Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs krizi daha şimdiden küresel sistemi değiştirmeye ve şekillendirmeye başladı. Geçmişte de olduğu gibi dünya düzenleri başlarda yavaş yavaş değişim gösterir sonra köklü dönüşüm süreçleri devreye girer.

Örneğin 1956 yılındaki Süveyş krizi, Ortadoğu'daki güç haritasını birden alt üst etti. Hegemonik gücü II. Dünya Savaşı'ndan sonra tedricen azalan İngiltere, Süveyş krizi ile İslam dünyasındaki ve küresel sahnedeki yerini ABD'ye bırakmak zorunda kaldı.

Şu an küresel sistem de 'Süveyş süreci'ne benzer bir aşamadan geçiyor. Korona ile mücadelede sınıfta kalan AB ve ABD'ye karşı başını Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'nin çektiği Asya ülkeleri, küresel güç dengelerinde yükselişe geçti.

ABD liderliğindeki Atlantik ise 1945'ten sonra dünyada her anlamda hegemonya kurmuştu.

Bu hegemonyanın dayanağı sadece ABD ve Avrupa'nın sahip olduğu askeri güç, maddi zenginlik ve demokratik değerlerden kaynaklanmıyordu.

ABD'yi dünyada cazibe merkezi yapan ve hegemonyasına meşruiyet kazandıran en önemli faktörler, krizler karşısında içeride ve dışarıda sergilediği koordinasyona dayalı başarı öyküsüydü.

Ne var ki korona krizi ABD'nin küresel gücünün en kritik üç saç ayağını da çökertmiş durumda.

İç siyasette sergilediği yönetim kalitesi, küresel fayda sağlayan stratejik vizyonu ile krizleri yönetme ve sorunlara çözüm bulmada ortaya koyduğu uluslararası liderlik kabiliyeti artık tamamen yok olmuş durumda.

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Bir anlamda korona krizidönüştü.Oysa Wuhan'da ilk vaka ortaya çıktığında Amerikan yönetimi ve medyası zafer naraları atarak Korona krizinidiye nitelemişti.Ancak işler sarpa sardı. Kriz tablosu ters yüz oldu. Daha şimdiden dünyadasorusunun cevabı tartışılıyor.Özellikle salgın hastalıklarda en büyük felaketinolduğunu unutmamak lazım. İşte Batı dünyasıçuvalladı.Bu bağlamda ağır bedeller ödeyen İtalya, kendisini yalnız bırakan Avrupa Birliği'ne haklı olarak sert tepkiler gösteriyor.Son olarak İtalya'nın eski Başbakanı Matteo Salvini olduğunu söyledi. Salvini, "Önce virüsü yenelim, sonra tekrar düşünelim. Gerekirse teşekkür etmeden veda edelim" diyerek AB projesinin çöktüğünü ilan etti.

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Özellikle Batı'dakibu başarısızlıkta önemlirol oynadı.Bu nedenle krizde en büyük vaka ve ölümleregibi ülkeler maruz kaldı.Batılı toplumlar ile devletleri arasındakidaha da derinleşti.ise inanılmaz bir başarı performansı sergiledi. Asya ülkelerininvekrizle mücadelede önemli rol oynadı. Asyalı liderler halklarını organize etmede ve toplumsal sağlığı öne çıkarmada adeta seferber oldu.Atlantik'i sarsan korona kasırgası bu yüzden sadece Batılı ülkelerin ekonomik yapısında değil bundan sonrakia yol açacak.Çünküultra versiyounu olanile hareket eden Batılı siyasilerindüşündüğü ve bu yüzden de hayati önlemleri almada tereddüt ettikleri ortaya çıktı.Ne var ki korona kasırgası bualt üst etti... İşte bu yüzden kritiksüreçlerdeki her tereddüt küresel düzeydedönüşüyor hemen...