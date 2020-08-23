Yeni Türkiye adeta bir devrimler ülkesine dönüştü. 2002'de Anadolu'daki Sessiz Devrim ile iktidara gelen AK Parti, 18 yıl boyunca ezberleri bozan sayısız reforma ve başarıya imza attı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki 15 Temmuz destanından sonra devrim üstüne devrim sürecine girdik. Tarih hızlandı. Dört yıl içinde Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Ayasofya devrimlerine şahitlik ettik.

Şimdi de milletçe ülkemizin enerjideki makûs talihini tuzla buz eden Karadeniz Devrimi'nin sevincini yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'den beklerken müjdeli haber Karadeniz'den geldi. Bir anlamda Türkiye sağ gösterip sol vurdu.

Karadeniz'in Sakarya gaz sahasındaki Tuna- 1 kuyusunda keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv, sadece buzdağının görünen kısmı.

Uzmanların da dediği gibi 'bir kez gaz bulundu mu devamı gelir.' Zira devasa sondaj sahasının küçük bir bölümünde keşfedilen ve ülkemizin ihtiyacının yedi katı büyüklüğündeki bu büyük rezerv diğer yeni devasa rezervlerin de habercisidir.

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Bu tarihi başarının en büyük mimarlarından biri kuşkusuz Sayın Erdoğan'ın verdiği görevi layıkıyla yerine getiren2015-2018 yılları arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yapan Sayın Albayrak, bugün göğsümüzü kabartanoluşan 3 sondaj veoluşan 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye bugün dünyanın sayılı enerji aktörlerinden biri konumunda.Şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğundaBerat Bey'in başarısının sırrı ise güvenlik, enerji ve ekonomiyi aynı kalemler olarak görmesinde yatıyor.Çünkü bu alanları farklı kalemler olarak ele alanların dünya tasavvurubenzer. Hortum yılana, kulak yaprağa, bacaklar da ağaca benzer. Yanidönüşüverir.Bu durumun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasi alandaki versiyonunadeniliyor.Nitekim ideolojik körlük içindeki bazı kesimlerdiğer devrimler gibi Karadeniz Devrimi'nin de tarihi önemini anlamaktan hâlâ çok uzaklar.

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Bir de gözleri gördüğü haldeher şeyi iki yapraklı ağaçtaki yılanabenzetenvar.içindeki bu gönüllü kölelerin travmasıçok derindir. Zaten bu gönüllü kölelik psikolojisiolmasaöyle açıkaçık "diyebilir miydi?Utanmasalar Karadeniz'de bile 'ne işimiz var' diyecekler. Aslındabu tarihi rezervi değersizleştirmeye çalışarak 'hainliklerini' yine de açığa vurmaktan çekinmediler.Fakat ne içimizdeki köle ruhluların ne de onların tasmasını tutan dışarıdaki efendilerinin bu saatten sonra Türkiye'yi durdurmaları çok zor.Ülkemizyer alıyor. Eskiden olan biteni sadece seyreder vegörürdük.Ancak Atlantik blokunun siyasi, askeri, teknolojik ve ekonomik güç tekelini/vesayetini kıran Yeni Türkiye, artık küresel jeo-enerji hamlelerininolarak öne çıkıyor.Bu bağlamda Karadeniz Devrimi daha şimdiden tarihe küresel dengeleri değiştirenolarak geçecektir.