Küresel siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelen İdlib'de asıl mücadelenin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz denkleminde ağırlığı giderek artan Türkiye'yi sınırlamak olduğunu unutmayalım.

Bu nedenle İdlib krizi Rusya için her açıdan bir turnusol kâğıdı işlevi görüyor.

Kremlin'in tavrı daha şimdiden Türkiye ile inşa ettiği bölgesel ve küresel ortak vizyonu uzun vadede etkileyecek en kritik faktöre dönüşmüş durumda.

Dolayısıyla dünyanın dikkat kesildiği İdlib'de Rusya ve Türkiye arasındaki gerilimin bir yol ayrımına neden olup olmayacağı merak ediliyor.

Hatta kimi Atlantikçiler'e göre olası bir operasyon bölgesel bir savaşı bile tetikleyebilir.

Gerekçeleri ise Türkiye'nin operasyon çıkışına Kremlin'den gelen "Bu Suriye'de en kötü senaryo olur" yanıtı.

Bu senaryoya göre Suriye'de Türkiye'den uzaklaşan Rusya giderek İsrail, Suudi Arabistan ve BAE ile ortak hareket etmeye başlayacak ve kuzeydeki kazanımlarımızı yok etmeye çalışacak.

Görüldüğü üzere ülkemizin yeminli düşmanları Türkiye'yi by-pass ederek Suriye'nin geleceğini Tel Aviv, Riyad ve Dubai ile birlikte şekillendirmeyi planlıyor.

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Oysa sahadaki ve masadaki gerçekler bunun tam aksini söylüyor. TSK, İdlib'de ilerlerken rejimin kuşattığıkontrolü yeniden sağladı.Diplomasi alanında ise Başkan Erdoğan ve Putin'in 21 Şubat'taki görüşmede İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmesi önem arz ediyor.Yani bazı odakların İdlib'i Şam'a İdliblileri de Türkiye'ye bırakma hinliği işe yaramayacak.Ayrıca iki liderinizin vermeme konusundaki hassasiyetleride fark ediliyor.Rusya,bile hesap edilenden çok dahafazla maliyete yol açacağını gördü. ZiraSuriye'nin geleceğinde muhalefetin doğaltemsilcisi konumundaki Türkiye'nin elinizayıflatmak öyle göründüğü gibi kolay değil.

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Her şeyden önce Türkiye'nin İdlib'e yönelik izlediği stratejiRusya'nın da faydasına. Zaten bölgesel ve küresel siyasette yakaladığı ivmeyi kaybetmek istemeyen Rusya, Suriye'yi de aşan bir mantıkla vehareket etmek zorunda.Eğer bu dengeyi kaybederse en fazla zarar gören ülke bizzat kendisi olur.Rusya da yerel halktan siyasi destek kazanamadığı içinABD'nin konumuna düşerek bölgemizde elde ettiği 'ni kısa sürede yitirebilir.Bu yüzden Moskova - Ankara arasındakiİdlib özelinde yeniden tesis edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.Dolayısıylaher açıdan Ortadoğu'daki yeni sürecinde jeopolitik sigortasına dönüşücektir.Çünküdevreye sokulan diğer projeler gibide bir sonuç vermeyecektir.İşte bu yüzden İdlib'de Esad'ın'amen' diyenlerin kaos tezgâhlarıçökmeye mahkûmdur. Kazanan yine bölgemizinolacaktır.