Merak ediyorum, Türkiye'yi DEAŞ terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle suçlayan üst aklın bir numaralı kullanışlı aptallarından Hollywood düşünürü Slavoj Zizek, şimdi PKK'nın ABD'de bir lobi firmasıyla anlaşıp ofis açmasına acaba ne diyecek?

Hatırlayanlar bilir, film eleştirmeni filozofumuz 9 Aralık 2015'te İngilizlerin sosyalist dergisi New Statesman'da çıkan yazısında "Suriye'ye giden çok sayıdaki yabancı savaşçıyla ilgilenmek için DEAŞ'ın İstanbul'da bir konsolosluk açacağı" zırvasını dile getirmişti.

Oysa bırakın terör örgütünün İstanbul'da konsolosluk açmasına izin vermeyi Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı ile ABD ve 60 küsur koalisyon ortağının yok edemediği DEAŞ'ın kökünü tek başına kazıdı. Bu gerçek bile Zizekçilerin önyargısını değiştiremedi, değiştiremez de!

Çünkü 'Batılı modern taassup' tam da böyle bir şeydir. Söz konusu Batı'ya hizmet etmeyen Müslüman bir ülke olunca kara propagandada sınır tanımazlar.

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ABD işte bu yüzden terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile ilişkisini resmileştirmekte bir beis görmüyor. Gezi'den bu yana devam eden süreçte bunu defalarca gördük.Hatta24 Mayıs 2015'te aleni şekilde"DEAŞ'a yardım etmekle suçladığı"CumhurbaşkanıO dönemki ABD Başkanı Barack Obama ve Yardımcısı Joe Biden 'ın amiral gemisi NYT'nin gerekçesi DEAŞ'tı. Fakat asıl neden Sayın Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yükselişini durduramamaktı.Nitekim bu ikili 15 Temmuz 2016'da harekete geçti fakat Türk milletinin destansı direnişiyle karşılaştılar.darbe çığırtkanlarının suratına adeta birgibi indi.Fakat unutmayalım ki vesayetçi zihniyet yenilse de asla pes etmez. Erdoğan'ı deviremeyeceklerini görenBiden'ın ABD Başkanı olmasıyla kirli senaryolarını birer birer raflardan indirmeye başladılar.Joe Biden'ıniftirasından hemen sonra şimdi de terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'de ofis açma imkânı veriliyor. Benzer şekildehazırlıkları yapılıyor.

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Bakmayın siz ABD'ninile gelişen ilişkilerimizi bahane göstermesine! Gerçek neden Erdoğan'ın Türkiye'yi ayağa kaldıran hamleleridir.Bu hamlelerin Batılı vesayeti kırıp İstanbul'undönüşme sürecini ebediyen yok etme ihtimalidir.Çünküde işaret ettiği Batı'nın optik rasyonalitesi İslam dünyasının Hristiyanlaştırılmasına odaklıdır.'Soykırım' konuşmasındadiye söz etmesi bu bilinçaltının hâlâ canlıolduğunun göstergesidir. Bu nedenleMüslüman coğrafyayı koruyan her liderişeytanlaştırmaya çalışırlar.O yüzden Erdoğan'ıdiye niteliyorlar. O yüzdenpanikleçağırıyorlar. Oyüzdengibi örgütleridevreye sokuyorlar. O yüzden Zizek gibifilozoflara bile tetikçilik yaptırmaktan çekinmiyorlar. Ancak bunların hepsi deNe yapsalar boş.ABD ve Zizeklerinin sonu yaklaşıyor. Zira Türkiye'yi Ermeni kartı, PKK ve FETÖ ileartık kapandı. İşte bu yüzdenABD ve yandaşlarının sonu yine hüsran olacak.