odaklı siyasetin bayraktarlığını da Trump yapıyor.dayatması sonucu iki ülke arasındaki iç içe geçmiş çetrefil sorunların bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu anlamda yeni sert yaptırımlar ile FETÖ ve PKK /YPG'ye destek stratejisi Türkiye'yi ABD'den daha da uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.

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Şurası açık ki ABD, AB'ye dayanandeğiştiriyor. Bu yüzden ABD'nin 21. yüzyıl stratejilerinde Türkiye, AB'den daha önemli bir konuma yükselmiş durumda.Giderek ete kemiğe bürünmeye başlayan küresel sistemin yeni jeo-politik haritasında kilit önemdeki oyunculardan biri de Türkiye. Nitekim her platformda Rusya ve Çin'den sonra Türkiye telaffuz ediliyor.Türkiye artık ABD, Rusya ve Çin ile birlikteen önemli dört aktör arasında yer alıyor.Ülkemizin gücü, mevcut konumuylapotansiyele sahip olmasından kaynaklanıyor. Amerikalı stratejistboşuna, "Türkiye, ABD için kanıtlanmış bir öneme sahiptir" dememişti.Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı gibi,Bu gerçeği en iyi bilen ülke de kuşkusuz ABD'dir. Ziraher tür senaryoyu devreye sokmasına rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler.İşte bu nedenleartık bağımsız, yerlive milli dinamiklerle hareket edenbelirleyecek.Zirveden anladığımız kadarıyla ABD devleti de kendini Donald Trump ile buçalışıyor.