Irak'tan Şili'ye kadar dünyanın dört yanında farklı kıta ve ülkelerde devam eden ayaklanmalar, neo-liberal demokrasi, kapitalist ekonomi, ulus devlet sistemi, modernizm, ilerleme ve çağdaşlık ile tanımlanan Batılı piyasa uygarlığının yol açtığı vahşet, iç savaş, kaos ve krizlerin daha da tırmanacağının işaretidir.

Atlantik'in inşa ettiği küresel sistem her alanda sarsılıyor. İnsanlar kabul edilemez haksızlıklar yüzünden sokaklarda.

Kitleler Hong Kong'da hukukun çöküşü, Şili'de eşitsizlik, Lübnan'da kötü ekonomi, İspanya'da tıkanan siyaset, Irak'ta yolsuzluğa batmış iktidar, Fransa'da bürokratik despotizm ve ABD'de yükselen oligarşik faşizm ile mücadele ediyor.

Kutuplaşan ABD'de neoliberal küreselcilerle aşırı sağcı yerelcilerin iktidar savaşı giderek derinleşiyor. AB ülkelerinde aşırı sağın temsil ettiği ırkçı ve popülist akımlar merkez sağ ve sol siyaseti tükenme noktasına getirdi. Aşırı sağ partiler her alanda yükselişte.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in ve İspanya'da Katalanların ekonomik ve siyasi hak arayışlarının yol açtığı protestolar sürüyor.

Irak ve Lübnan başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da İkinci Arap Baharı kasırgası yeniden esmeye başladı.

Şili, Bolivya, Ekvador ve Meksika gibi şiddet, adaletsizlik ve açlığın pençesinde kıvranan Latin Amerika ülkelerinde ayaklanmalar dinmiyor.

