Korona salgını ABD'nin küresel liderlik iddiası ile birlikte bütün aksiyomlarını da yerle bir etti. En fanatik Atlantikçiler bile artık "ABD'nin istisnai ve seçilmiş bir millet" olduğu inancına ağıt yakıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle derin devlet tekelindeki Soroscu küreselcilerin 'amiral gemisi' haline gelen NYT gazetesi hemen her gün Amerikan rüyasının nasıl kâbusa dönüştüğünü anlatıyor.

Trump karşıtı kampın kalesine dönüşen NYT son olarak "ABD'nin liderlik rolü sona erdi" tespitinde bulunarak yüzyıldan fazla bir süredir ilk kez bir küresel krizde gözlerin ABD'ye çevrilmediğinin altını çizdi. Gazetenin kalemlerinden Katrin Bennhold, 23 Nisan tarihli yazısında çöken sağlık sistemi, yetersiz kalan hastaneler ve işsiz kuyruklarını 'Amerikan çağının kapanış kareleri' diye niteledi.

Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi ABD'den gelen bu hazin görüntülere en fazla içerleyenler ise Pentagon'a biat etmiş kolonyal zihniyetli 'Amerikan gramofonları...' Bu gramofonlardan Berlin'deki Hertie School Üniversitesi rektörü Henrik Enderlein, "New York'taki trajedinin resimleri bizi dehşete düşürdü" diyor.

Aynı manzara karşısında Oxford Üniversitesi tarih profesörlerinden Timoty Garton ise 'çaresiz bir keder' hissetmiş.

Siyasi ve ekonomik sistemi krize giren Amerika'nın şoke ettiği Paris'teki Montaigne Enstitüsü analistlerinden Dominique Moisi da travmasını "ABD istisnai şekilde kötü bir beceriksizlik sergiledi" sözleriyle ifade etmiş.

Birçok isim Trump'ın krizi iyi yönetemeyişinden çok Amerikan istihbaratının 11 Eylül'de olduğu gibi tehlikeyi zamanında göremeyişini ve yine çuvallamasını eleştiriyor. Bazı analistler de Beyaz Saray'ın yanlış hesap yaptığı kanısında...

"Büyük güçler arasındaki savaşa hazırlanırken karşımıza virüs çıktı" diyorlar. Bu nedenle ABD'yi artık 'yanlış önceliklere sahip yanlış bir güç' diye niteleyenlerin sayısı giderek artıyor.

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UluslararasıKalkınma MerkeziDirektörühayalkırıklığını "Bırakınküresel liderliği ulusalve federal düzeyde bile ortadabir liderlik yok" sözleriyle dile getiriyor. ABD'de 9 eyalet valisinin Trump'adiyerek isyan etmelerini hatırlatanAlmanya Bilimler AkademisiBaşkanı Gerald Haug, şu yakıcıtespitte bulunuyor...Amerikan sisteminin alarmverdiğini söyleyenve BarackObama'nın danışmanlarındande yeniçağın ekonomisini 20'inci yüzyılıntemelleri üzerinde inşa edemeyecekleriuyarısında bulunuyor.'Spengler' mahlasıyla yazan ekonomistise ABD'nin çöküş nedenlerini liberal değerlerden uzaklaşmasına bağlıyor.Hatta Goldmaninancında. Akademisyende ABD'de derinleşennedeniyleikinci kez duyulmayabaşlandığına dikkat çekiyor.Son olarakileri süren, göçmen çocuklarıannelerinden ayırma politikasınınkarelerden farksızolduğunu söylüyor. EmperyalABD'nin sesi olan gramofonlardanbu kadar alıntı yeter sanırım.Tablo gayet net. Hasılı kelam, korona salgınıbiraz daha hızlandırdı ve görünür hale soktu sadece...