Dünya, Anglosakson elitlerinin dizayn edip hükmettiği küresel cephelerden, bloklardan, düşmanlık ve kamplaşmalardan ibaret değil.

Kendi bölgesinde bu kısırdöngüyü kıran ilk ülke olarak şimdiden diplomasi tarihine geçen Türkiye'nin yol açtığı uzlaşı rüzgârları birbirleriyle sorunlar yaşayan diğer aktörleri de barış masasına oturup ikili ilişkilerde yeni sayfalar açmaya teşvik ediyor.

Tahıl koridoru anlaşmasındaki çabalarıyla adeta küresel gıda krizini önleyen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu rolü yanında kendi pratiği ve reel siyasetiyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu bağlamda ülkemizin son yıllarda birçok sorun yaşadığı İsrail, BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Suriye'ye karşı başlattığı diplomasi hamlelerinin olumlu yöndeki domino etkisi bölgemizdeki diğer ülkelerde de görülmeye başlandı.

Bunun en somut kanıtlarından biri de Çin'in devreye girmesi sonrası 10 Mart'ta Pekin'de bir araya gelen Suudi Arabistan ve İran heyetlerinin iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varması oldu. Böylece iki ülke 7 yıl aradan sonra büyükelçiliklerin yeniden açılması konusunda anlaşma imzaladı.

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Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro üyeside altını çizdiği gibi dünyanın büyük bir kargaşaya tanık olduğu bir zamanda gelen bu diyalog kararı uluslararası gündemin sadece Anglosaksonların küresel bir kaosa dönüştürmek istediğisınırlı olmadığını da ortaya koydu.Yine Rusya'nın ev sahipliğindede önümüzdeki haftabir araya gelmeyi planlıyor. Suriye açılımındansonra sırada Türkiye'nin Mısır ile ilişkilerininnormalleşmesi süreci devreye girecek.Bir bakıma Batı dışındaki ülkeler sorunlarını teker teker aşıp el sıkışırkenise çatışma ve savaş senaryolarıyla kaosu daha da derinleştirme gayreti içinde.Nitekim ABD ve İngiltere'ninçabalarıdevam ediyor. Bu bağlamda ABD'ninyönetim yeriPolonya olan birhazırlığıiçinde olduğu iddia ediliyor. Ne var kiAnglosaksonlar dışında kimseüzerinden yapılacak bu saldırınınRusya'yı gerileteceğine inanmıyor.

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Tam aksine Kırım'ın düşme riskinin büyümesi Rusya'nınkullanmasını güçlendirecektir. Bu çerçevede Ukrayna'nın artıkkaydediliyor. Türkiye'nin çabalarını baltalayanlar şimdi kalkmış dünyayıdoğu, kuzey ve güneyden hazırlıklarını yaptığıdurdurmaya çağırıyor.Oysa ABD ve sadık birkaç müttefiki ne kadar çabalasa da dünya artık gerçekleri görüyor. Küresel statükoyu korumak ve vahşet dengesi adı altındadevam ettirmek isteyen ABD, ne yapsa da yeni dünyanın kurucu siyasi aktörü konumundakiedemiyor.Rusya askeri gücüyle Anglosakson hegemonyasına meydan okurken Türkiye ve Çin ise siyasi, diplomatik ve ekonomik ağırlıklarıylaher tür düşmanca algıyı birer birer yok ediyor.Bu üç ülkenin küresel istikrar ve barışa hizmet eden diplomatik çabalarını yeni dünyanın önündekimüşterek bir yol temizliği olarak görmek lazım.Kuşku yok ki dünyayı bir avuç Anglosakson ülkenin pençesinden kurtarmaya yönelik bu temizlik harekâtı tarihin rotasını da akışını da küresel düzeyde değiştirecektir.