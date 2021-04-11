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BERCAN TUTAR
11 Nisan 2021, Pazar BERCAN TUTAR

İşte Pentagon’un Karadeniz hayali

ABD Başkanı 'ın seçilmesiyle yeniden alevlenen Ukrayna'daki kriz eğer normal seyrine bırakılırsa kısa sürede küresel bir girdaba dönüşme potansiyeline sahip görünüyor. Zira NATO ile Rusya'nın müdahil olacağı olası bir çatışma ilk olarak Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e uzanan Kuzey-Güney hattındaki ülkeler ile 'yı derin bir kaosa sürükleyecektir.
Hatta tansiyonun daha da yükselmesi durumunda bazı analistlere göre III. Dünya Savaşı bile çıkabilir. Ancak elimizdeki reel-politik göstergeler bu ihtimale fazla şans tanımıyor.
Burada özellikle Türkiye ve Almanya'nın krizin küresel bir mahiyete dönüşmemesi için harcadığı yoğun çaba övgüye değer.
Herkes ABD'nin Ukrayna'yı elinden geldiğince Doğu Avrupa'nın Afganistan'ı veya Suriye'si yaparak bölgedeki siyasi ve askeri nüfuzunu artırmaya çalıştığının farkında.
İşte bu farkındalık Amerikan yönetiminin işini zorlaştırıyor.
Yani ABD'nin Ukrayna krizi üzerinden AB ve Türkiye'yi yanına çekerek Rusya ve Çin'i kuşatma projesini hayata geçirmesi çok zor görünüyor.

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Çünkü yeni küresel sistemde yeni kutuplar olarak öne çıkan AB, Rusya, Çin ve Türkiye arasında ABD'nin dayatmaya çalıştığı çatışma stratejisi yerine jeo-politik hassasiyetlere dayalı çoğul ve çok katmanlı yeni bir diplomasi anlayışı kök salıyor.
Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Atlantik İttifakı'nı (NATO) küresel bir askeri bloğa dönüştürme stratejisine sarıldı. Bunu da ilk olarak Ukrayna'da denemek istiyor.
Eğer burada başarılı olursa bu yeni NATO'yu ve Kuzey Afrika'da da test edecek.
ABD'nin nihai hedefi ise küresel yeni NATO'yu Asya Pasifik'te Çin'e karşı devreye sokmak.
İşte bu yüzden Rusya'yı Batı'dan kuşatma hattı olan Baltık-Akdeniz kuşağındaki her ülkede NATO'nun genişlemesine özel bir önem veriyor ABD.
Nitekim Balkanlar'da Karadağ 2017'de, Kuzey Makedonya ise 2020'de NATO üyesi yapıldı.
Sırada ise Ukrayna, Gürcistan ve Finlandiya bulunuyor. Ancak Almanya'nın vetosu nedeniyle ABD, Ukrayna krizinde şimdilik NATO kartını sahaya süremiyor.
ABD'nin elinde şimdilik sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kartı var. 2019'da seçildiğinde Rusya ile diyalog kurmak isteyen Zelenski'ye ne olduysa Biden geldikten sonra oldu.

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Rusya'ya karşı Kiev'i sıcak cephe olarak belirleyen Biden'ın her türlü desteği vereceğini söylediği Zelenski, bir anda Kremlin ile diyalog yerine çatışma stratejisini seçti. Almanya'nın NATO vetosu nedeniyle elleri hayli zayıflayan Biden ve Zelenski'nin gözü şimdi Boğazlardan geçecek Amerikan savaş gemilerinde.
Ne var ki Türkiye, ABD'nin yabancı savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini sınırlandıran Boğazlar Sözleşmesi'ni delmesine izin vermiyor.
Pentagon'un hayali ise Karadeniz'e bir Amerikan uçak gemisi indirmek.
Böylece hem Ukrayna'yı provoke edip krizi daha da derinleştirecek hem de Rusya-Türkiye ilişkilerini baltalayacaklar.
Kuşku yok ki 2014'teki Kırım ilhakı ve Donbass işgalinde olduğu gibi olası bir yeni savaşta ABD, Ukrayna'yı yine yalnız bırakacaktır. ABD'nin gayesi zaten Ukrayna'ya yardım değil.
Asıl hedefi NATO'yu devreye sokarak alevlendireceği Ukrayna kaosuyla Karadeniz'i kan gölüne çevirip Türkiye, Rusya ve Avrupa ilişkilerini kökten bozmak.
Rusya ile stratejik ilişkileri bulunan Almanya ve Türkiye şimdiye kadar buna izin vermedi.
Bölgemizin istikrarı açısından Zelenski'yi Biden'ın kıskacından kurtarmak lazım.
Umarız Zelenski'nin Türkiye ziyareti makul stratejilerin hayata geçmesi için bir fırsat olur.

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