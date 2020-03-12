Ortaya çıktığı ilk dönemde Çin'in imajını sarsan koronavirüs salgınından jeopolitik rant elde etme yarışına giren ABD'nin kimi kurumları şimdi kara kara düşünüyor. Zira krizin tetiklediği petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş 100 trilyon dolar borç batağındaki ABD ekonomisini adeta yangın yerine çevirdi.

ABD'de son 12 yıldır uygulanan düşük faiz politikası konutta ve enerji gibi diğer alanlarda patlama noktasına gelen balonların oluşmasına neden oldu.

Borsalarda yaşanan deprem ilk olarak ABD petrol şirketlerini vurdu. Bu sarsıntı daha şimdiden ABD'de 2008'dekine benzer bir ekonomik resesyonun işaret fişeği diye yorumlanıyor. Kriz, son yıllarda petrol arzı ve fiyatları konusunda uyum içinde çalışan Suudi ve Rus karar vericilerin anlaşmazlığa düşmesinden kaynaklandı.

Rusya, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 5-6 Mart'taki toplantısında Suudilerin istediği üretim kesintisini yapmayınca Riyad petrol ihracatında indirime giderek petrol arzını artıracağını duyurdu. Bunun üzerine petrolün varil fiyatı 46 dolardan 1991'deki seviye olan 31 dolara indi. Amerikan borsaları yüzde 7 düşüşle açılınca işlem kesiciler devreye girdi, seanslar 15 dakika durduruldu.

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Haliyle küresel borsalarda en yoğun satış petrol şirketlerinin hisselerinde yaşandı.kayıp yüzde 20, Hollandalıyüzde 14 olurkenise yüzde 12,6 değer kaybı görüldü.piyasa değerindeyaşandı. Aramco dışında, Amerikalıdeğerleri de dramatik şekilde azaldı.Borsadaki sert düşüşlerin ardındandün Beyaz Saray'da koronazirvesine davet edildi. Korona nedeniyle dahaönce faiz indirimi yapan ABD Merkez Bankasısarsılan piyasalara likidite dopingi yaptı.Operasyonun merkezindeki Rusya ise döviz alımlarını 30 gün durdurdu. Kremlin, düşük petrol fiyatlarınaaçıklayarak Suudilerin restine restle karşılık verdi.İlginç olan Amerikan şirketleri krize girerken ABD Başkanı Donald Trump 'ın kriz içindemesiydi.Fiyat düşüşününTrump'a yarayacağı biliniyor. Bu yüzden olsagerek kimi analistler Suudilerinamacıylagörüşünde.

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Riyad'ın aksine Moskova'nın hedefi özellikleüzerinden ABD'nin yaptırım politikasınavermek.Çünkü ABD petrol devlerininbir varil ham petrolün en az 60 dolarasatılmasına bağlı. Rusya'da bir varil ham petrolünmaliyeti ise 17.20 dolar. İran ve Suudiler devaril petrolün 30 dolar olmasından dolayı maliyetlerinirahatlıkla kurtarabiliyor.Zaten Rusya, ABD'ye zarar vermek adına bu maliyete rahatlıkla katlanabileceğini açıkladı da.Uzmanlara göre petrolde en büyük krizler daha çokkaynaklanır. Talep artışı genellikle fiyatların yükselmesine yol açar. Ancak sonYani bunun kalıcı etkilere yol açmasısürdürmesine bağlı.Eğer Rusya kararlı davranırsa bu kriz, koronavirüs salgınından sonra biti birazalt üst edebilir.Ve yanına Çin'i alan Rusya böyle bir tarihi fırsatı asla kaçırmayacaktır.