ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesiyle yeniden alevlenen Ukrayna'daki kriz eğer normal seyrine bırakılırsa kısa sürede küresel bir girdaba dönüşme potansiyeline sahip görünüyor. Zira NATO ile Rusya'nın müdahil olacağı olası bir çatışma ilk olarak Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e uzanan Kuzey-Güney hattındaki ülkeler ile Avrupa'yı derin bir kaosa sürükleyecektir.
Hatta tansiyonun daha da yükselmesi durumunda bazı analistlere göre III. Dünya Savaşı bile çıkabilir. Ancak elimizdeki reel-politik göstergeler bu ihtimale fazla şans tanımıyor.
Burada özellikle Türkiye ve Almanya'nın krizin küresel bir mahiyete dönüşmemesi için harcadığı yoğun çaba övgüye değer.
Herkes ABD'nin Ukrayna'yı elinden geldiğince Doğu Avrupa'nın Afganistan'ı veya Suriye'si yaparak bölgedeki siyasi ve askeri nüfuzunu artırmaya çalıştığının farkında.
İşte bu farkındalık Amerikan yönetiminin işini zorlaştırıyor.
Yani ABD'nin Ukrayna krizi üzerinden AB ve Türkiye'yi yanına çekerek Rusya ve Çin'i kuşatma projesini hayata geçirmesi çok zor görünüyor.
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Çünkü yeni küresel sistemde yeni kutuplar olarak öne çıkan AB, Rusya, Çin ve Türkiye arasında ABD'nin dayatmaya çalıştığı çatışma stratejisi yerine jeo-politik hassasiyetlere dayalı
çoğul ve çok katmanlı yeni bir diplomasi anlayışı kök salıyor.
Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Atlantik İttifakı'nı (NATO) küresel bir askeri bloğa dönüştürme stratejisine
sarıldı. Bunu da ilk olarak Ukrayna'da denemek istiyor.
Eğer burada başarılı olursa bu yeni NATO'yu Ortadoğu
ve Kuzey Afrika'da da test edecek.
ABD'nin nihai hedefi ise küresel yeni NATO'yu
Asya Pasifik'te
Çin'e karşı devreye sokmak.
İşte bu yüzden Rusya'yı Batı'dan kuşatma hattı olan Baltık-Akdeniz kuşağındaki her ülkede NATO'nun genişlemesine özel bir önem veriyor ABD.
Nitekim Balkanlar'da Karadağ 2017'de, Kuzey Makedonya ise 2020'de NATO üyesi yapıldı.
Sırada ise Ukrayna, Gürcistan ve Finlandiya bulunuyor. Ancak Almanya'nın vetosu nedeniyle
ABD, Ukrayna krizinde şimdilik NATO kartını sahaya süremiyor.
ABD'nin elinde şimdilik sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski kartı
var. 2019'da seçildiğinde Rusya ile diyalog kurmak isteyen Zelenski'ye ne olduysa Biden geldikten sonra oldu.
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Rusya'ya karşı Kiev'i sıcak cephe
olarak belirleyen Biden'ın
her türlü desteği vereceğini söylediği
Zelenski, bir anda Kremlin ile
diyalog yerine çatışma stratejisini
seçti. Almanya'nın NATO vetosu
nedeniyle elleri hayli zayıflayan
Biden ve Zelenski'nin gözü
şimdi Boğazlardan geçecek Amerikan savaş gemilerinde.
Ne var ki Türkiye, ABD'nin yabancı savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini sınırlandıran Boğazlar Sözleşmesi'ni delmesine izin vermiyor.
Pentagon'un hayali ise Karadeniz'e bir Amerikan uçak gemisi indirmek.
Böylece hem Ukrayna'yı provoke edip krizi daha da derinleştirecek hem de Rusya-Türkiye ilişkilerini baltalayacaklar.
Kuşku yok ki 2014'teki Kırım ilhakı ve Donbass işgalinde
olduğu gibi olası bir yeni
savaşta ABD, Ukrayna'yı yine yalnız
bırakacaktır. ABD'nin gayesi
zaten Ukrayna'ya yardım değil.
Asıl hedefi NATO'yu devreye sokarak alevlendireceği Ukrayna kaosuyla Karadeniz'i kan gölüne çevirip
Türkiye, Rusya ve Avrupa ilişkilerini kökten bozmak.
Rusya ile stratejik ilişkileri bulunan Almanya ve Türkiye şimdiye kadar buna izin vermedi.
Bölgemizin istikrarı açısından Zelenski'yi Biden'ın kıskacından
kurtarmak lazım.
Umarız Zelenski'nin Türkiye ziyareti
makul stratejilerin hayata
geçmesi için bir fırsat olur.