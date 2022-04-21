Ukrayna krizinde umduğunu bulamayan ve Rusya'yı yalnızlaştırma projesi ters tepen Amerikan yönetiminin paradoksal trajedisi giderek derinleşiyor. Küresel realiteden kopuk bir şekilde hatta pişkince hareket eden ABD, her tür kötülüğü yaptığı ülkelerden geçmişe sünger çekip Rusya'ya karşı kendisine destek vermelerini istiyor.

Venezuela'dan İran'a, 'tek küresel düşmanım' diye nitelediği Çin'den lideri Erdoğan'ı devirmek istediği Türkiye'ye kadar 'hedef seçtiği' ülkelerden hiçbir şey olmamış gibi yardım dileniyor. Amerikalı romancı Gore Vidal, boşuna "ABD'nin açılımı aslında 'Amnezi Birleşik Devletleri'dir" dememiş.

Çin'in eski başbakanlarından Zhou Enlai de bu gerçeğe işaretle "Amerikalıların dikkat çeken özelliklerinden biri de kesinlikle tarihsel bir hafızalarının olmamasıdır" tespitinde bulunur.

Bu bağlamda jeo-psikiyatrik bir vakıa ile karşı karşıyayız. 'Yaşlı Joe' liderliğindeki ABD, daha düne kadar her melaneti reva gördüğü bu ülkelerin tarafsız kalmasını bile sindiremiyor.

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Ancak bırakın rakip ülkeleri yanına çekmeyi, ABD en sadık müttefiki konumundaki ülkelerden dahi istediği desteği alamıyor. Alamayacak da! Örneğin Almanya yakın geçmiştetehdit edildi. Fransa da son olarak İngiltere ve Avustralya ile imzalananalınmayarak rencide edildi.de gördüğümüz üzere çıkarısöz konusu oluncave özel stratejik ilişkileresahip olduğuoportünist,darbeci ve şantajcı ABD realitesinibütün dünya gayet iyi biliyor.ABD'nin tehdit stratejisinin müttefikleri üzerinde yol açtığı güven bunalımını,üzerinden kısa bir cep açarak biraz detaylandıralım...ile yakın ilişkiler kuranABD, tapeler üzerinden Almanya'nın bu üç ülke ile arasını açmaya çalıştı.Tape skandalı Türkiye'desonraki süreç iledarbesi öncesine denk getirildi.YineRusya yanlısıile sonuçlanan kitlesel gösterilerinbaşlamasından hemenönce patladı tape skandalı.Başkadaşuydu... Çin lideriKazakistan'ıno dönem başkenti olandünyaya ilan etmişti. Dinleme skandalının bir hedefi de bu projeydi.

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Üstelik o dönemde ABD'nin Merkel dışındadaha dinlediği de ortaya çıktı. Bu yolla liderlerden ABD'nin devreye soktuğu operasyonlara karşı destek alındı. Nitekim Almanya o dönemde Gezi sürecinde Türkiye; Ukrayna sürecinde de Rusya karşıtı bir pozisyon alırken Obama'nın Çin'e yönelikstratejisine de destek vermek zorunda kaldı.Türkiye, Rusya ve Çin'e karşıABD'nin tehdit ettiği diğer ülkeler de tıpkı Almanya ile paralel bir strateji izledi. Fakat geldiğimiz noktada Anglosaksonlar ile Baltık ve bazı Doğu Avrupalı ülkeler dışında kimse sabıkası sabotaj, tehdit, ihanet ve darbelerle dolu ABD'ye pek itimat etmiyor. Çünkü kimse acılarını unutmuş değil. Kimse caydırıcılığı kalmayan ve üstelik de kaybeden bir ata oynamak istemiyor.Bu gerçeği en somut şekilde dile getiren aktör ise Çin ile güvenlik paktı imzalayan 700 bin kişilikoldu. Ama ne yazık ki Solomonlular'ın bile iplemediği ABD'ye hâlâ bel bağlayan birçok kesim var ülkemizde...