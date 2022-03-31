Türkiye öncülüğünde İstanbul'da başlayan barış müzakereleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna krizi üzerinden derinleştirmek istediği uzun soluklu kaos projesine ağır bir darbe indirdi.
Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetleri arasında önceki gün yapılan görüşmeler bizzat savaş halindeki iki ülke lideri tarafından dahi 'pozitif bir adım' olarak takdir edildi.
Ancak Rusya ve Ukrayna arasında 35'inci gününü geride bırakan savaşta barış adına yaşanan bu umut verici gelişme bir tek ABD'de rahatsızlığa yol açtı.
Biden, İstanbul'daki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye 'fazla bir anlam yüklemediğinin' altını çizerken Amerikan medyası da endişe ve tereddüt ağırlıklı negatif bir dil kullandı.
Türkiye'nin desteklediği barış ve istikrar stratejisi öyle anlaşılıyor ki ABD'nin çatışma siyasetinin kimyasını bozuyor.
Üstelik bu konuda Türkiye yalnız da değil. ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı izlediği aşırı provokatif strateji, NATO ve AB'den de birçok itiraza neden oluyor.
Çünkü ABD ve İngiltere'nin Rusya'yı tamamen sistemin dışına itme hamlesine Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler de karşı çıkıyor.
Bu ülkeler, Rusya lideri Putin'le diyalog taraftarı. 24 ila 25 Mart'taki AB, NATO ve G7 zirvelerinde müttefiklerini istediği kıvama getiremeyen Biden, bir gün sonraki Polonya ziyaretinde militan tutumunu daha üst bir düzeye taşıdı.
***Rusya için 'rejim değişikliği' talebinde bulunan ABD Başkanı "Putin bir kasap. İktidarda kalamaz" şeklinde skandal ifadelere başvurdu.