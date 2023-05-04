Büyük güç rekabeti, enerji savaşları ve neo-liberal kurallara dayalı uluslararası düzenin zayıflaması dünyamızı küresel çapta üç ayrı trajedi ile yüz yüze bırakıyor... Dünyayı, insanlığı ve geleceğimizi tehdit eden bu kaotik triolojiyi 'kaynak kıtlığı, değerler kıtlığı ve seçenek kıtlığı' olarak sınıflamak mümkün.

Küresel ölçekteki bu felaketler karşısında hem sahip olduğu jeokültürel derinlik hem son yıllarda gerçekleştirdiği askeri atılımlar ve savunma sanayiindeki hamleler hem de sosyo-ekonomik ve insani krizlerde sergilediği çözüm odaklı diplomatik performansıyla Türkiye, uluslararası siyasette umudun ve istikrarın yeni adresi olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle sadece ülkemizin kaderi açısından değil küresel sistemin geleceğinin seyri ve mahiyetinin ne olacağı bakımından da Türkiye'deki seçimler belirleyici olacaktır. Bu bağlamda 14 Mayıs bir seçimden çok daha fazlasıdır. Bir kader günüdür. Bir seçimden ziyade ulusal bir tercih ve küresel bir dönüm noktası olacaktır.

Herkesin artık kabul ettiği üzere ABD'nin 'küreselleşme, serbest ticaret ve terör ile savaş' gibi emperyalist aparatlarla dünyayı dizayn ettiği 30 yıllık bir kesit olan Soğuk Savaş sonrası dönem kapanıyor.

Tarihin Sonu'nun sonu gelirken tarihin intikamcıları 'hegemonik ölüm' sürecindeki ABD'nin inşa ettiği küresel satükoyu dört bir koldan parçalıyor.

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Ünlü düşünür, "Bu kadar sert şekilde kutuplaşmış bir ulusun yeni bir uluslararası düzen inşa edebilmesi çok zor. Meşruiyet krizine giren ABD'de Donald Trump davasında da görüldüğü üzere" diyerek emperyal merkezin çıkmazını ilk elden itiraf ediyor.Bugün artık Atlantik'in liderlik ettiği bir dünya yok. Özellikle Batı'daher yerde yükselişte. Batı dışı dünyada ise küresel yönetim açığı ve buna bağlı kaos stratejisidönüşerek yayılıyor.Zira teknolojik gelişmenin yol açtığıdaralması nedeniyle krizlerinher yere hızlıca ulaştığı yeni bir dünya var.Yaşam standartları giderek düşeninsanlar daha karmaşık metropolleresıkışıyor. Kitlelerin alım gücüyle birlikte gelecekumudu da azalıyor. Silahlarla birliktedaha da sofistike hale geliyor. Bütünbu faktörlerden dolayı dünya da giderek biryere kaçışın mümkün olmadığıdönüşüyor.Dolayısıyla insanlık üç kıtlığı ve çaresizliği aynı anda yaşıyor. Azalan kaynaklar için verilen mücadele insani bütün değerlerin ayaklar altına alınmasına yol açarken sistematik hale gelen yokluk ve yoksulluk olgusu da insanların kurtuluş seçeneklerini birer birer tüketiyor.

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Fakat büyük devletler, Sudan'dan Ukrayna'ya, Libya'dan Tayvan'a, Ortadoğu'dan Sibirya'ya kadar dünyanın farklı bölgelerindeki kaynakları kontrol için 19. yüzyıldakiaratmayan amansız bir mücadele içinde.Bu çerçevedeolanaynı zamandakaynakların da ideoloji kadarönemli olduğu büyük güçler arası bir vekâletsavaşına dönüştü.Küresel kapışmanın ortasındaki Türkiye, tam da böylesi zorlu bir dönemde enerji kaynaklarının zenginliğiyle büyük güçlerin iştahını kabartanbüyük güç rekabetinde oyunu değiştirmeyi başardı.Türkiye ayrıca savunma teknolojisinde yaptığı devrimler ve enerji zengini bölgelerde izlediği istikrar üreten çözüm odaklı diplomasiyle deyeni bir değerler sisteminin sancaktarlığını yapıyor. Bu da emperyal statükonun tıkandığı veülkemizi her açıdan bir cazibe merkezine vedönüştürüyor.bu yeni dönemi ve şahlanışı haklı olarakdiye niteliyor. İşte bu yüzden can dostlarımız kadar yeminli düşmanlarımızın da gözü 14 Mayıs'ta.Çünkü sandıktan çıkacak sonuçlar sadece ülkemizin değil dünyanın da geleceğini derinden etkileyecek bir mahiyete sahip.