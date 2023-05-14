"Yedigey, ölen emektar arkadaşı Kazangap'ın cenazesini mezarına götürürken, kendisinin ve milletinin geçmişini, acı-tatlı, düşündürücü yanlarıyla bir bir gözlerinin önünden geçirir. O gün 'asra bedel bir gün' olur."

Türkiye kadar dünya için de tarihi bir dönüm noktası olarak görülen seçimlerin yapıldığı bugün de işte ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un ölümsüz eseri 'Gün Olur Asra Bedel'i aratmayan günlerden biri.

Bu nedenle sandığa giden herkes Aytmatov'un roman kahramanı Yedigey gibi ülkemizin son bir asrını düşünerek, milletimizin iyi ya da kötü dönemlerini bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçirerek kararını vermeli.

Haliyle bugün Evlad-ı Fatihan ile işgalci zihniyetin köleleştirdiği mankurtların hesaplaşma günüdür. Bugün, ülkemizin geleceğini emperyalistlere, kaynaklarını da Batılı tefecilere peşkeş çekmek isteyenlerle Selahaddin-i Eyyubi ve Fatih'in muhteşem geçmişinden muhteşem bir geleceğe yürümek isteyen Asım'ın Nesli'nin mücadele günüdür.

Bugün, ülkemizi rehin almaya çalışanlara millet son sözünü söyleyecek. Şüphe yok ki necip milletimiz, ülkemize göz koyan işgalci zihniyetin tuzaklarını daha önce yaptığı gibi bugün de yerle bir edecektir.

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Kuşkusuz değerlerimize, ideal ve hedeflerimize yabancılaşmış bu zihniyetin ülkeyi yeniden ele geçirmesine kimsenin vicdanı rıza göstermez. Tam da burada şunu belirtmek gerekir kiMüslümanlar ve Kürtler başta olmak üzere toplumun neredeyse bütün unsurlarını 'tehdit' olarak gören 'dur.Ülkemiz bu mankurtlaştırılmış zihniyetten çok çekti. Kim ne derse desin Türkiye'nin en büyük sorunu işte bu zihniyettir. Zira bu ülkede biryoktur. Bilakis Kürtleri sorun olarak gören bir işgalci zihniyet sorunu vardır.Bu ülkede birda yoktur. Ne var kiMüslümanları tehdit olarak görenbir işgalci zihniyet sorunu hâlâsürüyor. Dolayısıyla bu ülkedebirda yoktur. Alevileri bir sorun olarak gören işgalci bir zihniyet sorunu vardır.

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Benzer şekilde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve diğer bütün tarihi sorunlarımızın kaynağı da emperyalist merkezin ülkesine yabancılaştırdığı buİşte Sayın Erdoğan'ın en büyük başarısı, Türkiye'yi emperyalist paranteze alınmışbu işgalci zihniyetin iktidarını yıkmış olmasıdır.Her alanda ülkemize çağ atlatan Sayın Erdoğan, sadece yeni Türkiye'nin değilolarak daha şimdiden tarihe geçmiş durumda.Kendisinin de sık sık vurguladığı üzere bugüne kadar girdiği 15 seçimi kaşının gözünün hatırına değil bu millete yaptığı hizmetler sayesinde kazandı.Hâsılı kelam, milletimiz Sayın Erdoğan gibidünyanın en kilit aktörü konumundaki ülkemizin idaresini işgalci zihniyetin mankurtlaştırdığı kölelere ve kifayetsiz muhterislere emanet etmez.ABD'den aldığı talimatlarla milletine posta koyan, içerideki ve dışarıdaki bütün kazanımları yok etmek isteyen mankurtlara kimse ülke teslim etmez.Umarız bugün asra bedel bir gün veolur. Çünkü emperyal merkez ve onun taşeronlarını histerik travmalara sürükleyen Sayın Erdoğan'ın en büyük sermayesi