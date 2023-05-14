"Yedigey, ölen emektar arkadaşı Kazangap'ın cenazesini mezarına götürürken, kendisinin ve milletinin geçmişini, acı-tatlı, düşündürücü yanlarıyla bir bir gözlerinin önünden geçirir. O gün 'asra bedel bir gün' olur."
Türkiye kadar dünya için de tarihi bir dönüm noktası olarak görülen seçimlerin yapıldığı bugün de işte ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un ölümsüz eseri 'Gün Olur Asra Bedel'i aratmayan günlerden biri.
Bu nedenle sandığa giden herkes Aytmatov'un roman kahramanı Yedigey gibi ülkemizin son bir asrını düşünerek, milletimizin iyi ya da kötü dönemlerini bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçirerek kararını vermeli.
Haliyle bugün Evlad-ı Fatihan ile işgalci zihniyetin köleleştirdiği mankurtların hesaplaşma günüdür. Bugün, ülkemizin geleceğini emperyalistlere, kaynaklarını da Batılı tefecilere peşkeş çekmek isteyenlerle Selahaddin-i Eyyubi ve Fatih'in muhteşem geçmişinden muhteşem bir geleceğe yürümek isteyen Asım'ın Nesli'nin mücadele günüdür.
Bugün, ülkemizi rehin almaya çalışanlara millet son sözünü söyleyecek. Şüphe yok ki necip milletimiz, ülkemize göz koyan işgalci zihniyetin tuzaklarını daha önce yaptığı gibi bugün de yerle bir edecektir.
***Kuşkusuz değerlerimize, ideal ve hedeflerimize yabancılaşmış bu zihniyetin ülkeyi yeniden ele geçirmesine kimsenin vicdanı rıza göstermez. Tam da burada şunu belirtmek gerekir ki ülkemizdeki en büyük sorun, Müslümanlar ve Kürtler başta olmak üzere toplumun neredeyse bütün unsurlarını 'tehdit' olarak gören 'işgalci zihniyet sorunu'dur.
***Benzer şekilde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve diğer bütün tarihi sorunlarımızın kaynağı da emperyalist merkezin ülkesine yabancılaştırdığı bu köleci mankurt zihniyetidir.