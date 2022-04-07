Küresel düzeyde bir göç çağındayız. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünyadaki göçmen sayısı 300 milyona yaklaşıyor.

Bir analojiyle ifade edersek eğer, diyebiliriz ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın neredeyse her ülkesinin kendine göre bir 'Suriyeliler' olgusu var.

İngiltere'nin Suriyelileri Hintliler ve Pakistanlılar, ABD'nin Hispanikler, Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Faslılar, Almanya'nın Türkler, İran'ın Afganistanlılar, Fas'ın Afrikalılar, Kolombiya'nın Venezuelalılar ve son olarak Polonya'nın Suriyelileri ise Ukraynalılar gibi görünüyor.

BM Yüksek Komiserliği ve Göç Kuruluşu'nun son raporuna göre dünyadaki 281 milyonu bulan göçmen kitlesinin 82 milyon 400 bini işkence, çatışma, şiddet, insan hakları ihlali ve ciddi zulüm tehdidi gibi sebeplerle zorla yerinden edilen insanlardan oluşuyor.

34 milyon insan ise çeşitli ülkelerde mülteci veya sığınmacı olarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

Buna Ukrayna'daki savaşın yol açtığı milyonlarca yeni göçmeni de eklediğimizde bilanço hayli kabarıyor.

Sınırları içerisinde 3 milyon 700 bin Suriyeliyi 'geçici koruma' altında barındıran Türkiye son sekiz yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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Son zamanlarda Suriyeli göçmenler üzerinden ülkemizin hem iç hem de dış politikasına yönelik yoğun bir manipülasyon çalışması göze çarpıyor.Kuşkusuz dünyanın farklı ülkelerindekidevletler ve insanlar geneldeayrılıyor. Kimi mülteci ve göçmenlerikimi deolarak görüyor.Bakış açısıgöçmenleri sorunun kaynağıdiye algılar.Bakış açısı olumlu, inşacı ve yapıcı olanlar ise mültecileri sorun değil sorunları bulunan insanlar diye algılar.Zira göçmenler bir meseleden ziyade stratejik birile bakılması gerekenTürkiye ister Almanya'daki Türkler olsun ister Avrupa'daki Müslümanlar olsun; Afrikalılar, Arakanlılar yahut ABD'deki Latinler olsun göç olgusuna hepözüm üretenile yaklaştı.Çünkü ırkçı ve şovenist mantık, göçmeni hep ana problem diye yaftalar. Amerikalısı Meksikalıları, Alman'ı Türkleri, Fransız'ı Afrikalıları, İngiliz'i Hintlileri, İranlısı Afganları ve bu sınıfın Türk'ü de Suriyelileri toptan mahkûm eder.

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Bu jakoben yaklaşıma göre eski Türkiye'de Müslümanlar toptan gerici, Kürtler de toptan bölücü diye damgalanırdı. Oysaönce tanımları değiştirdi, ardındanda zihniyetleri dönüştürdü.Fakat dünya ne yazık ki göçmenler konusunda geriye gidiyor. Küresel düzeyde Batı'da yabancılara yönelikKüresel birsöz konusu. Artık Batı,asimile olmayı kabul etseler bile kimseyikabul etmiyor.İnsani ve ekonomik çözümler üretilemeyince göçmenleriolarak gösteren ırkçı ideolojilere gün doğuyor.ile tehdit edenanlayış ırkçılığı ve ayrımcılığı sistemleştirerekgöçmenleri ekonomik, sosyal, kültürelve siyasal haklardan mahrumhaline dönüştürüyor.Kendilerini insancıl olarak tanımlayandeyol açıyor.Ne var ki Türkiye izlediği çözüm odaklı göç stratejisiyle Batılı faşist ve ırkçı zihniyetin kimyasını bozan birişlevi görüyor.kimseye kaptırmayanveriyor.Bu bağlamda Türkiye, Suriye'den sonradünyanın açık ara 'olduğunu yeniden tescilledi.Bu stratejinin kazanımları hesap edilemeyecek kadar değerlidir.İşte bu yüzden göçmenleri görünce aklı ve ruhu göçen iç ve dış odaklara inat Türkiye yolundan sapmıyor, sapmayacak.