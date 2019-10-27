Suriye'de ve bölgemizde dengeleri kökten sarsan tarihi Soçi Mutabakatı'ndan sonra bütün gözler Rusya'nın yeni süreçte nasıl bir PKK/YPG politikası izleyeceğine çevrilmiş durumda.

Aslında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 2018'de yaptığı bir konuşmada 'grand strateji' bağlamında Moskova'nın izlediği Kürt politikasını şu cümleyle özetlemişti...

"Geçen yüzyılda Batılı meslektaşlarımızın yaptığı gibi bölgeyi karıştırmanın aksine, Kürtlerin bulundukları ülkelerin sınırları içinde eşit haklara sahip olması için çalışmalıyız..." Retorik tezatlara düşmeyen Rusya'nın tavrı bazı kritik dönemler dışında hep net olageldi. Örneğin Rusya, 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde start alan Astana sürecinin ilk turunda Kürtlere 'sınırlı özerklik' öngören bir taslak sunmuştu.

Dış politika, savunma, enerji gibi alanlarda Şam'a tam bağımlılığı öngören taslakta Suriyeli Kürtler için 'kültürel özerklik' vurgusu öne çıkmıştı.

Ancak Rusya sanıldığı kadar da masum ve makul değil her zaman. Terör örgütü PYD ve YPG ile Ruslar arasındaki temaslar 2013'ten itibaren yoğunlaştı. PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim defalarca Moskova'da kabul edildi.

Müslim, 2015 yılı Ekim'inde ise Rusya ile askeri işbirliğine hazır olduklarını bile söylemiş ve 2016 yılı Şubat'ında da PYD/YPG Moskova'da büro açmıştı.

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Rusya'nın bu genel yaklaşımı değişmiş değil. Nitekim dört gün önce, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristlerdenile görüştü. Ne var ki Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı Kremlin'i Suriye ve PKK/YPG politikasındazorladı.Zira ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarprojesini tarihe gömdü. PKK/ YPG'ninterör koridorunu resmileştirme hayali suya düştü Soçi Mutabakatı sonrasında Rusya-YPG ilişkisinin serencamı ile ilgili muhtemel gelişmelere geçmeden önce Kremlin'in küresel ve bölgesel hedeflerini hatırlamakta fayda var. Rusya'nın temel önceliğiBu yolla Libya ve Cezayir başta olmak üzere...Ortadoğu'daki güç dengesindeVe son olarak Avrupa'ya yönelikKremlin için bu hedeflere ulaşmanın en sağlam yolu Türkiye-Rusya arasındaki stratejik ittifakın özellikle Suriye'de daha da derinleşmesinden geçiyor.

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Geldiğimiz aşamadaın da işaret ettiğigibi PKK/YPG kartı artıkRusya'nın elinde. Peki, bu Türkiyeiçin ne anlama geliyor?Kozların Rusya'nın eline geçmesi,tamamen yeni bir bakış açısıyla okunmasını zorunlu kılıyor.Aksi takdirde tıpkı Türkiye- ABD ilişkilerinde olduğu gibiiki ülke arasındakidönüşür.Buradan bakınca Moskova'nın 'Kürtler içinile PKK/YPG'yi ABD'nin elinden alaraköne çıkıyor.Her şeyden önce Rusya'nın ABD'den farklı olarak, terör örgütleri yerineiş birliği politikasını merkeze alan bir aktör olduğunu akıldan çıkarmayalım.Bu pencereden bakınca Rusya'nın Suriye stratejisinin ana hedefidayanıyor.Kremlin'in bubirçok yan etkibarındırmasına rağmen şimdilikolarak görülebilir.Çünkü yeni dönemde Suriye'yi de aşan bir bakışla hareket eden Rusya, Esad ve PKK/YPG gibiTürkiye ile ilişkileri zehirlememesine son derece özen gösterecektir.