Korona salgınına bel bağlayan felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kaldı. Salgına karşı sergilenen üstün başarı iç ve dış düşmanlarımızın kimyalarını alt üst etti. 'Erdoğansız Türkiye' senaryoları suya düşünce yine zıvanadan çıktılar.
Travmaları derinleşen çevreler için en kötüsü ise Suriye'nin ardından Libya'da da dengeleri değiştiren Türkiye'nin korona sonrası küresel sistemin en güçlü adaylarından biri olarak belirmeye başlaması.
Düşmanlarımız da biliyor ki bütün gözler yeni dünyanın umudu haline gelen Türkiye'de. Hatta daha şimdiden Türkiye'nin Çin'e alternatif yeni küresel üretim merkezi olmasına yönelik hazırlıklar başlamış durumda. Yüzyıllık hesapları alt üst olan köle ruhlu batıcı muhalefet işte bu yüzden histerik hezeyanlar içinde.
Dışarıdaki efendileri adına darbe imasında bulunup darağacı mesajları veren bu yerli mutantlar, ekonomimize saldıran küresel finans çetelerinin gönüllü birer siyasi taşeronu olarak çalışmaktan hiç de hayâ etmiyorlar.
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Darbe çağrıları ile ekonomik saldırıların dışarıdan ve içeriden eş zamanlı olarak devreye sokulması aslında Başkan Erdoğan ile hesabı olanların
ne kadar sıkıştıklarının da işareti sayılır. Bu nedenle Erdoğan'ın her hamlesi öfkelerini daha da kamçılıyor
. Ancak ne yapsalar da Türkiye'nin çağı
adım adım geliyor.
İslam dünyası ile bölgesinin lider ülkesi olan Türkiye her krizde daha da büyüyerek küresel bir güce
dönüşüyor. Bunu gördükçe kuduruyorlar. Zira Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin bileğini bükemeyeceklerinin
farkındalar.
İşte bu yüzden dünya yıkılsa bir araya gelemeyecek odaklar
tıpkı Gezi ve 15 Temmuz darbe girişiminde
olduğu gibi yine Sayın Erdoğan'a
karşı aynı anda kılıç çekiyor.
Pavlovcu refleksle
hareket eden bu iç ve dış düşmanlar ülkemize ve liderine karşı yine tek yumruk
halindeler.
Soros'un milisleriyle
Ergenekoncular,
burjuvalarla sosyalistler, muhafazakârlarla siyonist- evanjelikler,
darbeci FETÖcülerle
liberaller ve ulusalcı
CHP ile PKK'lılar Reis'e karşı omuz omuzalar.
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Şimdi tasması Washington ve Londra'daki bazı kirli lobilerin elinde olan
bu
farklı çevrelerin Erdoğan'a ve
Türkiye'ye saldırmasındaki senkronizasyon bir tesadüf olabilir mi?
Elbette değil. Bu sistematik saldırıların temelinde üç önemli faktör
yatıyor. İlki
Erdoğan'ın içeride ve dışarıda çatışma yerine insan temelli bir adalet ve kalkınma anlayışını
hayata geçirmesi... İkincisi
Erdoğan'ın izlediği stratejiyle İslam ülkelerinin de kalkınabileceklerini Türkiye örneğinde ispatlaması... Üçüncüsü
de emperyal sistemin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'deki sömürgeci planlarına ağır darbeler indirmesi...
Bu bağlamda Sayın Erdoğan'ın izlediği siyaset bölge ile ilgili hesabı olan kolonyal aktörlerin bütün planlarını yerle bir ediyor. Çünkü emperyal güçler için asıl mesele
hedef alınan ülkelerin darbeci Sisiler veya soykırımcı Esadlar
yoluyla vesayet altına alınmasıdır.
Ne var ki sadece oyuncuları değiştirerek eski sömürüyü yeni aktörlerle devam ettirme tezgâhı artık Türkiye'de işlemiyor.
İşte Başkan Erdoğan'a yönelik hayâsız saldırıların temelinde onun ülkesini işgalci canavarlara kurban vermemesi, zalimlere karşı her zeminde mazlumları ve Hakk'ı savunması
yatıyor.