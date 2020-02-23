Küresel siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelen İdlib'de asıl mücadelenin Ortadoğu ve Doğu Akdeniz denkleminde ağırlığı giderek artan Türkiye'yi sınırlamak olduğunu unutmayalım.
Bu nedenle İdlib krizi Rusya için her açıdan bir turnusol kâğıdı işlevi görüyor.
Kremlin'in tavrı daha şimdiden Türkiye ile inşa ettiği bölgesel ve küresel ortak vizyonu uzun vadede etkileyecek en kritik faktöre dönüşmüş durumda.
Dolayısıyla dünyanın dikkat kesildiği İdlib'de Rusya ve Türkiye arasındaki gerilimin bir yol ayrımına neden olup olmayacağı merak ediliyor.
Hatta kimi Atlantikçiler'e göre olası bir operasyon bölgesel bir savaşı bile tetikleyebilir.
Gerekçeleri ise Türkiye'nin operasyon çıkışına Kremlin'den gelen "Bu Suriye'de en kötü senaryo olur" yanıtı.
Bu senaryoya göre Suriye'de Türkiye'den uzaklaşan Rusya giderek İsrail, Suudi Arabistan ve BAE ile ortak hareket etmeye başlayacak ve kuzeydeki kazanımlarımızı yok etmeye çalışacak.
Görüldüğü üzere ülkemizin yeminli düşmanları Türkiye'yi by-pass ederek Suriye'nin geleceğini Tel Aviv, Riyad ve Dubai ile birlikte şekillendirmeyi planlıyor.
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Oysa sahadaki ve masadaki gerçekler bunun tam aksini söylüyor. TSK, İdlib'de ilerlerken rejimin kuşattığı yedi gözlem noktasından dördüne ait bölgede
kontrolü yeniden sağladı.
Diplomasi alanında ise Başkan Erdoğan ve Putin'in 21 Şubat'taki görüşmede İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmesi önem arz ediyor.
Yani bazı odakların İdlib'i Şam'a İdliblileri de Türkiye'ye bırakma hinliği işe yaramayacak.
Ayrıca iki liderin İdlib krizini fırsata çevirmek isteyen AB ve ABD'nin fırsatçılığına
izin vermeme konusundaki hassasiyetleri
de fark ediliyor.
Rusya, Ankara'nın tepkisini ölçme provasının
bile hesap edilenden çok daha
fazla maliyete yol açacağını gördü. Zira
Suriye'nin geleceğinde muhalefetin doğal
temsilcisi konumundaki Türkiye'nin elini
zayıflatmak öyle göründüğü gibi kolay değil.
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Her şeyden önce Türkiye'nin İdlib'e yönelik izlediği strateji makro planda
Rusya'nın da faydasına. Zaten bölgesel ve küresel siyasette yakaladığı ivmeyi kaybetmek istemeyen Rusya, Suriye'yi de aşan bir mantıkla ve Türkiye'nin ağırlığını hesap ederek
hareket etmek zorunda.
Eğer bu dengeyi kaybederse en fazla zarar gören ülke bizzat kendisi olur.
Rusya da yerel halktan siyasi destek kazanamadığı için Suriye'de devlet terörüne başvuran
ABD'nin konumuna düşerek bölgemizde elde ettiği 'meşru güç tekeli'
ni kısa sürede yitirebilir.
Bu yüzden Moskova - Ankara arasındaki eşgüdüm ve üst düzey işbirliğinin
İdlib özelinde yeniden tesis edilmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Dolayısıyla Soçi Mutabakatı'na bağlılık
her açıdan Ortadoğu'daki yeni sürecin
de jeopolitik sigortasına dönüşücektir.
Çünkü Gezi'den bu yana
devreye sokulan diğer projeler gibi Türkiye'yi İdlib'den kuşatma projesi
de bir sonuç vermeyecektir.
İşte bu yüzden İdlib'de Esad'ın soykırım siyasetine
'amen' diyenlerin kaos tezgâhları
çökmeye mahkûmdur. Kazanan yine bölgemizin real-politik dinamiklerine dayalı işbirliği seçenekleri
olacaktır.