Dünya yeni bir kriz sürecine doğru ilerliyor. Irak ve Afganistan'da havlu atan ABD, korona sonrası dönemde sarsılan egemenliğini yeniden tesis etmek için farklı kaos projelerini devreye sokmaya hazırlanıyor. Kuşku yok ki bu projelerin en büyük hedefi Çin, Rusya ve Türkiye'nin küresel ve bölgesel nüfuzları ile bu aktörler arsındaki işbirliğini baltalamak.

Bu üç aktörün egemen olduğu bölgelere yönelik kaotik projeler, etnik ve mezhebi çatışmaların körüklenmesi ile vekâlet savaşlarının yeniden alevlendirilmesine dayanıyor.

Ortadoğu, Orta Asya, Kafkaslar ve Kuzey Afrika'da güç kaybeden ABD, bütün enerjisini Hint-Pasifik ile Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa, Karadeniz ve Balkanlar'daki kriz sahalarına çevirmiş durumda.

ABD son dönemlerde Girit ve Dedeağaç'taki üsler üzerinden Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne yaptığı askeri yığınakla Akdeniz'de;

Ukrayna cephesi ile Romanya ve Bulgaristan'a yaptığı askeri yığınaklarla Karadeniz'de;

Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya'ya yaptığı askeri yığınak ve siyasi desteklerle de Doğu Avrupa'da mevzilenmeye çalışıyor.

Bu üç cepheden elde edeceği güçle ABD, Türkiye'yi kuzeyden ve batıdan; Rusya'yı da Baltık'tan Akdeniz'e ulaşan Doğu Avrupa ve Karadeniz hattı üzerinden kuşatmayı planlıyor.

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Bu bağlamda Türkiye 'yi yakından ilgilendiren olası kriz noktalarından biri de Balkanlar... Son günlerde Balkanlar'daki savaş sesleri giderek yükselirkenayrılıkçı söylemleri ile devam eden gerilim ise adım adım tırmanıyor. Peş peşe yaşanan krizler Balkanlar'daendişesine yol açıyor.Özellikle Bosnalılarile karşı karşıya...olmaya çalışan Dodik'in söylem ve eylemeleri nedeniyle herkes diken üstünde.Bosna Hersek'inbeş gün önce BM'yesunduğu raporda, Dodik'inkendioluşturmasınınyeni bir savaşı kaçınılmazhale getireceği uyarısındabulundu.1992-1995'teki savaşı sonlandırangöre Bosna Hersek fiilen ikiye bölündü.Ülkenin bir yarısı etnik Bosnalı Sırplara verilirken diğer yarısıyönetimine bırakıldı.Son krizin bahanesi ise Schmidt'ten önceki Yüksek Temsilci'nin 23 Temmuz'dainkârını suç sayan bir yasa çıkartması.Rusya dışında 7 Avrupa Birliği ülkesinin desteğini arkasına aldığını söyleyen Dodik'e göre bağımsız 'Bosna Sırp Cumhuriyeti' içingerekiyor.

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Sırp liderin çıkışı konusunda ABD ve bazı AB ülkeleri Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü savunurken Yüksek Temsilcilik Ofisi'ni tanımadığını vurgulayan Rusya ise siyasi krizin sorumlusununolduğunun altını çiziyor. Rusya'ya destek verenAvrupa ve ABD'nin Bosna Hersek'teki nüfuzunun simgesi olarak gördüğü Yüksek Temsilcilik Ofisi'ne karşı.ise SırplarınBatı'yı yeni bir Balkan savaşı iletehdit ettiğini söylüyor.uçakta yaptığı açıklamada,"Balkanlar'da, Bosna-Hersek'te zorluklarla tesis edilenbarış ve huzur ortamınımuhafaza etmek çok önemli"uyarısında bulunmuştu.Ancakbu yılın nisan ayında ABKonseyi'ne gönderdiğiiddia edilen belgede BatıBalkanlar'da Bosna Hersek'inparçalanarak 5 ülkenin sınırlarınındeğiştirilmesi talebindebulunmuş vedikkatçekmişti.Kuşku yok ki Bosna ve Kosova merkezli yeni kriz projeleri en büyük zararı yine Balkan halklarına ve bölgeye komşu ülkelere verecektir.Olası bir Balkan savaşı Avrupa, Rusya ve Türkiye arasında son zamanlarda artan ilişkileri olumsuz etkileme riskini artırırkenve Avrupalı müttefiklerinin kaotik projelerine ise güç katacaktır.Fakat bengibi aktörlerin buna fırsat vermeyeceğidüşüncesindeyim. Özellikle Türkiye ve Rusya'nın Suriye ve Karabağ'da yaptığı gibiyeni bir stratejik işbirliğine gitmesi, çatışmaya dayalı bütün projeleri hızla akamete uğratacaktır.