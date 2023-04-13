Küresel siyasette dünyanın yeni yol haritasının belirleneceği iki önemli aşama var karşımızda. İlki Batı medyasının "2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak" dediği 14 Mayıs seçimleri. İkincisi de Ukrayna'da hazırlıkları son aşamaya gelen bahar harekâtları.

Hem Ukrayna'daki savaşın seyri hem de Türkiye'deki seçimlerin sonucu Avrasya ve Atlantik arasındaki rekabetin kaderini doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Buna Çin'e yönelik devreye giren ekonomi ve teknoloji ağırlıklı Amerikan saldırılarını da eklemek gerekir.

Bir bakıma küresel statükonun devamı için Batı üç cephede amansız bir savaş veriyor. İlki Ukrayna cephesinde Rusya'ya karşı verilen askeri savaş. İkincisi Çin'e karşı dozu giderek artan teknolojik ve ekonomik savaş. Üçüncüsü de Türkiye'nin rehin alınması için verilen siyasi savaş. Burada en kilit konumdaki aktör Türkiye. Muhalefetin kazanmasıyla Batı, Rusya ve Çin'e karşı tarihi avantajlar elde edecektir.

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Unutmayalım ki kuşatma altındakiTürkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyanın bağımsız bir iradeyle yönetilmesine bağlı.Türkiye'nin Batı vesayetine alınması, Rusya ile Çin'in can damarı konumundakibu iki ülke için Karadeniz, Akdeniz, Batı Asya, Hazar, Kafkasya ve Orta Asya gibi kilit önemdekieskiden olduğu gibi yine ABD'nin güdümüne girmesi demektir.Bu nedenle bütün gözler Rusya ve Çin'in askeri ve ekonomik savaşı kadar Türkiye'nin verdiği siyasi savaşa da kilitlenmiş durumda. İşte bu yüzden Erdoğan ve ona destek veren halkın potansiyelini küçümseyenlerinyine tuzla buz olacak.Yaklaşan hezimeti kimi Batılı analistlerden sonradiye nam salangibidahi itiraf ediyor. Zira üç cephede de işler ABD ve Avrupalı müttefiklerinin istediği şekilde iyi gitmiyor. Friedman, 11 Nisan tarihlibaşlıklı yazısında ABD'ninresmetmiş. Bunun sorumlusu olarak dayönetimini işaret ediyor.

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"Sonraki Başkan'ın yöneteceği bir çözüm hemen ortaya çıkmalı!" diyen Friedman, bir bakıma Türkiye'deki muhalefeti örgütleyip Erdoğan'ı devirme planı yapan2024 seçimlerini beklemeden daha şimdiden çekmiş.Diğer bazı Batılı analistler gibi Friedman da" altını hararetle çiziyor.Dolayısıyla sadece Biden'ın gitmesini istemiyor, daha da ileri giderekçağrısında bulunuyor.Hâsılı kelam ABD örneğinde olduğu gibi Ukrayna'da Rusya'ya, Pasifik'te Çin'e ve İslam dünyasında da Türkiye'ye karşı bir varlık gösteremeyenönümüzdeki süreçte giderek derinleşecek gibi görünüyor.siyasi liderlerin gitmesi ne sorunu çözecek ne de çözülmeyi durduracak.Batı bir bütün olarakdönüştürmek zorundakalabilir. İşte buradaolacaktır.Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi daha adil ve daha müreffeh bir dünya umudunu da küresel çapta yeniden gürleştirecektir.