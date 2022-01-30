Şu anki tabloya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın kaos ve işgal diplomasisi sonuç vermemiş görünüyor. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 'savaş olmayacak' açıklamasından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de gerilimi düşüren çıkışlar geldi.

ABD ve NATO'nun krizi tırmandırmaya yönelik kirli siyasetini fark eden Zelenski, "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor, bu doğru değil" diyerek tepkisini gösterdi. Macron ile görüşmesinden sonra umudu artan Ukraynalı liderin "Diplomatik girişimler gerginliği azaltacak" demesi dikkat çekti.

Fakat en çok dikkat çeken gelişme Putin'in Macron ile görüşmesinde ABD ve NATO'yu devre dışı bırakan tutumuydu. Görüşmesinin ardından Paris'ten yapılan açıklamadaki "Putin herhangi bir saldırganlık niyetini dile getirmedi. Çatışma aramadığını açıkça belirtti. Macron ve Putin, diyaloğun devam etmesi ve Avrupalıların bu diyaloğun bir parçası olması konusunda hemfikir..." ifadeleri son derece kritikti.

Kremlin'den yapılan bilgilendirmede de "ABD ve NATO, Rusya'nın endişelerini dikkate almadı" notu öne çıktı.

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Dolayısıyla Macron, NATO ve ABD'yi devre dışı bırakan bir süreci Rusya ile başlatarak bir bakıma ABD, İngiltere ve Avustralya arasında imzalanan AUKUS Paktı'ndan dışlanmanın intikamını da almış oldu.Putin'in istediği de aslında tam buydu. Zira Rus liderABD ile değil ABD ile arasına mesafe koymuş Avrupalılarla kurmaktan yana.Bu aşamadan sonra Putin,Avrupa'yı eksene alan bir liderler diplomasisi ile Ukrayna krizini çözmeyi planlıyor.Suriye'de ABD'nin masada bulunmadığıbir diplomasi Ukrayna'da da devreye girecek. Bu bağlamdaile görüşmesinden sonra yeni çözüm hamlesi daha da somutlaşacaktır.Bütün bunlar Ukrayna krizinde ve daha geniş anlamdaABD'nin etkisinin en aza indiği bir döneme gireceğimizi gösteriyor.

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Rusya şu an ABD karşısında daha güçlü.görüyor. NATO'dakigeliştirdi.Almanya ve Fransa gibi ülkelerle ABD'nin baltalayamadığı bir çıkarlar manzumesi inşa etti.Zira Putin'in asıl hedefi ABD'ninsonrası Avrupa'da kurduğu tek kutuplu sistemi yıkıp yeniden dizayn etmektir. Ukrayna bu 'en kritik pilot bölgesi. Bu yeni sistem yeni biranlamına gelmiyor. 1945'teki Yalta Konferansı'ndan sonra Avrupa, ABD ve SSCB arasında bölüşüldü.Soğuk Savaş'ın ardından ise ABD'nin tek başına domine ettiği 'sistemi devreye girdi.SSCB'nin dağılmasıyla oluşturulan bu yeni sisteminin en büyük kaybedeni Rusya'ydı.Putin şimdi ABD'nin Soğuk Savaş'tan sonra kurduğu Avrupa sistemini değiştirmeyi ve Rusya'ya yapılan haksızlıkların giderilmesini istiyor.ABD'nin fazla ağırlığının olmadığıVe bu sistemi de Avrupalılar başta olmak üzeregibi aktörlerle dayanışma halinde inşa etmek istiyor. İşte Ukrayna kriziyle başlayan süreç bu açıdan Avrupa'yı üçüncü kez dizayn etme projesidir. Bakalım nasıl sonuçlanacak?