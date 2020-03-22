İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Batı'nın kirli, egoist, emperyal ve barbar yüzü koronovirüs krizinde bir kez daha deşifre oldu.

Dünyayı kasıp kavuran koronaya karşı mücadelede Çin, Rusya ve Türkiye darda kalan ülkelere yardım sınavından başarıyla çıkan ülkeler olurken AB ve ABD sınıfta kaldı. Bulgaristan, "Türkiye bize maske yardımı yapıyor. Avrupa'dan tek bir maske bile gelmedi" açıklamasında bulundu.

Sırbistan, İtalya, İspanya ve İran'a yardım yarışında yine Çin, Rusya ve Türkiye başı çekti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, "AB bize 'Çin'den mal almayın' diye baskı yapıyordu. Şimdi kriz anında yardım etmediler. Sırp parasının bir değeri olmadığını gördük" diye isyan etmişti.

Şi Cinping'e mektup yazan Sırp lider, "Kardeşim ve arkadaşım Şi'ye ve Çin'in yardımına güveniyoruz" diyerek Avrupa'ya ders vermişti.

İtalyan siyasetçiler de AB'ye öfkesini şöyle ifade etmişti.. "Biz maske ve vantilatör diye ağladık. Ama işe yaramadı. Yüzümüze tokat yedik..."

İtalya'ya ve büyük kayıpların yaşandığı İspanya'ya da Çin el uzattı. Hem de tokalaşmanın askıya alındığı bir dönemde.

Başbakan Pedro Sanchez ile görüşen Cinping, "Yağmurdan sonra her zaman güneş doğar" diyerek teselli vermişti İspanyol lidere.

Rusya da diğer yardımların yanında İran ve Kuzey Kore'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkeye 100 binden fazla koronavirüs testi gönderdi.

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AB'nin kaderine terk ettiği İtalya, İspanya, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan örneklerinden de görüldüğü üzere Avrupa dayanışmasınınortaya çıktı. Avrupa'dakikarşı çıkan halklarsloganıyla daha şimdidenkarşı kazan kaldırıyor.Bu da önümüzdeki süreçteAvrupa'nın siyasi geleceğine damga vuracağı anlamına geliyor.ABD'de ise durum daha da vahim.ile 2008'deki küreselfinans krizinde dünyaile küresel dayanışmaiçine giren ABD, bukezhareketetti.Dünyayı sarsan son krizdeen büyük tepki Rusya'dan geldi.Kremlin, ABD'ye korona krizinde en büyük can kayıplarının yaşandığıson vermesi çağrısında bulundu.Fakat ABD'nin bunu pek umursamadığı görülüyor. Donald Trump hâlâ Çin'i karalamakla, önüne gelen metinlerdekikelimesi yazmakla meşgul.

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Bırakın birliklerindeki üyeler ile komşularını; kendi vatandaşlarını dahi yüzüstü bırakan AB ve ABD'nin bundan sonra dünyamızın geleceğinde bir ağırlığının olması zor görünüyor.Bu anlamdaaşağı yukarınetleşmiş durumda.Bazılarıiçin tahminlerde bulunmayadevam etse de şunu vurgulamaklazım kikorona krizinin bundan sonrakisüreçte özellikle Batı ülkelerindekisiyasi yansımalarının yol açacağıZira koronadan önce. Ne varki korona krizi Avrupa'nın sadecesiyasi bütünlüğünü değilgetirecek.Koronadan sonraki dönemdeneredeyse imkansız görünüyor.Dolayısıyla korona krizinin yol açtığı bu değişim küresel dengeleri yeniden şekillendirecektir.