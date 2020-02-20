Türkiye'ye yönelik askeri, siyasi ve ekonomik müdahale söylentilerinin gündeme gelmesi üzerine bütün gözler haliyle sicili oldukça kirli olan ABD'ye çevriliyor.

Şunu hemen belirtelim ki 15 Temmuz direnişinden sonra ABD'den klasik bir askeri darbe girişimi beklemek artık akıl karı değil. O dönem ve yöntem tarihe karıştı. Zira Türkiye, ABD'ye gereken tarihi cevabı misliyle verdi.

Eğer bir teşebbüs olursa da Başkan Erdoğan'ın vurguladığı gibi "Bunun bedelini katbekat fazlasıyla öderler..."

Zaten bunu bildikleri için ince eleyip sık dokuyorlar artık. Fakat kurulduğu 1776'dan günümüze kadar zamanının yüzde 94'ünü savaşla geçiren ABD'nin askeri müdahale bağımlısı bir ülke olduğunu da unutmamak gerekir.

Amerikalı uluslararası ilişkiler profesörü Monica Duffy Toft, bu bağımlılığın iki nedeni olduğunu söylüyor... İlki ABD'nin dünyanın dört yanına dağılmış askeri üslerdeki varlığı. İkincisi de bütün o askeri ve ekonomik müdahalelere rağmen ABD'nin istediği siyasi hedefleri gerçekleştiremeyişi. Yani kazandığından daha fazla kaybetmesi...

Bu yüzden ABD, yenilen pehlivan misali güreşe doymaz. Her başarısızlık ister istemez yeni askeri müdahale hazırlıkları ve senaryolarını tetikliyor.

***

biriminin raporlarınagöre 1800'lerden2018'e kadar ABD dünyaüzerinde toplam 392 askerimüdahalede bulunmuş.1948 ila 1991 arasındaki Soğuk Savaş döneminde 48'i askeri toplam 111 müdahalede bulundu. Soğuk Savaş sonrası dönem olan 1992 ila 2017 arasında ise bu sayı 188'e çıkmış.ABD'yi biraz tanıyan herkes,Washington'da Türkiye'ye karşı yeni müdahale arayışlarını paradoksal olarak daha da artıracağı kanaatinde. Fakat şöyle bir gerekçe de var. O dave yabancı ülkelere karşı giriştiği savaşlardan daha çok yenilgiyle ayrılmaya başlamasıdır.244 yıllık ABD'nin 392 askeri müdahalesinin başarı performansı ölçüldüğünde karşımıza giderek zayıflayan bir ülke tablosu çıkıyor.ABD örneğin 1800 - 1849 arasında 39, 1850 - 1899 arasında 47, 1900 - 1949 arasında 69, 1950 - 1999 arasında da 111 askeri müdahalede bulunmuş. 2000'dern sonraki 17 yıllık dönemde ise askeri müdahale sayısı 126'ya çıkıyor.Birçok akademisyen ve uzman müdahale sayısındaki artışı başarı oranının azlığına bağlıyor. Özetledeniliyor bu olguya.

***