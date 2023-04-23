Uluslararası siyasette ABD'nin diğer küresel aktörlerle inşa ettiği 1945 sonrası dünya düzeni artık işlevselliğini kaybetmiş görünüyor. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere Atlantik sisteminin müttefiki olan ülkelerde bile sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan derin bir siyasi bölünme krizi yaşanıyor.

Yönetici elitler panikte. Ortaüst sınıfların küresel yönelimleri ve avantajları erozyona uğrarken servetleri eriyen Batılı orta sınıflar ise hızla proleterleşiyor. Sabit ve dar gelirliler de 'prekarya'laşıyor. Eğitimli kesimlerin gelecek umudu kalmamış durumda.

İşte bu nedenle işçi-emekçi anne babalarının refah düzeyini dahi yakalamada zorlanan Batılı okumuşlar, Marksist terminolojideki ezilen alt kesimler için kullanılan proletaryadan ilhamla kendilerini yeni 'prekarya sınıfı/eğitimli köleler' şeklinde tanımlıyor.

Görüldüğü üzere emperyal kapitalizmin mabedi sayılan ABD ve Avrupa'daki sosyo-kültürel ve ekonomipolitik tablo hiç de iç açıcı değil.

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Batı'daki bu kaotik tablonun daha da derinleşmesi bekleniyor. Zira Batı siyasi felsefesindeZira devlet insanlardan önce gelir.Bir bakıma devletin ve onu idare edenlerin çıkarları, değerlerinden yani yerli veya yabancı halkların refah, güvenlik ve istikrar arayışından üstün tutulmuştur.Ancak Batılı emperyalist akıl kendi çıkarlarını evrensel değerler diye pazarlayarak bu kirli çarkın görülmesini perdelemiştir.Özellikle sağ ideolojileri dünyanın komplo teorileriyle idare edildiğine inandıran bu akıl sol kesimleri ise dünyanın çatışma ve kaos ile yeniden inşa edilebileceğigeçirmiştir.Bu yüzden bugünemperyalBatı'nın çıkarlarını savunan hatırı sayılırbir 'devrimci' kitle var ülkemizde.Çalışanların ve mazlum halkların haklarını savunmak yerine devletine, dinine, tarih ve kültürüne düşmanlık eden buların tek nitelikleri, kendi ülkelerindeideolojik ve kültürel taşeronluğunu yapan birergörmesidir.

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Bu taşeronluğu da yine Batı'nın verdiği afyonla yapıyorlar. Unutmayalım ki 'din halkın afyonudur' sakızını çiğneyerek her değere saldıranDolaysıyla Türkiye gibi devletlerin çıkarlarını savunması hem küresel sermayenin ve emperyal merkezin hem de bu çevrelerin taşeronu konumundakide ezberlerini ters yüz ediyor.Ülkemizde kendine sol, sosyal demokrat, sosyalist, Marksist, Leninist, komünist, devrimci veya ilerici diyen kesimlere baktığımızda bu trajediyi açıkça görüyoruz.En somut örneğiörgütlerinsoyunmasıdır. Hakezaile diğerde busendrom fazlasıyla var.Kendi halkı, devleti ve ülkesinin hedefleri yerine işgalci ve emperyal Batı'nın çıkarlarını savunmayısanıyorlar.Bu nedenle ülkemizdekiBatılı emperyal kompleksesahip bu 'trajik zihniyet'tir. Eğer 14Mayıs'ta bu zihniyet kazanırsa can çekişenvesayetçilerin biti yeniden kanlanır. Zira ülkemizi kendi elimizle hem deemperyalizme sunmuş olacağız.