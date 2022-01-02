Yeni dünyanın kurucu aktörleri konumundaki Türkiye, Çin ve Rusya'nın hem kendi aralarındaki hem de farklı kıtalardaki ülkelerle konsolidasyon hamleleri artarken Atlantik'in içindeki bloklaşma ve bölünmeler ise ABD'nin işini daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Gözler bu bağlamda yeni yılda Rus lider Vladimir Putin ile ABD Başkanı Biden arasında Ukrayna krizi ekseninde 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak ikili zirvede olacak. 12 Ocak'ta da Rusya ve NATO zirvesi var. Eğer Rusya'ya önemli tavizler vermezse bu görüşmeler ABD için hezimetle sonuçlanacaktır.

Zira kendi evi Atlantik'i bile idarede başarısız olan ABD'nin Donkişotvari çıkışlarla dünyaya çekidüzen vermeye kalkması artık komik bile bulunmuyor.

Özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS Paktı'nın dışında kalan Fransa'nın Atlantik'te yol açacağı çatlak bu yıl daha da derinleşebilir.

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AB ise kendi içinde birçalkalanabilir. Zira Polonya'nın bağımsız davranma politikası İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla sonuçlanançağrıştırıyor.ve ABD arasında şimdilik ertelenenbu yıl içinde tekrar nüksedecektir.gibi ülkelerin ABDile yaşadığı güven bunalımıise yeni bir boyut kazanacak. Bu ülkelerin Türkiye, Rusya, Çin ve İran ile başlattıkları açılımlar daha derin bir aşamaya evrilecektir.ise ABD'nin azalan gücü karşısında Çin'e yönelme stratejisiniile taçlandırmaya çalışacak. ABD'nin Pasifik'teki sadık müttefikiise yeni hamlesipolitikası ekseninde Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ile ilişkileri geliştirip ABD'nin askeri ve siyasi baskısını biraz köreltme niyetinde.Pasifik'teki diğer sadık müttefikve Çin ile gelişen ilişkileri de ABD'nindarbe indirecektir.

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ABD ve müttefiklerinin trajik tablosu kısaca böyle... Yeni dünyanın kutupları olarak yükselen Çin, Rusya ve Türkiye'ye gelince...Çin ve Rusya arasındaki ittifak giderek güçlenecek. Nitekim 23 Aralık 2021'deki basın toplantısında Rus lider Putin, ABD'nin Çin'i engellemesinin mümkün olmadığının altını çizerken bir gün sonrada "Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerde bir limit, yasak bölge veya herhangi bir tavan sınır yok" açıklaması geldi.Rusya ile derinleşen ilişkiler de gösteriyor ki Çin, bu yılprojesi kapsamındaki ekonomik hamlelerine farklı ülkelerle yapacağıda ekleyecek.Ukrayna kriziyle ASTlantik'i adeta esir alan Rusya ise Suriye ve Libya dışındaattı. Rusya'nınaskeri varlığı şimdidenFransa ve ABD'yirahatsız etmeye başladı bile.Türkiye'nin ise ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen Asya, Afrika, Kafkasya, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Körfez'deki küresel yükselişi bu yıl da sürecek. Tek dezavantajımız var, o dasahip olmamız.Çünkümuhalefetimiz,bağımsız ve tamegemen bir ülke olmamızdançokyaparakBatı'nın sömürgeci politikalarınahizmet ediyor.Dolayısıyla eğerküreselstatükonun dışarıdanTürkiye'yi rehin alması hayligüç. Bu anlamda 2022sadece ülkemiz için değilemperyal küresel sistem içinde kader yılı olacaktır.