Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'deki krize bel bağlayan felaket tellalları istediklerini bulamayacak. Tıpkı Afrin, Cerablus, Elbab, Azez, Tel Abyad ve Resul Ayn'da olduğu gibi İdlib'de de yine Türkiye'nin dediği olacak.

Soçi ve Astana mutabakatlarına göre çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen İdlib'de Türkiye garantör ülke. Yani bu bölgenin çatışma sahasına dönüşmemesi için her tür askeri tedbiri alma yetki ve gücüne sahip bir aktör.

Şunu unutmayalım ki Rusya, İdlib'de bazı konularda Türkiye ile tam anlaşamasa da bu krizin Doğu Akdeniz, Ortadoğu, Karadeniz, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya, AB ve ABD ile ilişkileri etkilemesi yanında özellikle iki ülke arasındaki enerji, savunma ve nükleer anlaşmaları da kapsayan pozitif ivmeyi zedeleyecek boyutlara ulaşmasını asla istemez.

Zira ABD ve müttefiklerinin enerji ve yaptırım kuşatması altındaki Rusya için dünya pazarlarına çıkışın tek kapısı sadece Türkiye. Eğer Türkiye olmazsa Rusya yine Baltıklara hapsolur, Suriye'den Doğu Akdeniz'e ve oradan Kuzey Afrika'ya açılması bile zorlaşır.

Dolayısıyla ülkemiz ile kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde Rusya, üzerindeki Atlantik baskısını hafiflettiğinin farkında.

Çünkü Rusya'nın 27 Haziran 2016'da Türkiye ile yeniden imzaladığı ve hedefi çok kutuplu dünya olan büyük Avrasya projesini Esad için feda etmeyeceği çok açık.

Ayrıca Türkiye'nin göçmen kartını oynaması halinde bütün Avrupa'nın toptan Rusya'yı hedef alacağını ve Vladimir Putin hayranı aşırı sağcı Avrupalı siyasilerin birden düşman kesileceğini de göz ardı etmemek lazım.

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Bu bağlamda Rusya-Türkiye arasındaki stratejik işbirliği Esad rejimini de aşaniçeriyor. Ne var ki Esad'ın katliamlarına göz yumanÜstelik son krizde Türkiye'ye her türlü desteği verdiklerini açıklayanPutin iyi okumak zorunda.Haliyle İdlib'de Rusya ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesiBu çerçevede Türkiye'ninnedeniyle Washington'a veİdlib nedeniyle de Moskova'ya karşı sesiniaynı anda yükseltmesi dikkat çekiyor.Askerlerimize saldırının zamanlaması ile bu iki konu birbiriyle oldukça ilişkili çünkü.Bu yüzden olsa gerek küresel güç merkezleri" çıkışının olası sonuçlarının ne olabileceğini daha şimdiden hesap etmeye başladı bile.Nitekim Türkiye 2015'te Rusya, ABD, İran, Fransa, Almanya, İngiltere ve İsrail gibiSuriye'de istediğini tek başına da olsa elde etmişti.Yine benzer bir sürece girebiliriz. FakatTürkiye'nin bu sefer seçenekleri oldukça fazla.Beşar Esad'asüre tanıyan Türkiye, dost ve düşmanlarınasöyleyeceğini söyledi. Bu saattensonraolacak.