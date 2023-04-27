Sudan'da 15 Nisan'da başlayan çatışmalar, 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarına 2019'da son veren cunta lideri ve Sudan Ordusu Komutanı General Abdul Fettah el Burhan ile yardımcısı konumundaki Hızlı Destek Güçleri (HDG) Komutanı Korgeneral Muhammed Hamdan Dagalo (Hemeti) arasındaki basit bir güç mücadelesinden çok daha karmaşık bir mahiyete sahip.

Hemen belirtelim ki çatışmalar iki cunta liderinin sivil yönetime geçiş anlaşmasını imzalamasına bir gün kala başladı. Ayrıca her biri 100'er bin kişiyi bulan Sudan Ordusu ile HDG dışında ülkede irili ufaklı sekize yakın silahlı grup daha bulunuyor.

Bu faktörler sivil kayıpları artırma, iç savaşı derinleştirme, etnik ve dini çatışmaları körükleyerek devletin kırılganlığını daha da hızlandırma potansiyeline sahip. Diğer bir deyişle çatışmanın hem komşu ülkelere yayılma olasılığı yüksek hem de Sudan'ın Libya gibi parçalanma riski hayli fazla.

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Zirakontrolü venedeniyle rekabet içindekiSudan'daki taraflar üzerinden karşı karşıya gelmeleri ihtimali daha da güçlenebilir. Mısır'ın güney sınırları için Sudan hayati önemde. Cunta lideri El Burhan,biri. Geleneksel olarakbir isim. Moskova ile de iyi ilişkiler kuran El Burhan'ınkurma izni verdiği iddiası Avrupa ve ABD'de büyük yankı uyandırmıştı.Son dönemlerde Körfez'de Suudilerle rekabet halindekiBAE dışında El Nahda Barajı nedeniyle Mısır ile çekişen Eritre ile de güçlü bağlara sahip olan Hemeti güçleri ayrıca Sudan'dakiRus özel savunma şirketiile birlikte kontrol ediyor. Çıkardıkları altınları da BAE ve Rusya'ya satıyorlar.Hem Riyad hem BAE ve İsrail ile koordineli hareket edenSudan'da son dönemlerde nüfuzu giderek artançalışıyor.

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İki general arasındaki güç mücadelesinin etnik, ulusal, bölgesel ve küresel faktörlerine bakıncahayli zor görünüyor. Çünkü yabancı aktörlerin uzlaşısı ister istemez Sudan'ı tıpkıçevirecek ve ülkenin farklı nüfuz bölgelerine bölünmesine yol açacaktır.En kötü senaryo ise çatışmaların Eritre'nin Sudan ve Mısır ile savaşma riskini tetiklemesidir. Dolayısıyla böyle bir olasılıkda birer cepheye çevirecektir. Bu durum, insani krizin derinleşerekyeni bir göç dalgasının oluşmasına da yol açabilir.Böylesi kaotik bir tablo kuşkusuz Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin Sudan'daki stratejik yatırımlarını ve projelerini de baltalayacaktır. Görüldüğü üzere Sudan'daki çatışmaların derinleşmesi,neredeyse bütün ülkeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Bu yüzden herkesiçinde. Bakalım ABD'nin sevmediği ama tarihin çok sevdiğiolacak mı? Bekleyip göreceğiz...