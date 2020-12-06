ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden (78), daha sağduyulu ve diyaloğa açık mesajlar verirken Atlantik'in diğer yakasındaki Avrupalı siyasilerin ergenleri aratmayan 'Don Kişotlukları' dikkat çekiyor.

Özellikle de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın son açıklamaları...

Türkiye'nin bütün sinsi planlarını bozarak hezimete uğrattığı Macron, önceki gün yine haddini aşıp ülkemizin iç siyasetine saldırdı.

Avrupa ve ABD'ye çağrıda bulunan Çakma Napolyon, "Asıl ifade özgürlüğü mücadelesinin Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı verilmesi gerektiği" zırvasını yeniden dillendirdi.

Öyle görünüyor ki Sayın Erdoğan, Macron'un kimyasını fena halde bozmuş.

Türkiye kompleksini kolay kolay aşamayacağı anlaşılan Macron, Brut sitesine yaptığı açıklamada Anglosakson dünyasından da istediği yardımı görememekten yakınıyor. Psikolojisi sarsılan Fransız lider, serzenişte bulunarak 'böyle giderse 2022'deki seçimlerde aday olamayabileceğini' söylüyor.

Der Spiegel'e konuşan Alman bakan Maas da "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek" diyerek döktürmüş de döktürmüş... "Örneğin Libya ya da Suriye'de olduğu gibi Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Siyasi çıkarlarımızı ABD ile birlikte açıkça tanımlamalıyız. Çin ve İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz? Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız.

Biz Avrupalılar, ABD ile ittifak içinde barışı, demokrasiyi ve insan haklarını garanti altına almak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız..."

ABD'nin yarı-egemen (semi-sovereign) bir devlet olarak gördüğü Almanya'nın bakanı Maas bence fena halde yanılıyor.

İçi boş söylemlere sarılan Maas, otoriter eksen diye nitelediği Rusya, Çin ve İran halkasına Türkiye'yi de dahil ediyor.

Oysa neo-liberal değerleri faşizme, İslamofobiye, yabancı düşmanlığına ve göçmen karşıtlığına gelip demirleyen Maas'ın Batılı piyasa uygarlığı miadını doldurdu. Batı'nın bu saatten sonra dünyaya umut olması çok zor.

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