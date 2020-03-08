İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa ile demokrasinin beşiği diye kutsanan Yunanistan'ın çaresiz göçmenlere karşı sergilediği vahşet, Batı uygarlığının bilinçaltındaki neo- Nazi ırkçılığı bütün yönleriyle deşifre etti.

Yunan askerlerinin sınırı geçen göçmenlerin üzerindeki para ve giysileri aldıktan sonra onları yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderdiği görüntüler, Nazilerin Auschwitz toplama kampında çırıl çıplak soyduğu Yahudilere uyguladığı barbarlığı hatırlatıyor.

Bu anlamda Yunanistan ve Avrupa'nın suçu haritada yanlış yerde olmalarından kaynaklanmıyor.

Yoksa gayrimenkul komisyoncularının hep söylediği gibi mesele sadece lokasyondan ibaret kalırdı. Oysa coğrafi kaderciliği de aşan ırkçı bir zihniyet sorunsalı var karşımızda.

Nitekim Atina dün yaptığı açıklamada bırakın yeni gelenlere daha önce Yunanistan'da ağırlanan ve iltica başvuruları kabul edilmiş mültecilere bile mali yardımların kesileceğini duyurdu. Savunmasız insanları bu kez açlıkla te'dib edecekler.

Nereden bakılırsa bakılsın bu bir devlet terörü ve organize mezalim siyasetidir.

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Şurası gün gibi aşikar.başta olmaküzere İslam dünyasınıadıaltında adeta ölümün kol gezdiği birer şiddetyurduna çevirenler şimdi bunun bedeliniödüyor.doğal olarak buradanuzaklaşıp en yakın, en zengin ve en güvenliAvrupa'ya yöneliyor.Artan göç dalgası ile kıta Avrupa'sı her açıdan köşeye sıkışmış halde. Tarih sömürgeci Batı'nın yakasına yeniden yapışıyor.Sonuçta göçmenlerin geldiği ülkelerdekiİroniye bakın ki en çok göçmen de bu sömürgeci güçleringeliyor.

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gibi düşünürlerin sık sık dillendirdiğiçağındayız. Kimse artık küresel ve bölgesel sorunlara karşısında dokunulmaz değil.Huzurluyaşarken insan hakları konusundakolay.Ama arka kapınıza milyonlarca göçmen dayandığında işin rengi birden değişiyor.Avrupa'nıngeldi. Balayı dönemi bitti.Bugün karşılaşılan tehditler daha şimdidensoktu. Avrupa'nın gücü artık dışarıya doğru genişlemiyor. Bunun yerineGenişleme gibi bir gündem yok. Daralma ve içe kapanma var.ABD ve AB'nin mülteci meselesindeki utanmazlığını görmek içinyeterli: Her şeyden önce neden Suriyeli, Iraklı veya Afgan sığınmacılar diye bir sorunu var dünyanın?Örneğin Suriye'deki göçmen krizinin doğmasında bizzatizin vermesinin verolü var.Bu göçmen kriziSuriye'nin yanmasını seyretmesinin sonucudur.üç maymunu oynayanlar, şimdi etekleri tutuşunca can havliyle bağırıyor. Daha da bağıracaklar zira kaçacak bir yerleri de yok...