Filistin topraklarını işgal edip 14 Mayıs 1948'de siyonist rejimini kuran İsrail'in soykırımcı politikaları tam 73 yıldır sistematik bir şekilde devam ediyor.

İki ayaklı bir stratejiye dayanan bu politikanın ilk hedefi Filistinlileri topraklarından koparıp sürgüne yollamaktır. Şimdiye kadar bu yolla milyonlarca Filistinli yurdundan çıkarıldı, ev ve topraklarını terk etmeye zorlanıp yabancı ülkelerde mülteci konumuna düşürüldü.

Yerleşim adı altında devam ettirilen bu modern kolonileştirme ve işgal politikası ile Filistin halkının el konulan ev ve topraklarına dünyanın dört bir yanından getirilen Yahudiler yerleştirildi. Yurtlarını terk etmeyen Filistinliler ise sistematik bir şekilde katliam ve etnik temizlikle yok edildi/ediliyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 14 Mayıs'ı takip eden 15 Mayıs, her yıl Nekbe (Büyük Felaket) günü olarak anılıyor.

Nekbe'nin dün 73'üncü yılıydı. Filistin'de kalanlar İsrail'in soykırım politikalarına direnirken dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Filistinli de düzenledikleri gösterilerde topraklarına geri dönüşün sembolü olan anahtarlarla siyonist rejimi lanetledi.

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İsrail kurulduğunda Yahudilerin Filistin'de sahip olduğugeçmiyordu. Siyonist rejim 1948'de Filistin nüfusununzorla vatanlarından sürdü. Filistinlilere ait1948'den bu yanaBu mültecilerin 5milyon 300 bini BM FilistinliMültecilere Yardım Ajansı'na(UNRWA) kayıtlı durumda.İsrail'in 1967'de işgal ettiğiYahudi sayısı ise son işgalci yerleşimcilerle birliktegeçti.Geldiğimiz aşamada siyonist rejim bu sistematik soykırım ve işgal politikasıylatarihidurumda.Dünya tarihinde böyle bir işgal ve soykırımın bir örneği daha yok. Siyonist rejimin buradaki temel hedefidir.Böylece Filistin diye bir ülkenin olmadığını kanıtlayarak gayri meşru statüsünü yasallaştırmış olacak.Oysa dünya durdukça bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü bütün bu soykırım politikasına rağmen İsrail ve destekçilerikırabilmiş değil.ne yapsa da Filistinlilerin geri dönüş ve bağımsızlık gibi ulusal hedeflerini yok edemiyor.Yeryüzünde tek bir Müslüman kalana kadar da yok edemeyecekler.

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Son saldırılarda da gördüğümüz üzere çocuk ve kadın ayrımı yapılmaksızın savunmasız Filistinlilerin hunharca katledilmesi,her açıdan çöktüğünü ve siyonist rejimin devletten ziyade bir terörist örgüte dönüştüğünü gösteriyor.Zira İsrail'in soykırım politikalarıtamamen ortadan kaldırmış durumda.Dolayısıyla devlet olmak yerine terörist bir örgüt gibi hareket eden İsrail kendi varlığını kendi eliyle yok etmiştir.Bu nedenle İsrail'in içine düştüğüve siyonist rejim ne yapsa da beka kaygısına bir çare bulamayacaktır.Batılı devletlerin kalkanına rağmen dünya halklarının İsrail'e karşı bir çığ gibi büyüyen öfkesi bunun açık göstergesidir. ZiraÇok kutuplu yeni dünya düzeninde uluslararası toplumun önemi artıyor.İşteböyle bir dünyadayeri olmayacaktır.Siyonistler de soykırımcı Naziler gibi hesap verecek ve insanlığa karşı işlediklerimisliyle çekeceklerdir.