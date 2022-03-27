Ukrayna kriziyle birlikte yeni küresel sistem tartışmaları da artmaya başladı. Zira Avrupa'nın sınırında patlak veren krizin Rusya ve Ukrayna arasındaki bir savaştan daha derin bir mahiyete sahip olduğunu herkes görüyor. Bu mücadele en kalın hatlarıyla ifade edersek ABD ile yeni dünyanın savaşıdır.

İkinci Cihan Harbi'nin ardından temelleri atılan ve Soğuk Savaş sonrası yeniden tahkim edilen Atlantik sistemi zor günlerden geçiyor.

ABD bütün gücüyle Rusya'ya karşı müttefiklerini yeniden mobilize etmeye çalışsa da Ukrayna savaşından sonra dünyanın çehresi köklü bir şekilde değişecek.

Nitekim daha şimdiden jeopolitik anlamda beş farklı kutup şekillenmeye başladı bile. İlki, Çin merkezli Sinocentric dünya. İkincisi, lokomotifini Rusya'nın oluşturduğu merkez Avrasya. Üçüncüsü, ABD liderliğindeki Anglo- Sakson kutbu. Dördüncüsü, Almanya ve Fransa liderliğindeki merkez Avrupa.

Beşinci kutup ise Türkiye'nin liderlik ettiği Fas'tan Basra Körfezi'ne hatta Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan İslam kuşağı...

Diğer dört kutbun ana hedefi Türkiye'yi tamamen yanlarına çekmek. Bu bağlamda kıyasıya bir siyasi, ekonomik ve diplomatik mücadele veriliyor.

Ancak 'Ne Atlantik ne Asya, yeni eksen Türkiye' ilkesiyle hareket eden ülkemiz, izlediği bağımsız stratejiyle geleceğin dünyasındaki ağırlığını daha şimdiden hissettiriyor. Türkiye'nin bu yöndeki hamleleri önümüzdeki süreçte daha da sistemleşerek devam edecek gibi görünüyor.

***

DolayısıylaUkrayna harekâtı ile deyim yerindeyse temellerinden sarsılan tek kutup olma iddiasındaki Atlantik dünyası ne yapsa da bu mücadeleden parçalanarak çıkacak. ABD'nin tüm çırpınışlarına rağmendaha da açılacaktır.Çünkü yoğun çabalarına rağmen ABD, müttefiklerinden hâlâalabilmiş değil. Nitekim24 Mart'takibir gün sonra yine Brüksel 'de yapılanher açıdan ABD için büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı.Bu zirvelerin sonuç bildirilerinde bırakın Rusya'ya topyekûn bir askeri ve siyasi karşılık verilmesini ABD'nin çok istediği yaptırım kararlarında bileABD'ninbile ciddiye alınmadı.Haliyle ABD'nin Rusya'ya karşı başlattığı ambargo savaşıABD'ninsadece Batı dışı dünyayı değil Avrupa ve Asya'daki Amerikan müttefiklerini dahi endişeye sevk ediyor.İşte bu yüzden doların hegemonyasına dayalı talan sisteminden kurtulmak isteyen bütün ülkeler içindoğmuş durumda.

***

Türkiye'yi geleceğin kilit ülkesi ve enerji merkezi olarak görenlerin başında gelen Almanya Şansölyesidünya her açıdan bir 'dönüm noktasında' bulunuyor.Bir bakıma PutinUkrayna müdahalesiyle birazdaha hızlandırdı.Zira dünya artık işbirliğine, diyaloğa, barışa, paylaşmaya, istikrara, huzura, adalete, bölüşmeye, her devletin ulusal iradesi başta olmak üzere farklı kültür ve medeniyetlerle insan haklarına saygıya dayalı yeni bir küresel sistem inşa etmek istiyor.Fakat dünyanın böyle bir sistemi inşa etmesinin önündekiUkrayna krizi bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.Bu nedenle Çin ve Türkiye dışında, ABD'ninAlmanya ve Fransa gibi müttefikleri bile tam destek vermiyor. Çünkü ABD'ye verilen desteğinanlamına geleceğini herkes biliyor.