Korona virüsten dolayı dünyanın içine girdiği sosyoekonomik koma halinin yakın gelecekte de süreceği anlaşılıyor. Daha şimdiden birçok ülke 'yenidünya düzensizliği' denilen bu kaotik realiteye göre farklı stratejik projeksiyonlar yapıyor.

Dolayısıyla korona salgınının artçı şokları bile bundan sonraki küresel jeopolitik güç dengelerini belirleyen en önemli kıstas olma halini devam ettirecek gibi görünüyor.

Korona sonrası dünyada özellikle ABD'yi kimin ve nasıl bir mantıkla yöneteceği sorusu merak ediliyor. Unutmayalım ki korona salgını tıpkı Berlin Duvarı'nın yıkılışı gibi tarihsel bir kırılmanın simgesine dönüşüyor.

9 Kasım 1989'da yıkılan Berlin Duvarı nasıl SSCB ve reel-sosyalizmin çöküşünün sembolü haline geldiyse benzer şekilde korona salgını da Batı'nın ve reel-kapitalizmin çözülüşünün miladı olarak kayıtlara geçecektir.

Bir bakıma 'tarihi biz yazarız' kibriyle dünyaya don biçen ABD ve Avrupa'nın şimdi kendisi 'tarih olma' riskiyle karşı karşıya.

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Bu bağlamda ekonomisi ve sağlık sistemi alt üst olan ABD'de en yetkili ağızlarda bileyükseliyor.Demokrat Parti'nin aday adaylarından, 40 milyon insanın aç yaşadığı, işsiz ordusunun 22 milyonu aştığı veABD'nin acilen birgitmesini istiyor.Cumhuriyetçi senatörlerden"Üretime ve çalışmaya odaklı yeni bir ekonomik anlayış" isteyerekediyor.ile eyalet valileri arasındakisiyasi kutuplaşmaya işareteden eski, "Paradigma değişikliğikaçınılmaz. Kamu sağlığına yatırımımerkeze alan yeni bir stratejilazım" çağrısında bulunuyor.Nitekim 2008 krizinin yol açtığınoktalandı. Koronanın da ABD'de köklü bir değişimi tetikleyeceğini vurgulayan, buna benzer bir krizin geçmişte hiç görülmediğinin de altını çiziyor.

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Korona sonrası yenidünyada ABD'yi bekleyen akıbetin dışında akıllara takılan diğer sorular da var. İşte onlardan birkaç tanesi...seyrinin nasıl olacağı?gibiküresel yapıların dağılacağı mıyoksa daha da zayıflayacağı mı?nasıl bir aşamaya evrileceği?gelecekte ne tür bir siyasi ve ekonomiktablonun beklediği?Ve son olarak dagibi aktörlerin yenidönemdeki stratejilerinin nasılşekilleneceği...Burada şunu hemen söyleyebiliriz ki hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.güç kazanırkenyeni dönemde ABD veAvrupa'nı etkisi küresel çapta törpülenecek. Haliyle küresel siyasetin dinamikleri kökten değişecek.Reel-kapitalizmin çıkmazını simgeleyen korona krizinintarihi bir devrime yol açması kaçınılmaz görünüyor.Batı'nın dünyaya empoze ettiği sözde liberal ve demokratik değerler bütün cazibesini kaybetti. Büyülü kavram artıkolacak.Batı'nınyerineanlayışıbelirleyici hale gelecek.Özetletarihi hızlandırarakküresel değişimi zorlayacak. Biranlamda korona sonrası süreçtedünyanın dengesi yenidendüzelecek ve taşlar yerine oturacak. Zaten olması gereken de bu değil mi?