Atlantik'in at gözlükleriyle Türkiye'ye ve dünyaya bakanların yaşadığı hüsran her geçen gün biraz daha derinleşiyor.

Ezberledikleri Batılı tezleri seslendirmeye ayarlanmış Amerikan gramofonları sadece ülkemizde değil dünyanın farklı bölgelerinde de büyük bir hezimet yaşıyor.

Ancak can çıkmadan huy çıkmazmış. Ne yapsanız da bu yeminli Türkiye düşmanlarını milli ve bağımsız düşünmeye ikna edemezsiniz. Maruz kaldıkları ideolojik endoktrinasyonun zincirlerini kırabilmeleri çok zor. Ruhu devşirilmiş bu mandacı zihniyet, Batı'nın çıkarları söz konusu olunca her gerçeği çarpıtarak elmaları armut yapar.

Nitekim son kur dalgalanmalarında da görüldüğü üzere siperde hazır kıta bekleyen bu köle ruhlu karavaşlar, ülkeyi yangın yerine çevirmek için var güçleriyle çalıştı. Fakat yine başaramadılar. Yine ağır bir hezimete uğradılar.

Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle ekonomik tuzağı bozan Türk milleti kazandı.

Spekülatörler, kifayetsiz siyasetçiler ve darbe heveslileri yine kaybetti. Böylece "Erdoğan'sız Türkiye" projesinin yeni bir denemesi daha akamete uğratıldı.

***

Bu bağlamda Türkiye'nin yeni küresel dinamiklerle uyum içindekiilk sınavını başarıyla verdi. Spekülatif sermaye yerine emeğe, istihdama ve yatırıma öncelik veren yeni ekonomik sistem, Türkiye'nin son yıllardaki jeopolitik kazanımlarının korunmasında ve sürdürülmesinde hem çelikten bir kalkan hem de güçlü bir lokomotif işlevi görecektir.henüz göremesede içeride veya dışarıda olsungüvendikleri bütün dağlara karyağıyor. Cephanelerindeki sonkurşun olanda sonuç vermedi.Geldiğimiz aşamadaiçin artık deniz bitti.Yeni ve farklı bir dünya yükseliyor. O eski imtiyazlı dönemleri tarih oluyor.Bir iki kur hamlesiyle hizaya soktukları o eski vesayet altındaki Türkiye yok artık. At gözlüklerini çıkarabilselerdi Türkiye'nin yükselenbiri olduğunu görürlerdi.Çünkü değişen ekonomik dinamikler, küresel sistemin üst yapısı konumundakida dönüştürüyor.

***

Bu hakikati ilk elden dile getirenlerden biri de Pentagon'da 30 yıl çalışmış ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in BaşdanışmanıAskeri stratejist Outzen,adlı makalesinde Atlantik dünyasınaTürkiye ile uzlaşmasını salık veriyor.Batı medyasının yeni Türkiye'yi ve onun kurucu siyasi lideri Sayın Erdoğan'ıstratejisinin beyhude bir çaba olduğuna dikkat çeken Outzenaltını çiziyor.Türkiye'yi hedeflerindenvazgeçirme girişimlerininişe yaramadığını itiraf edenAmerikalı stratejist sonuç olarak"ABD ve Avrupa tek taraflıindirgemeci yaklaşımlar yerineçözümündearamalı" önerisindebulunuyor.Ekonomik savaşın seyri de gösteriyor ki Atlantik, rehin alamadığı Türkiye'ye karşıhazırlanıyor. Ermenistan Cumhurbaşkanıdün yayımlanan röportajında da hayıflanarak dile getirdiği gibi Batı dünyasıkarşısındadahi yüzüstü bırakmak zorunda kaldı.Dolayısıylauzananalanlardaki kazanımlarımızınBatı tarafından resmen tanınacağıbir döneme giriyoruz.Bu da 2022'nin hem son beş yıldakihem debir yıl olacağını gösteriyor.