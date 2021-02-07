ABD'nin en temel paradoksu dünyayı anlamak yerine anlamlandırmaya çalışması yani yeryüzünü vesayetine almaya yeltenmesidir. Beyaz Saray, Pentagon, Dışişleri, CIA, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde geliştirilen kolonyal zihniyetle malul kurguları, hakikat diye başka ülkelere dayatan ABD artık çaptan düşmeye başladı.

Kendi vatandaşlarını bile vahşi bir şirket kapitalizmiyle sömüren Amerikan devletinin küresel ve ulusal meşruiyet krizi giderek derinleşiyor. Çok uluslu kartellerin çıkarlarını 'nomos of earth' diyebileceğimiz birer 'yeryüzü yasasına veya devletine' çeviren ABD'nin trajedisi bu nedenle her geçen gün daha da artıyor.

Haliyle yeni başkan Joe Biden yenilmiş ve müttefikleri tarafından dahi önemsenmeyen bir 'Imperium Americana' enkazı devraldığının farkında. Yemin içtikten sonraki ilk konuşmasını Pentagon yerine dışişlerinde yapması bunun göstergesi.

Konuşmada en dikkat çekici husus Donald Trump dönemindeki Rusya ve Çin'i düşman gören anlayışın Biden'ın retoriğiyle 'rakibe' dönüşmesiydi.

Bir anlamda ABD, Rusya ve Çin'e diş geçirmeyeceğini kabul etti. Sadece Rusya'ya karşı biraz 'cesaret' sergiledi.

***

'Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü' mesajıylaABD'nindiplomasiyi her alanda devreye sokarak hayata geçireceğini vaat etti.Demek ki yeni dönemde askeri müdahale yerine iç savaş, darbe, suikast, sokak gösterileri, ekonomik ambargo, siyasi sabotaj ve medya dezenformasyonuna dayalı Soğuk Savaş'ın o karanlık ve illegal beşinci kol faaliyetlerinin öne çıkacağı saldırgan/agresif bir diplomasi ve kaos siyaseti devrede olacak.KonuşmasındaOrtadoğu ve Güney Asya'ya fazla değinmedi.Irak, Suriye ve Afganistan'dan bahsetmedi. Bir tekSuudilere desteği keseceğini söyledi. İran nükleer anlaşmasına da girmedi. Bundan olsa gerek konuşmaya dair Batı ve Batı dışı dünya medyasında çıkan yorumlarda 'tespiti öne çıktı. Biden'ın vizyonunu hayal kırıklığı diye niteleyenABD'nin güçten yoksun olduğuna vurgu yaptı.

***

Zaten dünya ABD'nindurduramayacağını gördü/görüyor. Bu nedenlebu yeni realiteye görepolitika belirliyor. Şaşaalı günler sona eriyor.bile ülkesinin fiyakalı ihtiraslarını artıkbir kenara bırakmasını söylüyor. Profesörile Obama'nın dışişleri bakanyardımcılarındanda ABD'ninher geçen günarttığına dikkat çekiyor.Kuşkusuz bu realiteyi görenlerin başında Biden ve ekibi geliyor. Nitekim Biden'ın Ulusal Güvenlik DanışmanıMayıs 2020 tarihli Foreign Affairs'te çıkan yazısında bu gerçeğitemennisiyle dile getirmişti. Sullivan bir bakıma ABD'nin yeni dönemde elindekaldığını önceden itiraf etmiş.Denize düşenin yılana sarılması misalison konuşması işte bu yüzdenniteliğinde. Hasılı kelam ABD'nin yeni dönem stratejisini şöyle formüle etmek mümkün:"Evet ABD döndü, dönüyor... Fakat kimseye güç yetiremeyeceği için bundan sonra sadece çevresinde dolanıp duracak."