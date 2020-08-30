Türkiye sadece Trakya ve Anadolu'dan ibaret değildir. Ülkemizin milli, tarihi, ekonomik ve jeo-kültürel güvenliği Halep, Bağdat, Saray Bosna, Kırım, Bakü, Kerkük, Musul, Tebriz, Beyrut, Trablus, Mogadişu, Kabil, İslamabad'dan başlar...

İşte bu paradigma ile hareket eden Sayın Erdoğan'ın kurucu siyasi liderliğini yaptığı 'Yeni Türkiye' gerçeği Batı dünyasının adeta uykularını kaçırıyor. Atlantik'teki panik giderek artıyor. Bu bağlamda Libya ve Doğu Akdeniz krizlerinde Yunanistan ile değil aslında yedi düvelle yeni bir istiklal ve istikbal savaşı veriyoruz.

Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi kalkışmasında olduğu gibi ABD ve Avrupa ile İsrail ve BAE gibi bölgesel taşeronları Doğu Akdeniz'de yine tek blok halinde Türkiye'ye karşı mevzilenmiş haldeler.

Bu bizi şaşırtmıyor. Zira İngiliz, Ermeni, Yunan, Yahudi, Fransız, Alman ve Amerikalı siyasilerle onların beşinci kol faaliyetlerini yürüten medyadaki besleme kalemleri yıllardır sabah akşam Türkiye'yi karalamakla meşgul. Neo-Osmanlı sendromu ile yapılan analizlerde sadra şifa tek satır bile bulmak zor. Çünkü aynı sinsi mihraklardan aynı kirli teolojiden ve aynı histerik travmalardan besleniyorlar.

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Osmanlı ve Selçuklu'dan ödü kopan Batı boşuna Başkan Erdoğan'ıolarak lanse etmiyor. Zira Sayın Erdoğan'ın ezber bozan hamlelerinin sadece İslam dünyasına değil vesayet altındaki diğer milletlere de ilham verdiğini görüyorlar."Biz masalları olan bir coğrafyanınçocuklarıyız. Bize yüz elliyıldır modernleşme adı altındabaşkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" demişti haklı olarak.Sayın Kalın'ın bu tespitine yönelikgeldi. Benzer şekilde"Artık ne Batı ne Doğu yeni eksen Türkiye" çıkışı da hayli ses getirdi.Sayın Erdoğan'ın 'hemBatı'da hem kolonyal laik beyinlerdepavlovcu kimyasal reaksiyonlarayol açtı.Bu beklenen bir şeydi. FakatBu hamlebir bakıma rehin alınmış eskiTürkiye'yi yeniden fethetmeninve bağımsızlığımızı yenidenkazanmanın da sembolüydü. Batı için bu. Zaten YeniTürkiye'nin attığı her adımı birmeydan okuma olarak algılıyor/du Atlantik dünyası.

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Daha 2006'dakitabını yazan profesör"Akdeniz, Afrika ve Asya'nın başka yerlerindeki İslam'ın yükselişi (yani Türkiye'nin yükselişi) Amerika'nın kendine has demokratik ilkelerini ve Hristiyan değerlerini dünyaya yayma arzusuna meydan okumadır" diyordu.Şunu unutmayalım ki Batı'nın sömürgecilik, ırkçılık ve jakoben faşizminin pekişmesindediye sunulan manipüle edilmiş Türk algısı kilit öneme sahiptir. Batı dünyası sömürgeci ve ırkçı temellerini İslam ve Osmanlı despotizmi çarpıtmasıyla meşrulaştırdı. Buüzerine kendiinşa ettiler.Bu konuda ABD'nin karnesi Avrupa'dan da berbat. Örneğinilk dışişleri bakanı ve ilk Anayasa Mahkemesi başkanı da olan1787'de referanduma sunulan yeni anayasaya destek isterken,diyerek New Yorkluları tehdit etmişti.1818 yılında sahnelenenadlı beş perdelik piyeste ise bir kumarbazdiyerek Osmanlı'nın elindeki tutsak beş Amerikalı denizciyi kurtarması karşılığında borçlarından kurtuluyordu.Haliyle Müslümanları esir alıp topraklarından sürmeken önemli kaidelerindendir. Batı düşüncesi budur. Asırlar önce ne ise hâlâ değişmemiştir.Netice olarak 15 Temmuz destanı, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerle Karadeniz ve Ayasofya devrimleri, Batı'dadiye okunuyor. İşteiçin boğmayaçalışıyorlar. Fakat bu kez başaramayacaklar. Zira tarih ve talih artık bizden yana...