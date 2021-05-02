Merak ediyorum, Türkiye'yi DEAŞ terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlayan üst aklın bir numaralı kullanışlı aptallarından Hollywood düşünürü Slavoj Zizek, şimdi PKK'nın ABD'de bir lobi firmasıyla anlaşıp ofis açmasına acaba ne diyecek?
Hatırlayanlar bilir, film eleştirmeni filozofumuz 9 Aralık 2015'te İngilizlerin sosyalist dergisi New Statesman'da çıkan yazısında "Suriye'ye giden çok sayıdaki yabancı savaşçıyla ilgilenmek için DEAŞ'ın İstanbul'da bir konsolosluk açacağı" zırvasını dile getirmişti.
Oysa bırakın terör örgütünün İstanbul'da konsolosluk açmasına izin vermeyi Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ABD ve 60 küsur koalisyon ortağının yok edemediği DEAŞ'ın kökünü tek başına kazıdı. Bu gerçek bile Zizekçilerin önyargısını değiştiremedi, değiştiremez de!
Çünkü 'Batılı modern taassup' tam da böyle bir şeydir. Söz konusu Batı'ya hizmet etmeyen Müslüman bir ülke olunca kara propagandada sınır tanımazlar.
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ABD işte bu yüzden terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile ilişkisini resmileştirmekte bir beis görmüyor. Gezi'den bu yana devam eden süreçte bunu defalarca gördük.
Hatta New York Times gazetesi (NYT)
24 Mayıs 2015'te aleni şekilde
"DEAŞ'a yardım etmekle suçladığı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ABD ve NATO'yu göreve çağırmıştı.
O dönemki ABD Başkanı Barack Obama ve Yardımcısı Joe Biden
'ın amiral gemisi NYT'nin gerekçesi DEAŞ'tı. Fakat asıl neden Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselişini durduramamaktı.
Nitekim bu ikili 15 Temmuz
2016'da harekete geçti fakat Türk milletinin destansı direnişiyle karşılaştılar. 15 Temmuz direnişi
darbe çığırtkanlarının suratına adeta bir Osmanlı tokadı
gibi indi.
Fakat unutmayalım ki vesayetçi zihniyet yenilse de asla pes etmez. Erdoğan'ı deviremeyeceklerini gören 'üst akıl' şimdi stratejilerini revize ediyor.
Biden'ın ABD Başkanı olmasıyla kirli senaryolarını birer birer raflardan indirmeye başladılar.
Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı'
iftirasından hemen sonra şimdi de terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'de ofis açma imkânı veriliyor. Benzer şekilde FETÖ ile ilgili planların da yeniden devreye sokulmasının
hazırlıkları yapılıyor.
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Bakmayın siz ABD'nin Çin ve Rusya
ile gelişen ilişkilerimizi bahane göstermesine! Gerçek neden Erdoğan'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran hamleleridir.
Bu hamlelerin Batılı vesayeti kırıp İstanbul'un 'Konstantinopolis'e
dönüşme sürecini ebediyen yok etme ihtimalidir.
Çünkü Bernard Lewis'in
de işaret ettiği Batı'nın optik rasyonalitesi İslam dünyasının Hristiyanlaştırılmasına odaklıdır.
'Soykırım' konuşmasında Biden'ın İstanbul'dan 'Konstantinopolis'
diye söz etmesi bu bilinçaltının hâlâ canlı
olduğunun göstergesidir. Bu nedenle
Müslüman coğrafyayı koruyan her lideri
şeytanlaştırmaya çalışırlar.
O yüzden Erdoğan'ı "Yeni bin yılın Selahaddin'i"
diye niteliyorlar. O yüzden
panikle NATO'yu göreve
çağırıyorlar. O
yüzden FETÖ, PKK ve DEAŞ
gibi örgütleri
devreye sokuyorlar. O yüzden Zizek gibi
filozoflara bile tetikçilik yaptırmaktan çekinmiyorlar. Ancak bunların hepsi de çaresiz stratejiler.
Ne yapsalar boş.
ABD ve Zizeklerinin sonu yaklaşıyor. Zira Türkiye'yi Ermeni kartı, PKK ve FETÖ ile rehin almanın çağı
artık kapandı. İşte bu yüzden terörden medet uman
ABD ve yandaşlarının sonu yine hüsran olacak.