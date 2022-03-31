Türkiye öncülüğünde İstanbul'da başlayan barış müzakereleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna krizi üzerinden derinleştirmek istediği uzun soluklu kaos projesine ağır bir darbe indirdi.

Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında önceki gün yapılan görüşmeler bizzat savaş halindeki iki ülke lideri tarafından dahi 'pozitif bir adım' olarak takdir edildi.

Ancak Rusya ve Ukrayna arasında 35'inci gününü geride bırakan savaşta barış adına yaşanan bu umut verici gelişme bir tek ABD'de rahatsızlığa yol açtı.

Biden, İstanbul'daki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye 'fazla bir anlam yüklemediğinin' altını çizerken Amerikan medyası da endişe ve tereddüt ağırlıklı negatif bir dil kullandı.

Türkiye'nin desteklediği barış ve istikrar stratejisi öyle anlaşılıyor ki ABD'nin çatışma siyasetinin kimyasını bozuyor.

Üstelik bu konuda Türkiye yalnız da değil. ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı izlediği aşırı provokatif strateji, NATO ve AB'den de birçok itiraza neden oluyor.

Çünkü ABD ve İngiltere'nin Rusya'yı tamamen sistemin dışına itme hamlesine Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler de karşı çıkıyor.

Bu ülkeler, Rusya lideri Putin'le diyalog taraftarı. 24 ila 25 Mart'taki AB, NATO ve G7 zirvelerinde müttefiklerini istediği kıvama getiremeyen Biden, bir gün sonraki Polonya ziyaretinde militan tutumunu daha üst bir düzeye taşıdı.

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Rusya içintalebinde bulunan ABDBaşkanı "şeklinde skandal ifadelere başvurdu.Bu provokasyonadiyerek itirazeden Fransa lideridiplomatik çabaları işaret etti.Almanya Başbakanıda NATO zirvesindeaçıkça dile getirmişti. Benzer şekilde İtalya Başbakanıde Rusya ile diyaloğu savunan isimlerden. Hatta Draghi dün Putin'le telefonla görüşerek bu isteğini eyleme de döktü.Fakat bu isimlerin tutum ve çabasından daha çokNitekim Başkan Erdoğan'ın müzakere heyetlerine yönelik yaptığıçağrısını manşetlerine taşıyan uluslararası medya da Türkiye'ninvurgu yapıyor.medyasıalkışlarken sadeceAmerikan yönetimi ve medyasıbu olumlu gelişmeden dolayıpaniğe kapılmış görünüyor.Örneğin NYT,diye yazdıiçindeki zehri"İstanbul zirvesi bir barış yolusundu ama bu yol mayınlı"yorumuyla kustu.Hâsılı kelam ABD'yi bir hüsran daha bekliyor. Zira İstanbul'daki görüşmelerden gelen ilk sinyaller dünyanın, ABD'nindevreye sokmak istediği yeni küresel kaos senaryosuna prim vermeyeceğini gösteriyor.