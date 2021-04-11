ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesiyle yeniden alevlenen Ukrayna'daki kriz eğer normal seyrine bırakılırsa kısa sürede küresel bir girdaba dönüşme potansiyeline sahip görünüyor. Zira NATO ile Rusya'nın müdahil olacağı olası bir çatışma ilk olarak Baltık'tan Karadeniz ve Akdeniz'e uzanan Kuzey-Güney hattındaki ülkeler ile Avrupa'yı derin bir kaosa sürükleyecektir.

Hatta tansiyonun daha da yükselmesi durumunda bazı analistlere göre III. Dünya Savaşı bile çıkabilir. Ancak elimizdeki reel-politik göstergeler bu ihtimale fazla şans tanımıyor.

Burada özellikle Türkiye ve Almanya'nın krizin küresel bir mahiyete dönüşmemesi için harcadığı yoğun çaba övgüye değer.

Herkes ABD'nin Ukrayna'yı elinden geldiğince Doğu Avrupa'nın Afganistan'ı veya Suriye'si yaparak bölgedeki siyasi ve askeri nüfuzunu artırmaya çalıştığının farkında.

İşte bu farkındalık Amerikan yönetiminin işini zorlaştırıyor.

Yani ABD'nin Ukrayna krizi üzerinden AB ve Türkiye'yi yanına çekerek Rusya ve Çin'i kuşatma projesini hayata geçirmesi çok zor görünüyor.

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Çünkü yeni küresel sistemde yeni kutuplar olarak öne çıkan AB, Rusya, Çin ve Türkiye arasında ABD'nin dayatmaya çalıştığı çatışma stratejisi yerineçoğul ve çok katmanlı yeni bir diplomasi anlayışı kök salıyor.Bu nedenle ABD, Çin ve Rusya'ya karşı Ksarıldı. Bunu da ilk olarak Ukrayna'da denemek istiyor.Eğer burada başarılı olursa bu yeni NATO'yu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da da test edecek.ABD'nin nihai hedefi iseAsya Pasifik'teÇin'e karşı devreye sokmak.İşte bu yüzden Rusya'yı Batı'dan kuşatma hattı olan Baltık-Akdeniz kuşağındaki her ülkede NATO'nun genişlemesine özel bir önem veriyor ABD.Nitekim Balkanlar'da Karadağ 2017'de, Kuzey Makedonya ise 2020'de NATO üyesi yapıldı.Sırada ise Ukrayna, Gürcistan ve Finlandiya bulunuyor. AncakABD, Ukrayna krizinde şimdilik NATO kartını sahaya süremiyor.ABD'nin elinde şimdilik sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimirvar. 2019'da seçildiğinde Rusya ile diyalog kurmak isteyen Zelenski'ye ne olduysa Biden geldikten sonra oldu.

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Rusya'ya karşıolarak belirleyen Biden'ınher türlü desteği vereceğini söylediğiZelenski, bir anda Kremlin ilediyalog yerine çatışma stratejisiniseçti. Almanya'nın NATO vetosunedeniyle elleri hayli zayıflayanBiden ve Zelenski'nin gözüşimdiNe var ki Türkiye, ABD'nin yabancı savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişini sınırlandıran Boğazlar Sözleşmesi'ni delmesine izin vermiyor.Böylece hem Ukrayna'yı provoke edip krizi daha da derinleştirecek hem de Rusya-Türkiye ilişkilerini baltalayacaklar.Kuşku yok kiolduğu gibi olası bir yenisavaşta ABD, Ukrayna'yı yine yalnızbırakacaktır. ABD'nin gayesizaten Ukrayna'ya yardım değil.Asıl hedefi NATO'yu devreye sokarak alevlendireceği Ukrayna kaosuylaTürkiye, Rusya ve Avrupa ilişkilerini kökten bozmak.Rusya ile stratejik ilişkileri bulunan Almanya ve Türkiye şimdiye kadar buna izin vermedi.Bölgemizin istikrarı açısındankurtarmak lazım.Umarız Zelenski'ninmakul stratejilerin hayatageçmesi için bir fırsat olur.