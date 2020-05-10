Korona salgınına bel bağlayan felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kaldı. Salgına karşı sergilenen üstün başarı iç ve dış düşmanlarımızın kimyalarını alt üst etti. 'Erdoğansız Türkiye' senaryoları suya düşünce yine zıvanadan çıktılar.

Travmaları derinleşen çevreler için en kötüsü ise Suriye'nin ardından Libya'da da dengeleri değiştiren Türkiye'nin korona sonrası küresel sistemin en güçlü adaylarından biri olarak belirmeye başlaması.

Düşmanlarımız da biliyor ki bütün gözler yeni dünyanın umudu haline gelen Türkiye'de. Hatta daha şimdiden Türkiye'nin Çin'e alternatif yeni küresel üretim merkezi olmasına yönelik hazırlıklar başlamış durumda. Yüzyıllık hesapları alt üst olan köle ruhlu batıcı muhalefet işte bu yüzden histerik hezeyanlar içinde.

Dışarıdaki efendileri adına darbe imasında bulunup darağacı mesajları veren bu yerli mutantlar, ekonomimize saldıran küresel finans çetelerinin gönüllü birer siyasi taşeronu olarak çalışmaktan hiç de hayâ etmiyorlar.

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Darbe çağrıları ile ekonomik saldırıların dışarıdan ve içeriden eş zamanlı olarak devreye sokulması aslındane kadar sıkıştıklarının da işareti sayılır. Bu nedenle Erdoğan'ın her hamlesi. Ancak ne yapsalar daadım adım geliyor.İslam dünyası ile bölgesinin lider ülkesi olan Türkiye her krizde daha da büyüyerekdönüşüyor. Bunu gördükçe kuduruyorlar. Zira Başkan Erdoğan liderliğindekifarkındalar.İşte bu yüzdentıpkıolduğu gibi yine Sayın Erdoğan'akarşı aynı anda kılıç çekiyor.hareket eden bu iç ve dış düşmanlar ülkemize ve liderine karşı yinehalindeler.Ergenekoncular,burjuvalarla sosyalistler,darbeci FETÖcülerleliberaller ve ulusalcıCHP ile PKK'lılar

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Şimdibufarklı çevrelerin Erdoğan'a veTürkiye'ye saldırmasındakiElbette değil. Bu sistematik saldırıların temelindeyatıyor.Erdoğan'ın içeride ve dışarıda çatışma yerinehayata geçirmesi...Erdoğan'ın izlediği stratejiyle İslam ülkelerinin de kalkınabileceklerini Türkiye örneğinde ispatlaması...de emperyal sistemin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'dekiBu bağlamda Sayın Erdoğan'ın izlediği siyaset bölge ile ilgili hesabı olan kolonyal aktörlerin bütün planlarını yerle bir ediyor. Çünkü emperyal güçler içinhedef alınan ülkelerinyoluyla vesayet altına alınmasıdır.Ne var ki sadece oyuncuları değiştirerekİşte Başkan Erdoğan'a yönelik hayâsız saldırıların temelinde onun ülkesini işgalci canavarlara kurban vermemesi,yatıyor.