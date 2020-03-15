Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine dayanırken 125 ülkedeki vak'a sayısı da 150 bine yaklaştı. Bu ivmenin 2021'e kadar artarak devam edeceği uyarısında bulunan kimi bilim insanları yüz milyonlarca insanın enfekte olacağı ihtimalinden bahsediyor.
Kıyamet senaryolarına karşı daha itidalli bir yaklaşımı benimseyenler de var. Her şeye karşı metanetli olmalıyız. Eskilerin dediği gibi doğal dünyanın da kendine göre bir düzeni/logos'u var.
Birçok uygarlık Adam Smith'in modern piyasaların işleyişine dair ileri sürdüğü 'görünmez el' ilkesinin yaşamın diğer alanlarında da geçerli olduğuna inanır. Nitekim Japonların 'shikata ga nai', İspanyolların 'desengano', Finlilerin 'sisu', Katalanların 'seny', Çinlilerin 'wu weior', Yunanlıların 'stoa', Romalıların 'logos', Yahudilerin 'beshert' ve Müslümanların 'sabr-ı cemil ve imtihan dünyası' kavramlarıyla billurlaştırdığı anlayış, insanların felaketler karşısında metanetini ve mücadelesini artırmıştır.
Bütün kültürler koronavirüs benzeri krizler karşısında bu nedenle makul davranmayı, sebatkar olmayı, metanetimizi kaybetmemeyi ve mücadele azmini yitirmemeyi öğütler...
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Dolayısıyla virüse yakalanıp karantinaya alınan Çinli ve İtalyanların "Wuhan jiayou!"
ile "L'Italia che resiste"
sloganları bu direniş kültürünün birer dışavurumudur. Ne ki insanı hayal kırıklığına uğratan şey bu tür felaketlerin siyasileştirilmesi
gayretleridir. Çin ve İran'daki krizin insani yönüne odaklanmak yerine bu virüsün bir rejim değişikliğine nasıl yol açabileceğini
hesap etmeye başlayan çok sayıda siyasi bezirgan
gördük Batı'da ve özellikle de Amerika'da...
Birbirine karşı hesabı olan bazı ülkeler ve onların ideolojik aygıtları
virüs üzerinden
küstahça saldırılara geçti. Örneğin New York Times gazetesi
ABD'nin Avrupa'ya yönelik
seyahat yasağı ile ilgili haberinde alakasız şekilde Türkiye'den resimler servis etti.
En kirli bir manipülasyon uygulamasından biri de Amerikan medyasının Covid-19'dan ısrarla 'Wuhan virüsü'
diye bahsetmesi ve siyasi rejim yanında
sürekli olarak Çinlilerin yaşam tarzlarını da aşağılamasıdır.
Dolayısıyla Çin'in önlemlerini 'otoriter rejimin özgürlükleri ayaklar altına alması' şeklinde lanse eden NYT, İtalya'nın 60 milyonluk karantina kararını ise 'bilimsel hamle' diye alkışlamakta bir beis görmedi. Aynı yöntem aynı karantina önlemleri. Fakat ülkeler farklı olunca sözde liberal NYT'nin bünyesindeki önyargı virüsü
kendini hemen gösteriyor.
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Sağlık felaketiyle ilgili en temel insani değerleri ayaklar altına alarak bilgiyi ve bilimi çarpıtıp bir salgını en pejmürde yöntemlerle siyasileştiren bir Anglo-Sakson zihniyeti
var karşımızda. Haliyle bu anlayışın en tepedeki siyasi figürlerinin virüs Çin'de ilk ortaya çıktığında bir zil takıp oynamadıklarına şaşırmamak lazım.
Fakat ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield'in
2019'da gripten ölenlerin bazılarının koronavirüsten öldüğünün tespit edildiğini açıklaması bu kirli zihniyetin suratına adeta bir şamar gibi indi. Bu itiraf ayrıca "Covid-19'un kökeni ABD olabilir" iddialarını da yeniden alevlendirdi. Bazı uzmanlara göre 2019'da
ABD'de görülen 34 milyon grip ve zatürre vakasından 20 bini ölümle sonuçlanmıştı.
Bu ölümlerin koronadan kaynaklandığı sanılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao da
Redfield'in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu koronavirüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı.
Tartışma önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek gibi görünüyor. Belki bu sayede koronavirüs sayesinde devlet ve ideolojiler arasındaki gaddar diyalektiğin
gerçekliği sürekli çarpıtması artık son bulur.
Zira korona tsunamisinin yol açtığı kayıplar önlenemezse o zaman devletlerin temel kozmolojisi meşruiyetini yitirecektir.
Yani belli bir devlet değil bizzat devlet kavramı ve devletlerin üzerinde yükseldiği uluslararası düzen
de kökten sarsılacaktır.