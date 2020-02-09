Teyakkuza geçen dünya ülkeleri koronavirüs salgınına karşı seferber olurken ABD'nin ideolojik aygıtları ise Çin'in imajını sarsan bu krizden jeo-politik rant elde etme yarışında.

Kampanyanın başını ise ABD Başkanı Donald Trump çekiyor.

30 Ocak'ta verdiği demeçte, "Umarım kriz Çin'deki yatırımların Kuzey Amerika'ya dönüşünü hızlandırır" diyerek hedefini açıkça dile getirdi.

Bu Makyavelist niyet beyanına göre yayın yapan medya organlarının 'Çin algısını ters yüz eden' krizden dolayı neredeyse bir zil takıp oynamadıkları kaldı.

Time dergisi 17 Şubat'ta yayımlanacak sayısında "Çin'in Testi" manşetini atmış ve virüs krizini "Şi Cinping'in Çin yüzyılı hırsının önündeki en büyük tehdit" diye nitelemiş.

Fox News zenefobik bir dille virüsü 'Wuhan virüsü' diye sunarak Çin'e karşı dünya çapında bir nefret dalgası oluşturmaya çalışıyor.

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Diğer emperyal medya aygıtları ise koro halindealacağı darbenin sevinciyle hareket ediyor. Virüse karşı verilen küresel savaş umurlarında bile değil.Trump'ın ekonomik danışmanı Peter Navarro bulduğu her fırsattauyarısıyla medyaya görevini hatırlatıp duruyor.Nitekim virüsü fırsat bilen ABD Savunma Bakanı Mark Esper da dün yaptığı açıklamada Rusya ve Çin'i dünya düzenini değiştirmekle suçladı.Çin'inyaptığını ve İpek Yolu projesiylediğer ülkelereileri sürdü.Zira Trump ve ekibi koronavirüsü, Hong Kong'daki protestolar, manipüle ettikleri Doğu Türkistan sorunu ve ekonomik savaş ile sürdürülenABD'nin en etkili silahlarından biri olarak görüyor.karşı savaş açan ABD,bu teknolojilereyaptırım kararıalmaya zorladı.Ancak sadeceABD'nin bu talebine boyun eğdi.Çin'in modern İpek Yolu olanile stratejik ve siber endüstriyel kalkınmayı simgeleyenhamlesinden dolayı uykusu kaçan ABD, Pekin'i sarsan koronavirüse bu yüzdendiye sarılıyor.

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Hızlarını alamayan Amerikalı profesörileisediye lanse ediyor.Onlara göre bu kriz Pekin'deki diktatörlüğün gerçek ve karanlık yüzünü dünyaya gösterdi. 1986'daki Çernobil faciası nasıl Sovyetler'in sonunu getirdiyse bu virüs krizi de Çin'in sonunu getirecek." kitlelerinileyol açtığınıhatırlatan bu iki kalemşor,benzer şekilde Çinlilerin debu kriz nedeniyle ayaklanarakumuyor.SayısıABD, bukitleleri Pekin rejimine karşısokaklara dökmenin hesabıiçinde. Koronavirüs kriziniişte bu senaryonun en güçlülokomotifi olarak görüyorlar.Ancak erken zafer sarhoşluğuna kapılandaha şimdidenvermeye başlaması ters tepebilir. Bu krizin kimin Çernobil'i olacağı bilinmez.Zira Çin'in ve dünyanın gerçekleriçok farklı...