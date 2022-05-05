Dünya, jeopolitik düzeyde tam anlamıyla küresel bir yol ayrımında bulunuyor. Ukrayna krizi üzerinden seyreden büyük güçler ve bloklar arasındaki mücadeleden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, olamayacak.

Rusya ve Çin'i Ukrayna krizi bahanesiyle boğmaya çalışan ABD'nin devreye soktuğu plan tutmadı. Dünya daha şimdiden bu savaşın ABD'nin hezimetiyle sonuçlanacağını görüyor.

Anglosakson blok dışındaki Batı da bu gerçeğin farkında. ABD liderliğindeki Atlantik'in inşa ettiği küresel statüko her yerinden sarsılıyor. Bu nedenle Ukrayna cephesine katılım Avrupa'da bile sınırlı kaldı.

Papa'nın bile "Savaşın sorumlusu NATO'dur" dediği bir dönemde ABD'nin Rusya'yı dünyadan izole etme çabası her açıdan 'Don Kişotluk' olarak görülüyor.

Bu yüzden de ABD'nin ekonomik savaşına küresel düzeyde verilen destek çok az. Atlantik'in siyaset uzmanları ağız değiştirmeye başladı. Amerikan derin devletinin en fanatik isimlerinden George Friedman dahi 3 Mayıs 2022 tarihli son yazısında 'Yeni bir dönemin başlangıcı' itirafında bulunuyor.

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Zira Ukrayna krizindeRusya'dan yana. Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ABD ve müttefiklerinin bütün hukuki normları tersyüz etmesi vebaşvurmasıile nitelenen ülkelerin yüzlerini Atlantik'ten çok Asya'ya çevirmesine yol açıyor.Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerden oluşan Küresel Güney yaptırımlara karşı çıkarak, ABD ve Avrupa devletleri başta olmak üzere zengin ve varlıklıinşa ettiğidestek vermeyeceğini ilan etme fırsatı buldu.Yaptırımları,stratejisinedönüştüren Küresel Güney'dekiülkeler bu yeni eğilimi kendi parabirimleri yanında özellikleartankullanımına vurguyu ifade edenşeklinde niteliyor.Kuşku yok ki Batı dışı dünyanın ticareti kendi para birimleriyle yapmasıdarbe indirecektir.Unutmayalım kiABD'ninyaptırım politikasına destek veriyor. YaniRusya'ya yönelik ambargoya karşı.Çin, Hindistan, Türkiye, İran, Arabistan, BAE, İsrail, Mısır, Meksika ve Brezilya gibi Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki ülkelerin çoğu Rusya'ya yakın duruyor. Çünkü Rusya dışında ABD'nindaha var. Yaptırım emperyalizmine destek vermekanlamına geliyor.

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Üstelik Batılı ülkeler bile bu konuda hemfikir değil. ABD'nin yaptırım ısrarıda büyütüyor.açık şekilde AB'nin yaptırmalarına katılmayacağını açıklarken merkez Avrupa'da dagibi ülkeler ABD'nin topyekûn finansal ve enerji ambargosuna karşı çıkıyor.Nitekim İngiliz ve Amerikan medyasının sabah akşamdiye aşağıladığı Almanya Şansölyesi Scholz,şimdiye kadar pabuç bırakmadı.Zaten yaptırımların işlevsizliğine işaret eden bazı Amerikalı uzmanlar da Joe Biden'ın ekonomik savaşınışeklinde yorumluyor.Financial Times'taki 24 Nisan tarihli yazısında Rusya'ya yaptırımların Batı'ya yarardan çok zarar vereceğinivurguluyor.Ne var ki Biden yönetimi hâlâ imkânsızın peşinde. Avrupa, Rus enerjisi olmadan hayat damarlarının duracağının farkında. Bu nedenle Rusya'ya günde 850 milyon euro para ödüyor.ABD'nin ekonomisi de büyük oranda Çin'den yaptığı ithalata bağ(ım)lı. Mart ayı verilerine göre Çin'in ABD'ye ihracatı son iki yıldaulaştı. İkili ticarette Donald Trump döneminde gerileyenseviyesine ulaştı.Ve Biden yönetimi, Atlantik'in iktisadi açıdan muhtaç olduğu Rusya ile Çin'e ekonomik savaş açıyor.Bu iki aktörü dünya sahnesinden sileceğini iddia ediyor.Şimdi söyler misiniz? Romeo ve Juliet'i jeopolitik bir şaheser zannedendışında, Yaşlı Joe'nun bu masalına kim inanır?