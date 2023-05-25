'Geleceği inşa eden tarih' niteliğiyle bilinen İslam dünyasının 'çelik çekirdeği' konumundaki Türkiye'nin jeo-kültürel asabiyesi, ABD'nin 'Imperium Americana' rüyasını kâbusa çevirdi.

Haliyle Yeni Roma olma sevdası da yarım kaldı.

Çünkü Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla güç zehirlenmesi yaşayan ABD, Soğuk Savaş'tan (1947-1991) bu yana izlediği tepeden inme stratejik kurguyu tek küresel hakikat zannetmeye başladı.

Ve kafasındaki 'her sanrıyı' gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Oysa küresel liderlik için yeterli gördüğü 'fazla müttefik, gemi, silah, füze, para, patent ve film sahibi olma' şeklindeki 'stratejik bakışla malul' anlayışı dünyayı kaosa sürüklemekten başka işe yaramadı.

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sadeceolarak algılayan ve onunarkasındaki; bu halkınsosyolojisini, hak ve taleplerini,tarihini ve kendine dair tasavvurunuABD'nin nasıl'dandaha beter bir yenilgi yaşadığınıbütün dünya gördü.Benzer hatalar Irak, Suriye, Yemen ve Libya 'da da yapıldı/ yapılıyor.Yeni Türkiye'ye yönelik planlamalarda da Amerikan yönetimi aynıile hareket etti. Sonuç hüsran oldu.Türkiye'yi Mısır , Suriye, Libya veya Ukrayna 'ya dönüştürme projeleridirayeti sayesinde akamete uğradı.ABD'nin buUkrayna'yı ne türbir sefalete mahkûm ettiğinianlatmaya gerek yok.Avrupa Birliği'ne girme hazırlıkları yapan ülke, şimdi can çekişiyor. Ukrayna, ABD'nin bencil ve süfli çıkarları uğruna işgale uğrayıp parçalanmakla kalmadı, bir de kanlı bir pazarlığın kalıcı rehinesi haline getirildi.

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