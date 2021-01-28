Joe Biden yönetimi içeride ve dışarıda yeni bir Amerikan rüzgârı estirmeye çalışıyor. Fakat görünen köy kılavuz istemez. Yeni yönetimdeki bazı liberal şahinler dışında kimse gelecekten umutlu değil. Zira dışarıda ABD'yi coşkuyla karşılayacak bir dünya yok. Uluslararası toplumun gündemi ABD'nin ajandasından çok farklı. İşin gerçeği en yakın müttefikleri tarafından bile yalnız bırakılan bir ABD var karşımızda. Artık Avrupalılar ABD'ye şart koşuyor. Başına buyruk bir siyaset yerine ABD'yi ortak bir strateji izlemeye çağırıyorlar.

Hatta Yunanistan, Fransa, İsrail ve Suudiler gibi ABD'nin son dönemdeki en sadık uyduları dahi farklı bir strateji ile hareket ediyor. ABD'ye teslimiyete karşı çıkıyorlar. Bu bağlamda ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'den 'sözde müttefik' diye yakınması aslında kendi ülkesinin 'sözde süper güç' konumunu itiraf anlamına geliyor.

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ABD'nin yalnızlığı ve azabı Davos'ta bir kez daha görüldü. Önceki gün başlayankonuşanyeni bir soğuk savaş istemediklerikonusunda ABD'yi uyardı.Şi, Biden'ın adını anmadan, ABD'yiileterk edip ticari kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı.ABD'ninstratejisini eleştiren Çin lideri, "Her ülke kendi tarihi,kültürü, toplumsal sistemiylebiriciktir ve hiçbiri diğerindenüstün değildir" diyerekdeverdi. Kampanyası sırasındaŞi'yi 'haydut' diye eleştirenBiden daha sonra geri adamatarak Çin'e karşıizleyeceğini söylemişti.Şi'ninkonuşması boşuna değil. Davos'tan önce Çin Komünist Partisi 'nin Siyaset Okulu'ndaki öğrencilere hitap eden Şi, "Dünya bir yüzyılda görülmeyen derin değişimlere maruz kalıyor.İşte kararlılık ve güvenimizin geldiği yer de burası" demişti.

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