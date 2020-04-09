Korona virüs salgını global dengeleri alt üst etmiş durumda. Liberal sistemin bütün foyasını ortaya çıkaran salgın bir anlamda küresel bir devrim gerçekleştirdi.

Zira daha şimdiden korona sonrası dünya düzeni ile ilgili devasa bir literatür oluşmuş durumda.

Hemen belirtelim ki korona devrimi en ağır darbeyi reel-kapitalizmin temel dayanağı olan Batılı piyasa uygarlığına indirdi.

En büyük maliyeti ise insani, ekonomik ve siyasi açıdan geleneksel sistemin merkez gücü konumundaki ABD ödüyor.

Çünkü korona her şeyden önce ABD'nin en etkili hegemonya araçlarından olan ve son dönemlerde ise Çin'in bayraktarlığını yaptığı küreselleşme ideolojisinin tabutuna son çiviyi çaktı.

Salgının ilk aşamalarında şeffaf politika izlemediği için sert eleştiriler alan Çin şimdi her ülkeye yardıma koşarak vaziyeti kurtarmaya çalışıyor.

İşte bu yüzden Çin'in modern İpek Yolu diye nitelenen 'tek kuşak tek yol projesi' post-korona çağında artık eski cazibesini kaybedecek ve daha çok ihtiyatlı bir tedirginlikle karşılanacaktır.

Bunun bir diğer nedeni de karşılıklı bağımlılığa dayalı AB ve ABD ile tanımlanan Atlantikçi neo-liberal sistemlerin salgınla mücadelede işlevsizliğinin anlaşılmasıdır.

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Oysa aralarında Türkiye'nin de yer aldığısahip kimi Asya ülkeleri korona sınavından başarıyla çıktı.Parlamenter sistem yerineen iyi performansı sergiledi.gibi ülkelerin karar alma mekanizmalarındakiağır işleyişin yol açtığı trajedilerin faturası iseağır oldu.Başkanlık ve monarşik sistem avantajlarına rağmenideolojisine sarılmanın bedelini ödüyor.İşte bu nedenle post-korona döneminde güçlü başbakanlık sistemi veya güçlendirilmiş başbakanlık mekanizmaları ile toplumsal devlet formasyonları küresel ölçektedönüşecektir.Dolayısıyla korona sonrasıönce AvrupaBirliği'nde (AB), ardından da ABD ve AB arasındakiyaşanması kaçınılmazgörünüyor.Korona, birbirlerinin tıbbi malzemelerine el koyacak kadar alçalan ve zorda kalan üyelere yardım etmeyen Batılı aktörlerinbirer birer düşürdü.

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Haliyle korona sonrası dönemdehem ulusal hemküresel stratejiler yeniden revize edilecektir.Nitekim Çin'in koronayı yenmesi, Washington'unanlamına geliyor.küresel bir darbe alan ABD, postkoronadöneminde Çin ve diğer ülkelerlemücadeleyide taşıyabilir.Bu da küresel siyaseti yeniden sıcak çatışmaların yaşandığı bir cepheye dönüştürecektir.ZatenWSJ'deki son yazısındadiyerek yükselen yeni güçlere aba altından sopa gösteriyor.Ne var kiaşamayacağı görülen ABD'nin post-korona çağında pek fazla şansı yok, zira tehditleri artık kimseyi korkutmuyor.ABD liderliğindeki Atlantik ne yaparsa yapsın bu gidişatı engelleyemeyecektir. Koronanın yıktığıÇünküamanın ruhu ve insanlığın ortak talebi, köklübir küresel değişimi kaçınılmaz kılıyor.