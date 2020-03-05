Dünyanın gözü bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki kritik İdlib zirvesinde olacak.

Aslında iki liderin görüşmesinde en sıcak başlık sadece İdlib değil. Zirvede Suriye'nin geleceğini etkileyecek bazı önemli kararların da alınması bekleniyor.

Dolayısıyla Kremlin'deki zirvenin İdlib'de kalıcı bir ateşkesten daha önemli ve daha kapsamlı sonuçlara yol açması kaçınılmaz görünüyor.

Böyle bir adım ise ister istemez Şam rejiminin kaderi üzerinde hayati bir rol oynayacaktır. İki liderin uzlaşması her açıdan Beşar Esad'ın terör rejimi için sonun başlangıcı anlamına gelecektir.

Zira Rusya ve Türkiye'nin Suriye'ye dair 'grand stratejisi' büyük oranda örtüşüyor. Bu bağlamda iki ülke ilişkilerinin zarar görmemesi için alınacak ortak önlemler paketi, İdlib'i de aşan bölgesel jeo-politik dalgalara yol açabilir.

Putin'in 'kimseyle savaşmaya niyetimiz yok' diyerek İdlib'de uzlaşma sinyali vermesi aslında Rusya'nın Türkiye ile Suriye'ye dair projeksiyonlarda yeni bir aşamaya geçileceğinin de işaretiydi.

Soçi Mutabakatı'nın yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte İdlib'in kontrolü, gözlem noktalarının güvenliği, M4 ve M5 karayolunun rejimin denetiminden alınması yanında Suriye'deki diğer başlıkların da revize edilmesini zorunlu hale getiriyor.

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Unutmayalım ki İdlib'e yönelikhavada gösterdiği performanslehimize değiştirdi. Bu sayede Rusya'nın rejime sağladığı hava savunmasını deldik.İdlib harekâtındaile ikisive biri iseolmak üzere 3 rejim uçağı düşürüldü.Füze uyarı sistemleri eski olan Rus yapımıTürk F-16'ları karşısında daha düşük bir teknolojiye sahip. Ayrıca, Türk F-16'larıateşleyecek donanımda.Rejim helikopterleri omuzdan ateşlenenfırlattığıile düşürüldü.bu füzeleri kendisi üretebiliyor artık.İşte Rusya'nın masaya oturmasının asıl nedeni Türkiye'nin bu askeri gücü ve siyasi kararlılığıdır. Moskova, Suriye'deki kısıtlı hava gücüyle Türkiye'yi durduramayacağını gördü. Çünkü Rusların sadeceTürk F-16'ları ayarında.

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Bu yüzden İdlib'de taleplerimizin kabul edilmemesineden olabilirdi ve bunun en büyük faturasını da Ruslar öderdi.Haliyle Moskova'da varılacak olan uzlaşı, bir ateşkesten daha ötesini kapsayacaktır. Siyasi ve askeri darbe alan Esad rejimi, böylecegörecektir.İdlib operasyonuyla Şam rejimininhayallerini bitiren Türkiye, bir anlamda Rusya'nın rejimin geleceğini garanti edemeyeceğini de ispatladı.Ne var ki askerlerimize saldıran Esad rejimi kendi jeo-politik tükenişini daha da hızlandırdı. Bu anlamda Kremlin zirvesinin Suriye'deki bu yeni döneminsürpriz olmayacaktır.