Dünyadaki tek kutuplu dönemi simgeleyen ABD liderliğindeki Atlantik çağı artık sona eriyor. Bunun yerine Büyük Avrasya çağı başlıyor. Bütün küresel ve bölgesel aktörler bu yeni dinamiğe göre mevzileniyor.

ABD'nin tek başına küresel hegemonya kurma hamlesi olan 20 yıllık 'terör ile savaş' stratejisi hezimetle sonuçlandı. Afganistan ve Ortadoğu'dan kaçış bu stratejik felaketin simgeleri olarak daha şimdiden tarihe geçmiş durumda.

ABD çekildikçe Büyük Avrasya projesinin simgelediği çok kutuplu dünya ise her geçen gün daha fazla ete kemiğe bürünüyor. Pepe Escobar, Asia Times'taki son yazısında 17 Eylül'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Şanghay İşbirliği Örgütü'nun (ŞİÖ) 20. yıldönümü vesilesiyle yapılan ve İran'ın da tam üyeliğe kabul edildiği zirveyi yeni dünyanın ekonomipolitik düzeninin galası diye niteliyor.

Haksız da sayılmaz. Rusya ve Türkiye'nin Soçi'deki son liderler zirvesini de bu çerçevede değerlendirmek lazım.

Bu pencereden bakınca Avrasya güçleri arasındaki konsolidasyonun giderek arttığını, Atlantik'teki çözülme ve krizlerin ise bir o kadar derinleşmeye devam ettiğini görüyoruz.

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Doğu-Batı hattında, Kuzey-Güney hattında isevekadar uzanan Büyük Avrasya kıtasındaki ülkeler arasında artan işbirliği, çok kutuplu yeni dünyanın en somut adımları olarak karşımıza çıkıyor.Norveçli ekonomistifadesiyle yeni küreselsistemde Avrupa , bir bakımadönüşüyor. DolayısıylaABD'nin artık dünyadaki ikiönemli ekonomik kutbu sayılanAvrupa ve Asya 'ya hükmetmedönemi sona erecek.Haliyle5 milyar 300 milyon kişi ileve gezegenimizdekikapsayan Büyük Avrasya coğrafyasındaki bütünleşme hamleleri, her açıdananlamıma geliyor.Ve bu yükselişinbulunuyor. Bunları şöyleformüle etmek mümkün. 1)Askeri, stratejik, endüstriyel ve teknolojikişbirliği. 2) Yeni İpek Yolu,yeni boru hatları, ulaşım, enerjive ekonomik koridorlarla hayatageçen coğrafi yakınlaşma. 3)Kalkınmayı paralel biçimde herülkeye yayan yeni bir ekonomikve finansal sistem.Bu üç ilkeninise her ülkeninkavramıyla hareketetmesi oluşturuyor.

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Bu ilkelerin Büyük Avrasya projesi kapsamında hayata geçirilmesindebüyük önem arz ediyor.Yeni dünya düzeninde ABD'nin boşluğunudolduruyor.Otokratik Atlantik sisteminde her şeyi kendi uhdesine alan ABD'nin aksine bu üç ayrı aktör eşgüdüm halinde ve otonom bir stratejiyle yeni sistemi inşa ediyor.Asya-Pasifik'te paranteze alınan Çin, küresel sistemin merkezine yerleşiyor.bir aktör olan Rusya da yeni sistemde Büyük Avrasya'nın kalbindeki lokomotife dönüşüyor.Atlantik sisteminde göreviiseyeni dönemde Kuzey Afrika'danPasifik'e uzanan bölgede küreselbir oyun kurucu olarak öneçıkıyor. Sadece bu üç aktör değil90'a yakın her ülke de nitelikleriölçüsündeBüyük Avrasya haritasındahak ettiği yeri alacak. Çünkübunugerektiriyor.Bu yönüyle Büyük Avrasya hamlesitemellerini sarsıyor.Bu nedenle ABD, Atlantik ve Pasifik arasında uzananplanlıyor.Fakat bu saatten sonra bunu başarması çok zor.Ya geleceğin Japonyası olarak kabuğuna çekilecek ya da yeni küresel sisteme uyum sağlayacak. Aksi halde dünyayı karşısında bulur.