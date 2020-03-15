Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bine dayanırken 125 ülkedeki vak'a sayısı da 150 bine yaklaştı. Bu ivmenin 2021'e kadar artarak devam edeceği uyarısında bulunan kimi bilim insanları yüz milyonlarca insanın enfekte olacağı ihtimalinden bahsediyor.

Kıyamet senaryolarına karşı daha itidalli bir yaklaşımı benimseyenler de var. Her şeye karşı metanetli olmalıyız. Eskilerin dediği gibi doğal dünyanın da kendine göre bir düzeni/logos'u var.

Birçok uygarlık Adam Smith'in modern piyasaların işleyişine dair ileri sürdüğü 'görünmez el' ilkesinin yaşamın diğer alanlarında da geçerli olduğuna inanır. Nitekim Japonların 'shikata ga nai', İspanyolların 'desengano', Finlilerin 'sisu', Katalanların 'seny', Çinlilerin 'wu weior', Yunanlıların 'stoa', Romalıların 'logos', Yahudilerin 'beshert' ve Müslümanların 'sabr-ı cemil ve imtihan dünyası' kavramlarıyla billurlaştırdığı anlayış, insanların felaketler karşısında metanetini ve mücadelesini artırmıştır.

Bütün kültürler koronavirüs benzeri krizler karşısında bu nedenle makul davranmayı, sebatkar olmayı, metanetimizi kaybetmemeyi ve mücadele azmini yitirmemeyi öğütler...

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Dolayısıyla virüse yakalanıp karantinaya alınan Çinli ve İtalyanlarınilesloganları bu direniş kültürünün birer dışavurumudur. Ne ki insanı hayal kırıklığına uğratan şey bu türgayretleridir. Çin ve İran'daki krizin insani yönüne odaklanmak yerinehesap etmeye başlayan çok sayıdagördük Batı'da ve özellikle de Amerika'da...Birbirine karşı hesabı olanvirüs üzerindenküstahça saldırılara geçti. ÖrneğinABD'nin Avrupa'ya yönelikseyahat yasağı ile ilgili haberinde alakasız şekildeEn kirli bir manipülasyon uygulamasından biri de Amerikan medyasının Covid-19'dan ısrarladiye bahsetmesi vesürekli olarak Çinlilerin yaşam tarzlarını da aşağılamasıdır.Dolayısıyla Çin'in önlemlerini 'otoriter rejimin özgürlükleri ayaklar altına alması' şeklinde lanse eden NYT, İtalya'nın 60 milyonluk karantina kararını ise 'bilimsel hamle' diye alkışlamakta bir beis görmedi. Aynı yöntem aynı karantina önlemleri. Fakat ülkeler farklı olunca sözde liberal NYT'nin bünyesindekikendini hemen gösteriyor.

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Sağlık felaketiyle ilgili en temel insani değerleri ayaklar altına alarak bilgiyi ve bilimi çarpıtıp bir salgını en pejmürde yöntemlerle siyasileştiren birvar karşımızda. Haliyle bu anlayışın en tepedeki siyasi figürlerinin virüs Çin'de ilk ortaya çıktığında bir zil takıp oynamadıklarına şaşırmamak lazım.Fakat ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü2019'da gripten ölenlerin bazılarının koronavirüsten öldüğünün tespit edildiğini açıklaması bu kirli zihniyetin suratına adeta bir şamar gibi indi. Bu itiraf ayrıca "Covid-19'un kökeni ABD olabilir" iddialarını da yeniden alevlendirdi. Bazı uzmanlara göreABD'de görülen 34 milyon grip ve zatürre vakasındanBu ölümlerin koronadan kaynaklandığı sanılıyor.Redfield'in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu koronavirüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı.Tartışma önümüzdeki süreçte daha da büyüyecek gibi görünüyor. Belki bu sayede koronavirüs sayesindegerçekliği sürekli çarpıtması artık son bulur.Zira korona tsunamisinin yol açtığı kayıplar önlenemezse o zamanYani belli bir devlet değilde kökten sarsılacaktır.