15 Temmuz destanından sonra Batı'ya karşı daha bağımsız ve yerli bir siyaset izleyen Türkiye'nin özellikle Asya açılımı kapsamında Rusya, Çin ve İran ile geliştirdiği ilişkiler yanında Suriye, Irak, Libya, Doğu Akdeniz ve Kafkasya'da yaptığı destansı hamleler küresel statükoyu derinden sarsıyor. Şimdi de gözler Kıbrıs'taki yeni hamlelerde.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel ezberleri bozan bu tarihi adımları nedeniyle emperyal merkezdeki elitleri hafakanlar basıyor. Gün yok ki bunlardan birinin Batılı bir medya organı ve düşünce kuruluşundaki hezeyanlarına denk gelmeyelim.

Yeni Türkiye'ye düşmanlıkta sınır tanımayan bu kesimlerin başında ise küreselcilerin kullanışlı aptalları konumundaki neo-conlar geliyor.

Yahudi lobisi, kartel medyası ve uluslararası finans çevreleri yanında 'derin Amerika'nın kadim ideolojisi siyonist-evanjelizmi de arkalarına alan neo-conlar'ın 'teröre karşı savaş' stratejisiyle başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasını ABD ve İsrail'in çıkarlarına göre yeniden dizayn etme projeleri hezimete uğradı.

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ABD'debu yenilginin sorumlusu olarakise Sayın Erdoğan'ı görüyor.Bütün planları çöken neoconların son kozu 15 Temmuz işgal ve darbe girişimiydi. Bu hain teşebbüs de Türk milletinin çelikten iradesi karşısında tuzla buz oldu.Ve geldiğimiz aşamada Türkiye'yiilan eden ABD, şimdi strateji değiştiriyor. Seçim kampanyasında neo-conların ağzıyla konuşan veABD Başkanı olduktan sonra Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya mecbur kaldı., bir bakımabu yeni reel-politikanın ilanıydı.en çok da neo-conçevreleri küplere bindirdi.Örneğin 15 Temmuz darbe girişimini,dergisine yazdığıbaşlıklı bir yazı ile aylar öncesinden 'muştulayan' neoconlardan, Biden'ın Türkiye ile yeni sayfa açma mecburiyetine her platformda ateş püskürüyor.dergisinde çıkan 12 Temmuz 2021 tarihlibaşlıklı yazısında Biden yönetimini topa tutmuş.

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ABD'dekiprojesini savunankanadın akıl hocalarından veen fanatik sözcülerinden olanRubin yazısında, "Yirmi yıllıkErdoğanizmin Türk toplumunudönüştürmediğini sanmakyirmi yıllık Humeyni iktidarınınİran'ı değiştirmediğineinanmaktır. Bu iki yaklaşım daaptal bir yanılsamadır" demiş.Güvendiği dağlara kar yağan Rubin'in maruz kaldığı travma her satırına yansımış.ABD'nin en saygın akademik kurumlarında görev almasına rağmen Rubin'in üslubuaratmıyor.Buna şaşırmamak lazım.Ziradaha önce de sokakağzıyla birçok makale kalemealmıştı. 2017'deistemişti.2018'deki makalesinde de "" diye yazmıştı.Rubin hayli öfkeli ve oldukça da umutsuz. Bu kez bir çıkış göremiyor. Çünkü yeni dünyanın paradigması ve bu yeni dünyanın en güçlü burçlarından olandarbeci Rubin'in kimyasını altüst etmiş.Yazısında bol keseden ABD adına ahkâm kesiyor, akıl veriyor.İsrail yanlısı neo-conların sığ anlayışını ABD'ye giydirmeye çalışmış.Oysa köprünün altından çok sular aktı. Geçti o devirler.Eskiler boşunadememişler.