Pandeminin tetiklediği krizlerden dolayı 'Corporate America' denilen vahşi şirketler ülkesi ABD, zor günlerden geçiyor. Askeri bozgunlar ve siyasi çalkantılar yanında salgının yol açtığı ekonomik çöküş giderek derinleşiyor.

Tedarik ve enerji krizlerinden sonra ABD'de bu kez mavi yakalılar krizi baş gösterdi. Palyatif çözümlerle ABD'nin giderek sistemleşen ekonomik darboğazı aşamayacağını belirten birçok uzman köklü reform hatta devrim çağrısında bulunuyor.

The Atlantic'ten Russell Berman, "Eğreti Devrim' isimli yazısında Joe Biden yönetiminin, artan enflasyonu ve düşen satın alma gücünü retorik cambazlıkla çarpıtma çabasını diline dolamış.

Yeni açıklanan 1 trilyon 750 milyar dolarlık alt yapı ve sosyal yardım paketine iklim değişikliği ile mücadele başlığının da eklendiğini aktaran uzmanlar, "Biden'ın gündemi değiştirmeye çalıştığını" vurguluyor.

***

Bu kapsamda ABD tarihinde bir ilke imza atılarakgibi petrol devleri hakkında soruşturma açıldı. Kongre'ye ifade veren şirketler, iklim krizindeki rollerini perdelemek içinve kamuoyunu yanlış yönlendirmekle itham ediliyor.Nitekim Biden yönetiminin gündemi değiştirme gayretini eleştiren Cumhuriyetçi vekil James Comer,tavsiye etti.Kongre'ye çağrılan tanıklardan kaynak ustası Neal Crabtree de işini kaybettiğini belirtip" diyerek dar gelirli Amerikalıların tercümanı oldu.Laf cambazlığı işe yaramayan ABD Başkanı da sonunda teslim bayrağını çekti."Tedarikzincirindeki sıkıntılarıgidermek içingerekirseTIR şoförlerinin sayısını artıramazsak bunu yapacağım" dedi.düşüş için de 2022'yi işaret etti.

***

Oysa yüksek enflasyon ve düşük üretim trendine giren Amerikan ekonomisi maksimum istihdam hedefinden de çok uzakta.ABD'ninsürüklenme olasılığının oldukça arttığına işaret ediyor. Benzer bir endişeyi Twitter'ın kurucusudesözleriyle dile getiriyor.yaklaştığını vurgulayanMerkez Bankası (Fed) Başkanıda ekonomik krizin ve enflasyonundaha kalıcı olabileceğini söylüyor.. Krizin kontrolden çıkmamasıiçin uzmanlara göre en azBunun için degözler dikilmiş durumda.Bu devasa kaynağın karşılanması için de yeni vergiler ve yeni yasalar gerekiyor.Dolayısıyla derinleşen ekonomik krizin sosyo-politik çalkantılara yol açacağını gören ABD, artıkderdine düşmüş görünüyor.Bu da 'Corporate America' anlayışının yani şimdiye kadarkökten değişmesini gerektiriyor. Zor ama imkânsız değil. Aksi halde SOS verensöz konusu.