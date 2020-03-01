27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçiğimize yönelik vahşi saldırının ardında sadece Şam'daki terör rejiminin olduğuna inanmak safdillik olur.

Lafı eğip bükmeye gerek yok. Ülkemize yönelik devreye sokulan kirli senaryoların bize gösterdiği küresel tablo gayet açıktır.

Her tür emperyal senaryoya başvuran Gezi'ci ve darbeci Atlantik'in başaramadığı Türkiye'yi frenleme projesi Rusya'ya ihale edilmiş gibi görünüyor.

Bu ihalede İsrail'in Atlantik üzerindeki nüfuzu ve Suudi Arabistan'ın ise petro- dolar kartını ileri sürerek Rusya'yı teşvik etmesi dikkat çekiyor.

Bu bağlamda İsrail ile 'stratejik sessizliğe' dayalı gizli işbirliğini artık alenileştiren Rusya'nın özellikle son dönemlerde Libya ve Suriye'de karşımıza çıkması/ çıkarılması bir tesadüf değildir.

Ne var ki Kremlin'in Atlantik ve İsrail adına üstlendiği "Türkiye'yi durdurma ve hizaya getirme" misyonu oldukça riskli bir hayal.

Dolayısıyla Amerikancılık oynamaya yeltenen Putin eninde sonunda İdlib'e dair şu gerçeği kavrayacaktır... Suriye de Türkiye'nin Ukrayna'sıdır.

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Rusya'nın 2014'te Ukrayna'da ne yaptığını biliyoruz.bahanesiyle Ukrayna'nın en büyük metalürji kentini açıktan işgale kalktı ardından daUnutmayalım ki Putin, Ukrayna krizinde etnik Rusları korumak için her zaman ve her yerde askeri müdahaleyi savundu.Kiev'in Donetsk'de bombalananiddiasına karşı da, "Onlar vatanlarını savunansiviller" diye gürlüyordu Putin.Ama işhepsine toptan terörist muamelesi yapançıkıyor karşımıza.Suriye'ninsöyleyen Putin, yıllarcaaynı manipülasyonu pazarladı.Oysa ne Türkmen dağlarında ne de yakınlarında bir DEAŞ militanı vardı. Buradaki savaşçılarÜstelik Rusya'nın Ukrayna'da yaptığının aksine Suriye'deki iç savaşı Türkiye çıkarmadı.İdlib'de de yaşanmamasıiçin Türkiye, Mehmetçiğin canıpahasına Şam'daki terör rejimine karşı mücadeleveriyor.

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Asıl soru ise şu... ABD ve AB'nin durduramadığı Türkiye'yi Rusya tek başına nasıl durduracak?Tam da burada Rusya ve ABD arasındakiuyarıncakavramak lazım.Ne var ki 2015'teki jet krizinden sonraüzerinden Türkiye'nin iç dinamiklerine nüfuz etme çabası sonuç vermemişti.Hatta atağa geçen Ankara'nınileMoskova ve Batılı başkentlerde soğuk duşetkisine yol açmıştı.İşte bu nedenle Türkiye'ye yönelik 'sonu da hüsranla bitecektir.