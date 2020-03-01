27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimize yönelik vahşi saldırının ardında sadece Şam'daki terör rejiminin olduğuna inanmak safdillik olur.
Lafı eğip bükmeye gerek yok. Ülkemize yönelik devreye sokulan kirli senaryoların bize gösterdiği küresel tablo gayet açıktır.
Her tür emperyal senaryoya başvuran Gezi'ci ve darbeci Atlantik'in başaramadığı Türkiye'yi frenleme projesi Rusya'ya ihale edilmiş gibi görünüyor.
Bu ihalede İsrail'in Atlantik üzerindeki nüfuzu ve Suudi Arabistan'ın ise petro- dolar kartını ileri sürerek Rusya'yı teşvik etmesi dikkat çekiyor.
Bu bağlamda İsrail ile 'stratejik sessizliğe' dayalı gizli işbirliğini artık alenileştiren Rusya'nın özellikle son dönemlerde Libya ve Suriye'de karşımıza çıkması/ çıkarılması bir tesadüf değildir.
Ne var ki Kremlin'in Atlantik ve İsrail adına üstlendiği "Türkiye'yi durdurma ve hizaya getirme" misyonu oldukça riskli bir hayal.
Dolayısıyla Amerikancılık oynamaya yeltenen Putin eninde sonunda İdlib'e dair şu gerçeği kavrayacaktır... Suriye de Türkiye'nin Ukrayna'sıdır.
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Rusya'nın 2014'te Ukrayna'da ne yaptığını biliyoruz. Donetsk'teki Rus kökenliler
bahanesiyle Ukrayna'nın en büyük metalürji kentini açıktan işgale kalktı ardından da Kırım'ı ilhak etti.
Unutmayalım ki Putin, Ukrayna krizinde etnik Rusları korumak için her zaman ve her yerde askeri müdahaleyi savundu.
Kiev'in Donetsk'de bombalanan Rus destekli muhaliflerin terörist oldukları
iddiasına karşı da, "Onlar vatanlarını savunan
siviller" diye gürlüyordu Putin.
Ama iş Suriyeli muhaliflere gelince
hepsine toptan terörist muamelesi yapan Yankee zihniyetli bir Putin
çıkıyor karşımıza.
Suriye'nin Türkmen dağlarında DEAŞ'ı bombaladığını
söyleyen Putin, yıllarca
aynı manipülasyonu pazarladı.
Oysa ne Türkmen dağlarında ne de yakınlarında bir DEAŞ
militanı vardı. Buradaki savaşçılar katil Esad ile savaşan vatansever muhaliflerdi.
Üstelik Rusya'nın Ukrayna'da yaptığının aksine Suriye'deki iç savaşı Türkiye çıkarmadı.
Ruanda, Uganda, Bosna ve Arakan benzeri bir soykırımın
İdlib'de de yaşanmaması
için Türkiye, Mehmetçiğin canı
pahasına Şam'daki terör rejimine karşı mücadele
veriyor.
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Asıl soru ise şu... ABD ve AB'nin durduramadığı Türkiye'yi Rusya tek başına nasıl durduracak?
Tam da burada Rusya ve ABD arasındaki yeni Skyes-Picot anlaşması
uyarınca Suriye'deki savaşın asıl hedefinin Türkiye'yi rehin almak olduğunu
kavramak lazım.
Ne var ki 2015'teki jet krizinden sonra Kremlin'in HDP, PKK/YPG ve Rojava projesi
üzerinden Türkiye'nin iç dinamiklerine nüfuz etme çabası sonuç vermemişti.
Hatta atağa geçen Ankara'nın DEAŞ'a karşı bitirici operasyonları
ile PKK'nın hendek savaşlarındaki ağır yenilgisi,
Moskova ve Batılı başkentlerde soğuk duş
etkisine yol açmıştı.
İşte bu nedenle Türkiye'ye yönelik 'Kremlin patentli' İdlib markajının
sonu da hüsranla bitecektir.