Milattan önce 525 ila 424 arasında yaşayan Antik Yunan oyun yazarlarından Eshilos'un savaşların mahiyetine yönelik dile getirdiği tespit 26 asırdır doğruluğunu koruyor. Modern dönemlerde olduğu gibi antik çağdaki çatışmalarda da enformasyon savaşlarının hayati rolüne işaret eden ünlü tragedya yazarı Eshilos, "Savaşlarda ilk zayiat hep hakikat olur" diyor.

Bu tespitin ne kadar yerinde olduğunu Ukrayna krizinde bir kez daha görüyoruz.

Özellikle Rusya'nın çekilmesinden sonra Buça'da hunharca katledilmiş sivillere ait cesetlerin sokaklardaki manzarasıyla önceki gün Kramatorsk'ta tren garına düzenlenen füzeli saldırıda 4'ü çocuk 52 sivilin katledildiği barbarca saldırıya ait kareler, uluslararası kamuoyunun vicdanını sızlattı.

Buça ve Kramatorsk üzerinden enformasyon saldırısına geçen ABD, üç temel strateji ekseninde Rusya'yı dünyadan tecrit etmeye ve şeytanlaştırmaya çalışıyor.

ABD'nin gerçekleri çarpıtan stratejisi Ukrayna'daki insani dramı sonlandırmak yerine derinleştirmeye dayanıyor. Buça Belediye Başkanı Anatoly Fedoruk, Ruslar çekildikten sonra 31 Mart'taki açıklamasında kontrolün kendilerine geçtiğini belirtip sivil vahşete dair herhangi bir imada dahi bulunmadı. Dünyayı sarsan ceset kareleri Ukrayna ordusu kente girdikten iki gün sonra 2 Nisan'da servis edildi.

Birçok ülke vahşetin araştırılmasını isterken İngiltere ve ABD hemen Rusya'yı mahkûm etti. ABD Başkanı, Buça'da savaş suçu işlediğini ileri sürdüğü Rus liderin yargılanmasını istedi. İroniye bakın ki Biden, Putin'in ABD'nin üyesi olmayı reddettiği Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap vermesini istiyor.

ABD'nin Buça'dan elde etmek istediği ikinci hedef de dünyanın Rusya'ya yönelik yaptırımları daha da sertleştirmesi. Ancak birçok ülke enerji yaptırımlarına katılmazken ABD'nin baskısını savuşturmak için Avrupa ülkeleri 5 Nisan'da kıta çapında 329 kadar Rus diplomatı sınır dışı etmekle yetindi. Savaş tüccarı ABD'nin Buça'dan devşirmeye çalıştığı üçüncü kazanç da Ukrayna ve Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğuyla oldukça ileri bir aşamaya varan müzakereleri baltalamaktır.

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Ancak ABD'nin izlediği beyhude çabalar sonuç vermiyor. ABD'nin kendi krizini perdelemek için kullandığı Ukrayna sorunu, birÜlkesinde artıkdiye anılan veYaşlı Joe'nundünyayı Rusya'dan kurtarmaya çalışması abes kaçıyor.Aynı şekilde Ukrayna'yı ateşe atanmaskeside nihayet düştü.1821'deMora'da on binlerce Türk'ü çocuk kadın gözetmeksizinkatliamdan geçirenadlıterörist örgütediyerekövgüler düzen Zelenski, hedefikurmak olansavundu.Dolayısıyla Zelenski tamBu iki ismin yol açtığı trajedi, basit birsiyasi ve askeri kriz olarak görülmemeli. Tedbiralınmazsa bu yaklaşım küresel çaptadönüşebilir.Ancak ne var ki dünya ABD ve taşeronunun niyetini iyi biliyor. Buça'ya rağmen merkez Avrupa ve Güney Kore, ABD'nin enerji yaptırımına destek vermedi. ABD ne yapsa da Türkiye'yi yanına çekemiyor.Çin, Hindistan, Brezilya ve Pakistan gibi ülkelerin isepolitikası izlemesi ABD'yi çıldırtıyor.Hâsılı kelam, onca manipülasyona ve dezenformasyona rağmendökülmeye başladı. ZiraUkrayna'da en ağır zayiatları verse de sonunda zafer bu değerleri savunanların olacaktır.