'Geleceği inşa eden tarih' niteliğiyle bilinen İslam dünyasının 'çelik çekirdeği' konumundaki Türkiye'nin jeo-kültürel asabiyesi, ABD'nin 'Imperium Americana' rüyasını kâbusa çevirdi.
Haliyle Yeni Roma olma sevdası da yarım kaldı.
Çünkü Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla güç zehirlenmesi yaşayan ABD, Soğuk Savaş'tan (1947-1991) bu yana izlediği tepeden inme stratejik kurguyu tek küresel hakikat zannetmeye başladı.
Ve kafasındaki 'her sanrıyı' gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Oysa küresel liderlik için yeterli gördüğü 'fazla müttefik, gemi, silah, füze, para, patent ve film sahibi olma' şeklindeki 'stratejik bakışla malul' anlayışı dünyayı kaosa sürüklemekten başka işe yaramadı.
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Taliban'ı
sadece 7 bin kişilik bir 'terörist grubu'
olarak algılayan ve onun
arkasındaki 40 milyonluk Peştun halkını
; bu halkın
sosyolojisini, hak ve taleplerini,
tarihini ve kendine dair tasavvurunu istatistiki bir veriye indirgeyip terörize eden
ABD'nin nasıl Vietnam
'dan
daha beter bir yenilgi yaşadığını
bütün dünya gördü.
Benzer hatalar Irak, Suriye, Yemen ve Libya
'da da yapıldı/ yapılıyor.
Yeni Türkiye'ye yönelik planlamalarda da Amerikan yönetimi aynı 'stratejik sendrom ve nobranlık'
ile hareket etti. Sonuç hüsran oldu.
Türkiye'yi Mısır
, Suriye, Libya veya Ukrayna
'ya dönüştürme projeleri Sayın Erdoğan'ın
dirayeti sayesinde akamete uğradı.
ABD'nin bu stratejik vandallığının
Ukrayna'yı ne tür
bir sefalete mahkûm ettiğini
anlatmaya gerek yok.
Avrupa Birliği'ne girme hazırlıkları yapan ülke, şimdi can çekişiyor. Ukrayna, ABD'nin bencil ve süfli çıkarları uğruna işgale uğrayıp parçalanmakla kalmadı, bir de kanlı bir pazarlığın kalıcı rehinesi haline getirildi.
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SSCB'nin yıkılmasından sonra İslam dünyası üzerinden Avrasya'ya hâkim olma stratejisini ileri bir aşamaya taşıyan
ABD'nin en büyük hatası Türkiye'nin asabiyesini hesap edemeyişi oldu.
ABD, yaşadığı şoklardan kurtulmak için hedef seçtiği Türkiye, Rusya ve Çin
'e karşı eşzamanlı senaryolarını yeniden devreye soktu.
Tıpkı Ukrayna gibi "Avrasya'nın kilidi" olarak nitelenen Türkiye
de dışarıdan organize edilen sayısız jeopolitik senaryo ve darbelerle karşı karşıya kaldı.
Ancak kirli projelerin hiçbiri tutmadı. Batı'nın son umudu olan sandık darbesi de akamete uğradı.
Bundan sonra kimse Türkiye'yi Avrasya, Afrika
, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar'a yönelik bağımsız stratejilerinden alıkoyamaz.
Zira 14 Mayıs'tan sonra 28 Mayıs'taki
seçimlerden de istedikleri sonucu alamayacaklarını ve Sayın Erdoğan'ın sandıktan yine zaferle çıkacağını
şimdiden dile getiriyorlar.
Haliyle ABD ve Avrupa'dan gelen bu itirafları, bütün kumpasları tükenen 'eski dünya'nın artık bileğini bükemediği 'Yeni Türkiye"nin gücünü ve yeni statüsünü tanıması
şeklinde okumak lazım. Başka çareleri de yok zaten.