Küresel güç rekabetinin merkezi Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi ve Basra Körfezi'nden zengin enerji yataklarının bulunduğu Doğu Akdeniz'e kayıyor. Bölge ülkeleri ile büyük güçlerin birbirleriyle mücadele ettiği en sıcak cepheye dönüşen Doğu Akdeniz'de hakkını aramayanın ve alamayanın hakkından gelineceği tarihi günlerden geçiyoruz.

Doğu Akdeniz'de liderliğini ABD'nin yaptığı Fransa, Yunanistan, İsrail ve Mısır'dan oluşan maymunlar ittifakının en büyük hedefi ise Ortadoğu'da başaramadıkları Türkiye'ye yönelik kuşatmayı denizden gerçekleştirmek.

Ancak Sayın Erdoğan'ın dediği gibi Türkiye sahip olduğu siyasi, ekonomik ve askeri gücüyle kendisine dayatılan ahlaksız haritaları birer birer yırtıp atıyor.

Yeni Türkiye önderliğinde Doğu Akdeniz'de orta çıkan yeni dengeler küresel blokları da hareketlendirdi.

Bazı aktörlerin stratejik sessizliğinden dolayı hala net olmasa da iki bloklaşma görülüyor.

ABD ve mafyatik gaz çetesine çok az AB üyesi ülke tam destek veriyor.

İtalya, İspanya, Malta, AB dönem başkanı Almanya ve İngiltere Batı blokunun 'mütereddit aktörleri' konumunda. Rusya ve Çin ise ABD karşıtı grand stratejileri bağlamında Türkiye'ye arka çıkıyor.

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ABD'nin,Dünya Barış Günüolan 1 Eylül'de kaldırmasıne kadar boş olduğunubir kez daha ortaya çıkardı. Suriye, Irakve Afganistan'dan çektiği asker ve silahlarınıDoğu Akdeniz'e yığan bir ABD var karşımızda.ABD'nin yeni cephaneliği olma yolunda.ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağı Türkiye yanında Rusya'yı da hedef alıyor.Çünkü ABD silah ambargosunu kaldırmayı,da bağladı. Ne var ki ABD'nin asıl isteği sadece gemilerin değilda adadan kovulmasıdır.Bu ortak düşman haliyle Ankara ve Moskova'yı daha da yakınlaştırmaya başladı.Bunun son örneği Rusya'nın Türk yetki alanında icra edeceği Doğu Akdeniz'deki uçuş faaliyetinin 1 Eylül'dedünyaya duyurulmasıdır.Çünkü ABD ve AB sadece Türkiye'yi değil Rusya'yı da hedef alıyor. Batı dünyası Moskova'yı zehirlenen muhalif liderüzerinden sıkıştırmaya devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'nin Rusya için ilan ettiği Navtex hamlesi ABD ve müttefiklerine yönelik önemli bir uyarıdır aynı zamanda. Bu çerçevede sadece Rusya ile değil ABD'nin saldırısı altındaki Çin, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle de Türkiye arasında '' giderek yükseliyor.

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Rus Navtex'i hamlesinden daha önemlisi de Türkiye'ninilan etmesidir. Yerli savunma silahlarıyer alacağı tatbikat bu yılEkim'den Eylül'e çekildi.Daha önceleri sadeceaskerlerle yapılan tatbikatabu yıl TSK'nın hava, kara ve deniz güçlerinebağlı seçkin birlikleri de katılacak.Dolayısıyla Batılı analizciler bile Türkiye'nin kararlılığı ve çıkışlarının ABD liderliğindeki eski dünya düzeninin çöküşünü daha da hızlandıracağını itiraf ediyor.Nitekim, bu gerçeğe işaret ettiği yazısında "HemBatı'nın liderlik ettiği ekonomik küreselleşmehem de Soğuk Savaş sonrası ABD liderliğindekitek kutuplu Atlantik eksenli jeo-politik dünyanınüstünlüğü sona eriyor" diyor.Kuşku yok kitarihe altın harflerlegeçecektir.