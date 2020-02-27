ABD Başkanı Donald Trump'ın temsil ettiği kürecilerle George Soros'un temsil ettiği küreselciler arsındaki amansız savaş sürüyor.

Elde ettiği FBI, CIA ve dışişleri bürokratları ile STK'lar, düşünce kuruluşları, finans çevreleri, akademi ve medya kurumlarında etkili olan derin devlet aygıtıyla Donald Trump'ı devirmeye çalışan Soros'un azil projesi çöktü.

Sorosçuların azil girişimi ile büyük bir tehlike atlatan Trump şimdi hiç nefes almadan küreselcilere karşı yeni intikam hamlelerine başladı.

Lolita ağı ve şantaj çarkıyla ABD ve Avrupa siyasetini adeta esir alan Sorosçu yapıya darbe üstüne darbe indiren Trump yönetimi, ilk olarak tecavüzcü Harvey Weinstein'in (67) 30 yıllık Hollywood tahtını yıktı.

Ardından Jeffrey Epstein'in (66) başında olduğu pedofili ağı çökertildi. Şimdi bu ağın ikinci ayağı konumundaki Kanadalı milyarder modacı Peter Nygard'a karşı operasyonun düğmesine basıldı.

Şimdi de sayısız renkli devrime imza atmış Gezi finansörü Soros'un Avrupa'daki kirli çalışma yöntemlerini deşifre eden tarihi bir rapor yayımlandı.

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24 Şubat'ta yayımlanan Gregor Puppinck ve Delphine Loiseau imzalı 25 sayfalık raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) nasıl Sorosçuların taşeronu haline geldiği resmediliyor.Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde olanadlı kuruluş bu raporu altı aylık çalışma sonucu hazırlamış.Raporda, insan hakları endüstrisini manipüle eden Soros'un yargıçları satın almak için kullandığıise dikkat çekici. Rapora göre Soros'un finans ettiği STK'lar AİHM'nin yönetim yapısına sızarak hedef seçtikleri ülke ve kişilere karşı istedikleri kararları çıkartmışlar.2009'dan 2019'a kadar AİHM'dekiBu 22 hâkimden 18'i Soros'un Açık Toplum Vakfı'nda çalışmış isimler. Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke üzerinde etkili olan AİHM'deki bu skandalda Sorosçular şu altı STK üzerinden operasyonlarını gerçekleştirmiş... Helsinki Vakfı, Uluslararası Hâkimler Jürisi, Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Interights ve AIRE.Sızma yöntemleri ise şöyle...Önerilen üçhakim adayından ikisi Sorosçu oluyor. Ve seçim sonucunda AİHM'ye genellikle Sorosçu adaylar seçiliyor.Raporda, 2009'dan bu yana AİHM'de görev yapan 100 yargıçtan 51'inin daha önce yargıçlık tecrübesinin olmadığı vurgulanıyor. Çünkü çoğu Sorosçu vakıflarda finanse edilen insan hakları aktivisti.

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Düşünebiliyor musunuz AİHM'nin yarısı hâkimlik tecrübesi olmayan Sorosçulardan oluşuyor. Bu aktivist hâkimlerinkarar aldığı ve bazı ülkeleri milyarlarca euro tazminata mahkûm ettiği belirtiliyor.Türkiye'nin de aralarında bulunduğuAİHM'de mahkemenin bağımsızlığı ile yargıçlarıntarafsızlığının Soros tarafından satınalındığını görüyoruz. Örneğin Sorosçu biraktivist iken daha sonra AİHM üyesi olan, 2018'deki PussyRiot davasında Rusya'yı mahkûm etti.Yine rapora göre 2012-2018 arasında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği yapande bir Soros elemanı. Letonya'daki Soros vakfında çalışıyor gibi gösterilerek maaşa bağlanmış.Özetleo anlı şanlı Avrupaİnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) meğerSoros'un bir operasyon aparatıymış.Bakalımdaha ne tür kirli çamaşırlarınortaya dökülmesine yol açacak.Bekleyip göreceğiz...